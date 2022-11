Qu’est-ce qui fait de Justin Jefferson et des Vikings du Minnesota 8-1 l’équipe la plus chaude de la NFL? | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez quelques-unes des meilleures prises que Justin Jefferson a faites jusqu’à présent cette saison pour les Vikings du Minnesota alors qu’il a joué son rôle dans leur départ 8-1

Alors que la séquence sans défaite des Eagles de Philadelphie a pris fin lundi soir dernier, une équipe s’est démarquée comme l’équipe la plus chaude du football.

Les Vikings du Minnesota, dont la seule défaite de l’année est survenue contre ces Eagles lors de la deuxième semaine, ont maintenant la plus longue séquence de victoires de la NFL (sept d’affilée) et la semaine dernière, ils ont produit une véritable victoire “ déclaration ” en se dirigeant vers Buffalo et en battant le Projets de loi dans le jeu de la saison jusqu’à présent.

Cette victoire en prolongation a montré tout ce que les Vikes sont et où ils excellent. Dalvin Cook a marqué sur une course de 81 verges. La défense a résisté quand elle en avait besoin et a produit de gros jeux dans des moments énormes. Le meilleur receveur large de la NFL à l’heure actuelle – Justin Jefferson – a réalisé une performance individuelle qui restera dans l’histoire.

Les références du Minnesota ont été remises en question chaque semaine alors qu’ils battaient des équipes «inférieures», mais leur victoire massive à Buffalo a montré qu’ils devaient être pris au sérieux en tant que prétendants au Super Bowl.

À 8-1 et avec toute la confiance du monde, le Minnesota est-il l’équipe de la NFL à battre ?

Justin Jefferson ne peut pas être arrêté

Nous devons commencer ici … Nous observons la grandeur sous la forme du joueur de troisième année du Minnesota, âgé de 23 ans. C’est tout simplement magnifique, et chaque semaine, il fait quelque chose qui vous époustoufle.

Contre Buffalo, ses quatrième et 18 sauts à une main ont fait des comparaisons avec le chronomètre d’Odell Beckham et resteront l’une des plus grandes prises de mémoire récente.

Ce qui aurait pu être perdu dans la réaction à la fin folle à Buffalo, c’est que Jefferson a réussi un sommet en carrière de 193 verges sur 10 attrapés. Et selon Next Gen Stats, neuf de ces 10 avaient une probabilité d’achèvement inférieure à 50% – la plus élevée de tous les jeux depuis que cette statistique a été enregistrée.

Lorsque vous les regardez tous individuellement, vous pouvez voir le degré de difficulté :

Pendant deux ans, Jefferson a été un Pro Bowler et la deuxième équipe All-Pro, mais même alors, il s’est senti sous-estimé et sous-estimé alors que les Vikings ont glissé à des records de 7-9 et 8-9 et ont raté les séries éliminatoires.

Cette saison, il mène la ligue en verges par match (117,8), est quatrième de la ligue pour les attrapés et fait un jeu gagnant après un jeu gagnant. Chaque demi défensif et coordinateur défensif du calendrier à venir du Minnesota transpirera sur la façon de l’arrêter.

“Bonnes vibrations” dans le Minnesota

Au cours de la semaine, Mike Florio de Pro Football Talk a déclaré: “Justin Jefferson est tout simplement incroyable. Et [the buzz] a été en quelque sorte silencieux parce que les Vikings ne gagnaient pas. Il y avait cette aura de dysfonctionnement, donc vous n’avez pas vraiment apprécié Jefferson.

“Je me souviens qu’il y a eu un moment à la fin de l’année dernière où j’ai pensé:” Si ça continue, il va faire le truc de tweet de style Stefon Diggs-my-way-out-of-town “. Et je n’aurais pas l’a blâmé.

“Mais tout a changé avec le régime de Kevin O’Connell et ce qu’ils ont fait cette année. Cela a été magique, c’est le miracle de Minneapolis qui s’est prolongé sur plusieurs semaines, culminant avec ce que nous avons vu à Buffalo.”

Les Vikings s’amusent sous la direction du nouvel entraîneur-chef Kevin O’Connell

Après beaucoup de succès avec les Vikings pendant huit saisons, le temps de l’ancien entraîneur-chef Mike Zimmer avec l’organisation a pris fin l’été dernier. Deux saisons consécutives perdantes et les grondements de joueurs mécontents de son style d’entraîneur “dur” signifiaient que son mandat avait atteint sa fin naturelle.

Mais comme c’est souvent le cas dans cette ligue, l’équipe a opté pour son contraire. Au lieu d’un vétéran au nez dur, de la vieille école et à l’esprit défensif, les Vikings ont choisi O’Connell – jeune (37 ans), sympathique et l’un des esprits offensifs les plus excitants de la NFL.

Jusqu’ici tout va bien.

L’offensive n’établit aucun record, mais ils envoient le ballon à Jefferson – souvent. Le porteur de ballon Dalvin Cook fait en moyenne cinq verges par course au sol. Il est tôt pour le nouvel ailier serré TJ Hockenson (acquis à la date limite des échanges), mais il a tout de même réussi 19 cibles et 16 attrapés en deux semaines avec l’équipe.

Les Vikings peuvent vous attaquer de plusieurs façons, et ils n’ont pas non plus perdu leurs prouesses défensives lorsqu’ils ont perdu Zimmer. O’Connell a choisi le coordinateur défensif de 65 ans Ed Donatell pour diriger son groupe, qui a véritablement été entraîneur depuis avant la naissance de son entraîneur-chef. Donatell a apporté 31 ans d’expérience dans la NFL au Minnesota (11 de plus à l’université).

Bien qu’ils aient cédé plus de verges par match que trois autres équipes seulement, les Vikings prennent des risques et forcent les revirements – ils sont deuxièmes derrière les Eagles en termes de plats à emporter avec 18. Si vous ne pouvez pas arrêter l’autre équipe, récupérez simplement le ballon à la place.

Jusqu’où vont-ils aller?

Ainsi, ils ont remporté sept matchs de suite. Ils viennent de battre les favoris de nombreux analystes du Super Bowl. Iront-ils jusqu’au bout ?

L’éléphant dans la pièce est, bien sûr, le quart-arrière Kirk Cousins. L’un des QB les plus polarisants du jeu, il est entré dans la saison avec un record révélateur de 59-59-2 en tant que partant.

Vous pouvez dire que les victoires des quarts ne sont pas une statistique. C’est peut-être vrai, et malgré les records de son équipe, il a enregistré des chiffres énormes, surtout en tant que Viking. Il a en moyenne plus de 4 000 verges, 31 touchés, neuf interceptions et un pourcentage d’achèvement de 68,3 au cours des quatre dernières saisons, avec une cote de quart-arrière de 103,5.

Les statistiques de Kirk Cousins ​​ne se démarquent peut-être pas, mais il gagne et s’amuse

Cependant, à travers neuf matchs cette année, il envisage son pourcentage d’achèvement le plus bas (64,1), son pourcentage de touché (4,0 – 14 touchés) et sa note de quart-arrière (87,0) depuis qu’il est devenu partant à temps plein en 2015.

Est-ce un souci ? Ou est-ce que ce record de 8-1 est tout ce qui compte ?

En fin de compte, lorsque nous atteindrons les séries éliminatoires, les Vikings auront besoin de “gagner” Kirk Cousins, quoi que disent les statistiques.

Après leur victoire à Buffalo, Jefferson a déclaré: “J’ai dit à tout le monde, cela signifie que c’est notre saison – pour nous de gagner et d’aller au Super Bowl.

“Nous devons juste continuer à travailler, continuer semaine après semaine, corriger nos erreurs et nous préparer pour les Cowboys.”

Florio, toujours sur Pro Football Talk, a déclaré: “Lorsque vous développez le talent de faire ce qu’ils ont fait tard dans ces matchs, vous développez la conviction parmi vos joueurs et votre ligne de touche que cela va arriver.

“Comment quelqu’un de sain d’esprit peut-il ne pas regarder ce match et repartir en pensant, ‘c’est son année’?”

L’année du Minnesota se poursuit lorsqu’ils accueillent Dallas dimanche à 21h15, en direct sur Sky Sports. Vont-ils maintenir la séquence de victoires en vie?