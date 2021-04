Pendant plus d’un siècle, les commerçants se sont rendus dans les souks de Dubaï à la recherche d’épices, de perles et d’or. Avec un commerce aussi fort, Dubaï est devenue la «ville de l’or».

Au cours des neuf premiers mois de 2020, le commerce de l’or dans le pays était évalué à 41 milliards d’euros, selon les douanes de Dubaï. C’est l’exportation la plus lucrative de la ville après le pétrole. Dubaï a capitalisé sur sa position géographique en installant des coffres en or, des installations de fabrication de bijoux et des raffineries.

Toute la chaîne en or

Chez Al Etihad Gold, ils raffinent et convertissent l’or en lingots de qualité investissement. Ils approvisionnent les banques et les négociants en lingots, mais aussi les grossistes en bijoux. L’ensemble du processus est effectué sur place. Al Etihad détient également l’accréditation Dubai Good Delivery qui est une référence internationale en matière de qualité et de spécifications techniques.

Le copropriétaire de la raffinerie d’or Al Etihad, Salah Khalaf, dit qu’il voit l’or rester un achat populaire du point de vue de la bijouterie et de l’investissement. Il encourage activement les gens «à n’investir que dans l’or». « Je vois que tout le cercle est bouclé ici dans cette ville, en particulier les infrastructures et la stabilité et la sécurité », ajoute-t-il.

Une valeur constante

La raffinerie fabrique des lingots d’or de différentes tailles. Comme toute marchandise, son prix peut changer. Aux taux actuels du marché, une barre de 10 kg vaut un peu moins de 450 000 euros. Les lingots finis sont vendus aux banques de lingots, aux commerçants et aux grossistes.

L’un des plus grands grossistes de la ville a été créé par la famille Abdullah en 1955. À Jawhara, ils se spécialisent dans le commerce de l’or, des bijoux et des diamants. Plus tard, ils se sont développés dans le commerce de détail.

Tawhid Abdullah est le PDG de Jawhara et le président du Dubai Jewellery Group. Il dit que l’industrie de la ville est en plein essor, « à tout moment, il y a 40 à 50 tonnes disponibles sur le marché, que ce soit sur le marché de la vente au détail ou sur le marché de gros. Et en raison du grand nombre que nous vendons, notre les prix, vous le savez, deviennent les prix les plus compétitifs du monde ».

L’industrie de la bijouterie et de l’or est également bien réglementée à Dubaï. Plus de 700 membres font partie du Dubai Gold and Jewellery Group, un organisme professionnel à but non lucratif. Tawhid Abdullah nous dit que le respect de l’autonomie et du gouvernement signifie qu’ils ont un «produit parfait».

On estime qu’entre 20% et 40% des stocks d’or mondiaux transitent chaque année par Dubaï, et la plupart de ces stocks sont acheminés vers le souk de l’or. Dans le quartier, 300 magasins se trouvent sur un demi-kilomètre carré.

Un excellent emplacement

La situation géographique est un autre facteur du succès de Dubaï. Les courtiers en or profitent du fuseau horaire. Ouvert de 6h à 23h localement, c’est donc l’un des rares échanges au monde à capturer tous les fuseaux horaires de l’Australie à la côte ouest des USA.

Pour Jeffrey Rhodes, fondateur de Rhodes Precious Metals Consultancy (RPMC), le cœur de l’industrie aurifère aux Émirats arabes unis sera toujours dans les souks d’or traditionnels de Dubaï le long des rives de la crique. Rhodes explique que divers facteurs contribuent au succès durable du commerce de l’or dans ce pays. «Ce sont les gens, c’est l’infrastructure, ce sont les dirigeants» sont quelques-unes des raisons pour lesquelles il dit. Un autre facteur est le prix, « c’est simplement l’endroit le plus rentable au monde pour acheter des bijoux en or. Les taxes sont très élevées. C’est le meilleur endroit pour acheter. Vous en avez pour votre argent ».

En termes de valeur, l’or de Dubaï est exempt de taxes pour les touristes. C’est pourquoi beaucoup s’approvisionnent au souk de l’or ou à travers la ville au parc de l’or et du diamant.

Kiran Pithani mis en place Bijoux Cara avec son frère en 2005. Ils ont plusieurs magasins et ateliers dont le plus fréquenté se trouve dans le parc de l’or et du diamant. Ils se spécialisent dans les bijoux personnalisés, 85% de la charge de travail étant des créations sur mesure, des montages et des travaux sur les produits.

Une popularité continue

Pour Pithani, «l’or est toujours populaire. C’est l’un des métaux qui est lié à la monnaie. »Il pense que les gens préfèrent investir dans l’or, en particulier pendant les périodes troublées.

Comme de nombreux secteurs, la demande de bijoux pendant les premiers stades de la pandémie. Mais au quatrième trimestre de 2020, les échanges ont repris et la « Cité de l’or » continue de la banque.