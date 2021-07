Qu’est-ce qui fait de Dholavira, nouvel entrant sur la Liste du patrimoine mondial, un site majeur de Harappé

L’UNESCO a ajouté cette semaine un autre site archéologique à sa liste du patrimoine mondial en ajoutant Dholavira dans le district de Kutch au Gujarat. Le village de l’ère Harrapan occupe une place de choix en tant que premier site de la civilisation de la vallée de l’Indus en Inde à être marqué comme tel. Dholavira a remporté la distinction lors de la 44e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO à Fuzhou, en Chine. Récemment, l’organe de l’ONU avait également inclus le temple Kakatiya Rudreshwara à Telangana dans la liste.

L’UNESCO sur son site Web a qualifié le site de Dholavira de « l’un des établissements urbains les mieux conservés de la période en Asie du Sud-Est ». Les fouilles de Dholavira ont trouvé suffisamment de preuves qui marquent l’ascension et la chute de la civilisation de l’Indus, a déclaré l’Archaeological Survey of India (ASI).

Dholavira est l’un des 5 plus grands sites harappéens et est jusqu’à présent les sites archéologiques les plus dominants en Inde de la civilisation de la vallée de l’Indus et les archéologues suggèrent que la ville était aussi l’un des plus grands de son temps.

Découvert dans les années 1960 par Jagat Pati Joshi de l’ASI, Dholavira a fait l’objet de recherches et de fouilles continues depuis 1990 par le corps archéologique et a également ouvert de nouveaux développements dans l’étude de la civilisation de la vallée de l’Indus. Il y a eu plusieurs autres sites majeurs découverts de la civilisation de l’ère du bronze qui incluent Harappa, Mohenjo-daro, Ganeriwala, Rakhigarhi, Kalibangan, Rupnagar et Lothal.

Dholavira est connue pour sa planification et son architecture spectaculaires.

« Les éléments saillants du paysage urbain complet consistaient en une « citadelle » bipartite, une « ville moyenne » et une « ville basse », deux « stades », une « annexe », une série de réservoirs tous situés dans une énorme fortification fonctionnant sur les quatre côtés », a déclaré une note de l’ASI à propos de la ville antique.

Depuis 1990 jusqu’en 2005, le site de fouilles a été étudié et découvert sous la direction de l’archéologue Ravindra Singh Bisht. On pense que la ville a une grande valeur commerciale et manufacturière au cours de son existence et a continué à le rester pendant près de 1 500 ans avant que les colonies ne cessent de prospérer en 1 500 avant JC.

« Il comprend une ville fortifiée et un cimetière. Deux cours d’eau saisonniers fournissaient de l’eau, une ressource rare dans la région, à la ville fortifiée qui comprend un château fortifié et un terrain d’apparat ainsi que des rues et des maisons de proportions différentes qui témoignent d’un ordre social stratifié », indique le site de l’UNESCO. Dholavira.

Les fouilles ont également permis de découvrir de nombreuses antiquités, notamment des ornements en or, en argent, en terre cuite, de la poterie et des récipients en bronze. Les historiens pensent que les colonies avaient des liens commerciaux avec le sud du Gujarat, le Sindh, le Pendjab et l’Asie occidentale.

