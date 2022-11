Le jour du SOUVENIR est honoré le 11 novembre de chaque année.

C’est une tradition de longue date au siècle dernier, mais quelle est l’histoire derrière cela ?

Des croix avec des coquelicots à Westminster, placées pour le jour du Souvenir, en l’honneur des soldats tombés au combat Crédit : Alamy

Qu’est-ce qui est significatif à propos de la 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois ?

Aussi connu sous le nom de Poppy Day, le 11 novembre rend hommage aux soldats tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale.

C’est en effet à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de 1918 que la guerre prend fin, l’Allemagne signant un accord d’armistice avec les alliés.

Mais ce n’est qu’en 1919 que le roi George V a lancé la tradition du jour de l’Armistice.

Il a ensuite été rebaptisé ce que nous appelons aujourd’hui le jour du Souvenir.

La date du 11 novembre honore désormais la fin de tous les conflits.

Un symbole du jour du Souvenir est le coquelicot, l’inspiration vient des champs de coquelicots rouges, où de nombreux soldats ont perdu la vie en combattant pour leur pays.

C’est une façon de montrer votre respect à ces soldats tombés au combat et de soutenir ceux qui sont encore en vie.

Que s’est-il passé le lendemain de la 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois ?

Après l’annonce, la célébration du lendemain a éclaté dans tout le Royaume-Uni et le Commonwealth.

La guerre a été officiellement déclarée terminée à l’été 1919 avec la signature du traité de Versailles, mais des gens du monde entier ont commencé les célébrations le 12 novembre 1918.

Des gens de tout le pays et du monde se sont réunis à Londres, avec les cloches des églises, ils voulaient entendre le Premier ministre, David Lloyd George.

Des foules de gens se sont rassemblées au palais de Buckingham avec des hommes et des femmes de l’armée britannique envahissant le Queen Victoria Memorial.

Quand la minute de silence est-elle enregistrée ?

Parallèlement au dépôt de gerbes aux monuments aux morts, un silence de deux minutes est observé dans tout le pays.

La tradition est aussi ancienne que le jour du Souvenir lui-même, les archives montrent que la première minute de silence a été observée en 1919.

Le centre de l’observation se trouve au cénotaphe de Londres avec Big Ben qui sonne à 11 heures, alors que la nation se tait.

Le silence national est également observé le dimanche du Souvenir, qui est toujours le dimanche après le jour du Souvenir.

Le dimanche du souvenir, il y a un service national du souvenir à Londres, où le monarque, les membres de la famille royale et les premiers ministres actuels et anciens déposent des couronnes de coquelicots et rendent hommage en observant le silence.

Partout au pays, les églises organisent également des services du Souvenir.