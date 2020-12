Vous cherchez désespérément des bas de Noël de dernière minute ou une boîte de sauce aux canneberges? Vos options seront limitées.

Jusqu’à cette année, Noël était le jour où Walmart, le plus grand détaillant du pays, fermait tous ses magasins. Walmart a également fermé les magasins le jour de Thanksgiving pour la première fois depuis la fin des années 1980 au milieu de la pandémie de coronavirus.

De nombreux autres détaillants, y compris les épiceries, sont également fermés le vendredi.

Mais n’ayez crainte, des pharmacies dont CVS et Walgreens seront ouvertes, tout comme plusieurs dépanneurs dont 7-Eleven, Wawa et Cumberland Farms.

Si vous avez besoin de prendre une collation ou un repas le jour de Noël, la plupart des chaînes de restaurants nationales comme Bob Evans, Chipotle et Chick-fil-A sont fermées, mais de nombreux magasins Starbucks, McDonald’s et Dunkin ‘seront ouverts avec IHOP, Denny’s et Restaurant de gaufres.

Pourquoi tant de restaurants fermés? Noël est historiquement une journée lente pour l’industrie, selon le fournisseur de logiciels pour petites entreprises Womply. En 2019, seuls 20% des restaurants étaient ouverts pendant les vacances.

La flambée nationale des cas de coronavirus n’aide pas. Womply a constaté que 28% des restaurants étaient fermés dans tout le pays au 1er décembre.

Quels magasins sont ouverts le jour de Noël?

Les horaires peuvent varier et tous les emplacements ne seront pas ouverts. Dans certains cas, les sites Web des magasins n’ont pas été mis à jour pour refléter les heures de vacances, alors appelez votre emplacement le plus proche.

7 onze

Acmé

Albertsons

Magasin général de Casey

Cercle K

Fermes Cumberland

CVS

Duane Reade

Nourriture géante

goPuff

Les escales de l’amour

Pilote aux commandes J

QuickChek

RaceTrac

Rite-Aid

Safeway

Sheetz

Speedway

TravelCenters of America

Vons

Walgreens

Wawa

Plus d’entreprises ouvertes: Des magasins supplémentaires, des stations-service et des dépanneurs devraient également être ouverts. Vérifiez avant de partir.

Quels restaurants sont ouverts le jour de Noël?

Les chaînes de restaurants suivantes ont certains emplacements ouverts dans une certaine mesure. Certaines salles à manger peuvent être fermées et plusieurs peuvent proposer un menu plus limité ou uniquement des plats à emporter et des livraisons.

Vérifiez auprès de votre emplacement le plus proche avant de partir car tous les emplacements ne sont pas ouverts. Certains sites Web de restaurants n’ont pas mis à jour les heures de vacances, alors appelez à l’avance.

Benihana

Dîner de l’ours noir

Marché de Boston

Bravo! Cuisine italienne

Buca di Beppo

Burger King

Del Taco

Denny

Dunkin ‘

Huddle House

JE SAUTE

Jack dans la boîte

Grillades de macaronis

McDonalds

Morton’s The Steakhouse

Pizza de Mountain Mike

Panda Express

Restaurant et boulangerie Perkins

Popeyes

Steak House de Ruth Chris

Shoney’s

Drive-In Sonic

Starbucks

Vendredis TGI

Auberge du village

Restaurant de gaufres

Plus de restaurants: Certaines chaînes locales et régionales seront ouvertes à Noël et les restaurants situés dans les hôtels sont souvent ouverts les jours fériés. Trouvez d’autres restaurants en recherchant sur les réseaux sociaux et en consultant le service de réservation en ligne OpenTable.

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko