Qu’est-ce qui est mieux pour vous ?

Faites-vous équipe avec du yaourt grec – ou préférez-vous du yaourt ordinaire la plupart du temps ?

Quoi qu’il en soit, vous pourriez être curieux de savoir quels produits laitiers offrent la meilleure valeur nutritionnelle.

« Le yaourt fait désormais partie de la routine matinale de nombreuses personnes. Bien que le yaourt grec et le yaourt ordinaire puissent être des ajouts sains à l’alimentation, leur contenu nutritionnel varie », a déclaré Mackenzie Burgess, diététiste nutritionniste et développeur de recettes chez Cheerful Choices à Denver, Colorado.

Le yaourt ordinaire et le yaourt grec sont riches en calcium et en probiotiques pour aider à soutenir la santé digestive, a déclaré Burgess.

Cela suggère aux consommateurs de vérifier sur l’étiquette nutritionnelle les mots « cultures vivantes et actives », car celles-ci fournissent des probiotiques bénéfiques.

Kylie Bensley, diététiste et fondatrice de Sulinu.com à Nashville, Tennessee, a déclaré qu’en général, vous devriez opter pour des yaourts nature et non sucrés « parce qu’ils ne contiennent pas de sucres ajoutés ».

Elle a noté : « Étant donné que la plupart des gens consomment du yaourt au petit-déjeuner ou comme collation, il est idéal de consommer quelque chose à faible teneur en sucres ajoutés. »

Selon les experts, le yaourt ordinaire et le yaourt grec sont riches en calcium et en probiotiques pour aider à soutenir la santé digestive. Getty Images

Les deux types de yaourt peuvent être consommés seuls ou facilement incorporés dans de nombreuses recettes comme complément sain à un régime, a déclaré Bensley.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le profil nutritionnel du yogourt grec nature non sucré et du yogourt ordinaire nature non sucré.

Spécifications nutritionnelles du yaourt ordinaire

Selon Burgess, une portion de ¾ tasse (6 onces) de yaourt ordinaire sans gras fournit environ 100 calories et 10 grammes de protéines.

Les deux types de yaourt peuvent être consommés seuls ou incorporés à de nombreuses recettes saines, a déclaré Kylie Bensley, diététiste professionnelle.

Getty Images/iStockphoto

Le yaourt nature peut être un choix sain lorsqu’il est associé à des aliments supplémentaires contenant plus de protéines, a déclaré Bensley, car 6 onces ne suffisent pas pour un repas complet.

« Ajouter des noix ou des graines est un moyen simple d’ajouter plus de protéines », a déclaré Bensley, notant que vous pouvez également utiliser le yaourt lui-même comme garniture pour d’autres aliments, comme les flocons d’avoine.

Lorsqu’il recherchait le choix de yaourt nature le plus sain, Bensley a suggéré de déterminer sur l’étiquette nutritionnelle la teneur en protéines et les sucres ajoutés.

Une portion de ¾ de tasse de yaourt ordinaire sans gras fournit environ 100 calories et 10 grammes de protéines.

Getty Images

« Idéalement, les sucres ajoutés seront aussi proches que possible de zéro gramme et plus la teneur en protéines est élevée, mieux c’est », a-t-elle déclaré.

Paul Jaeckel, diététiste nutritionniste et propriétaire de Paul Jaeckel Nutrition, un cabinet privé de conseil en nutrition à New York, a déclaré que même si dans la plupart des cas, le yaourt ordinaire est une « excellente option » et ne pose aucun problème notable, vous devriez également analyser la nutrition. étiquette pour d’autres ingrédients pas si souhaitables.

Cela signifie rechercher des compléments tels que du sirop de maïs à haute teneur en fructose, des colorants alimentaires comme le rouge n° 40 ou le bleu n° 1, de l’amidon alimentaire modifié, de la gélatine, de l’acide malique, du sorbate de potassium et de l’amidon de maïs modifié, entre autres, a-t-il déclaré.

« La plupart d’entre eux sont utilisés comme conservateurs alimentaires et sont considérés comme sans danger pour la consommation. Mais en consommer moins, c’est toujours mieux », a déclaré Jaeckel.

Spécifications nutritionnelles du yaourt grec

Burgess a déclaré que le yaourt grec passe par un processus de filtrage qui élimine le lactosérum, ce qui rend ces yaourts plus épais et plus riches en protéines par portion.

Elle a déclaré qu’une portion de ¾ de tasse (6 onces) de yaourt grec sans gras contient environ 18 grammes de protéines et 100 calories par portion.

Bensley a déclaré que le processus de filtrage rend le yaourt grec beaucoup « plus dense en nutriments, il contient donc plus de nutriments par portion ».

Elle a également souligné que le yaourt grec contient la moitié des glucides que le yaourt ordinaire.

Bensley félicite également le yaourt grec pour sa santé en raison de la densité nutritionnelle des protéines et de la quantité de probiotiques naturels dans chaque contenant.

Le yaourt grec passe par un processus de filtrage qui élimine le lactosérum, ce qui rend ces yaourts plus épais et plus riches en protéines par portion, a déclaré Mackenzie Burgess, diététiste nutritionniste.

Getty Images

Comme pour le yaourt ordinaire, Jaeckel a déclaré que vous devriez scanner l’étiquette nutritionnelle du yaourt grec pour connaître la quantité d’édulcorants artificiels et de sucres ajoutés.

Vérifiez également si les étiquettes des produits de yaourt mentionnent les souches bactériennes utilisées telles que Streptococcus thermophilus et Lactobacillus bulgaricus, « ce qui ne fait qu’ajouter à la transparence présentée », a déclaré Jaeckel.

(N’oubliez pas que votre intestin adore les bactéries bonnes pour la santé.)

Le yaourt grec ou le yaourt non grec sont-ils plus sains ?

Le yaourt grec est connu pour être sain en raison de la densité nutritionnelle des protéines et de la quantité de probiotiques naturels.

Getty Images

Les trois diététistes ont donné l’avantage au yogourt grec comme choix plus sain par rapport au yogourt ordinaire non grec. Pourtant, les deux peuvent être des choix sains.

Jaeckel a résumé la situation en disant que les deux yaourts ont tendance à être d’excellentes sources de calcium, de probiotiques, de vitamine D et d’autres vitamines essentielles – mais pour la plupart des gens, quelles que soient leurs préférences personnelles, le yaourt grec est une meilleure option.

« Il contient non seulement plus de protéines, ce qui vous rassasie plus rapidement et plus longtemps, mais il contient également moins de sodium, ce qui constitue actuellement une grande préoccupation dans l’alimentation de la plupart des Américains », a-t-il déclaré.

De même, a déclaré Burgess, « le yaourt grec arrive en tête » grâce à sa teneur plus élevée en protéines.

« Obtenir suffisamment de protéines tout au long de la journée est important pour la croissance et la récupération musculaire, le fonctionnement hormonal et la satiété », a-t-elle déclaré.

Bensley a déclaré qu’elle apprécie le fait que le yaourt grec contient moins de lactose (mais pas sans lactose), moins de glucides et moins de sucre naturel.

« Par conséquent, les personnes intolérantes au lactose ont tendance à tolérer le yaourt grec en raison de l’élimination du lactosérum pendant la transformation et des probiotiques qui soutiennent la digestion du lactose », a déclaré Bensley.

Si vous espérez augmenter votre apport en calcium, le yaourt nature est apparemment la solution.

« L’un des avantages étonnants du yaourt nature est qu’il contient beaucoup plus de calcium que le yaourt grec », a déclaré Bensley.

Comment intégrer le yaourt dans une alimentation saine

Encore une fois, vous souhaitez acheter « des options qui contiennent peu ou pas de « sucres ajoutés », d’édulcorants artificiels et d’additifs inutiles », a déclaré Burgess.

Les deux yaourts ont tendance à être d’excellentes sources de calcium, de probiotiques, de vitamine D et d’autres vitamines essentielles, a déclaré Paul Jaeckel, propriétaire de Paul Jaeckel Nutrition.

Getty Images

De nombreux diététistes, comme Burgess, considèrent le yaourt nature sans saveur comme le choix idéal, « et vous pouvez toujours l’agrémenter de vos propres garnitures comme des fruits frais, des noix ou un filet de beurre de cacahuète », a-t-elle déclaré.

Bensley a déclaré qu’elle aimait ajouter des noix, du granola non sucré ou des graines comme le chanvre, le chia ou les graines de citrouille au yaourt afin d’ajouter des fibres au yaourt.

Si vous devez sucrer votre yaourt, les édulcorants naturels tels que le miel ou les fruits sont un bon moyen d’ajouter un peu de saveur, a déclaré Bensley.