Les épinards et le chou frisé s’opposent souvent dans une rivalité amicale dans le domaine de l’alimentation saine.

Mais y a-t-il un gagnant ?

«Les épinards et le chou frisé sont à la fois des légumes à feuilles vertes foncées sains et incroyablement denses en nutriments», a déclaré Stephanie McKercher, diététiste et créatrice de recettes à base de plantes à Denver, Colorado, sur GratefulGrazer.com.

“Bien que similaires, il existe quelques différences clés dans la composition nutritionnelle de chacun”, a ajouté McKercher.

Natalie Gillett, diététiste basée au New Jersey et propriétaire de NatalieGillettNutrition.com, a fait écho à ce sentiment, notant que les deux légumes-feuilles ont des avantages distincts pour la santé, qui « méritent de donner à ces deux aliments puissants une place régulière dans votre réfrigérateur ».

Romane Guerot, diététicienne, nutritionniste sportive et coach de style de vie basée à Paris chez Foodvisor.io/en, a déclaré que le chou frisé est une bonne source de fibres, de vitamines A, C et K, ainsi que de calcium.

Elle a ajouté à propos de son « rival » : « Les épinards sont une bonne source de fer, de potassium, de vitamines A, C et K, ainsi que de folate et de magnésium. »

Les épinards et le chou frisé sont des légumes à feuilles vertes foncées riches en nutriments. Instagram/Foodvisor

Poursuivez votre lecture pour connaître les profils nutritionnels du chou frisé et des épinards – et découvrez si l’un d’entre eux règne en maître.

Les spécificités nutritionnelles du chou frisé

Le chou frisé est une centrale de fibre. Il regorge également de vitamine C.

“Le chou frisé est plus riche en fibres et contient plus de vitamine C que les épinards”, a déclaré McKercher.

« La vitamine C agit comme un antioxydant. Il soutient le système immunitaire et facilite l’absorption du fer.

En termes d’autres vitamines notables, le chou frisé et les épinards sont tous deux de riches sources de vitamine K, a déclaré McKercher, qui est importante pour la santé des os et la coagulation du sang.

Gillett a également distingué le chou frisé pour sa teneur en vitamine A, « qui soutient la vision, le système immunitaire et la santé des tissus », ainsi que pour le potassium minéral, impliqué dans les contractions musculaires et aidant à maintenir une tension artérielle saine.

Le chou frisé est une bonne source de fibres, de vitamines A, C et K, ainsi que de calcium. olepeshkina – stock.adobe.com

Gillett est également fan de la richesse en fibres du chou frisé.

“Une tasse de chou frisé cuit fournit près de cinq grammes, soit près de 20 % de la recommandation quotidienne en fibres”, a-t-elle déclaré.

Quant aux autres facteurs qui distinguent le chou frisé des épinards, Gillett a expliqué que le chou frisé fait partie de la famille des légumes crucifères.

“Les légumes crucifères se distinguent par leur teneur élevée en glucosinolates, qui pourraient protéger contre le cancer”, a-t-elle déclaré, en soulignant les recherches publiées sur le site Web de l’Institut national du cancer.

Enfin, le chou frisé est également une bonne source d’antioxydants, « qui peuvent aider à protéger l’organisme des dommages », a déclaré Guerot.

Les spécificités nutritionnelles des épinards

Les épinards sont un légume très apprécié et pour cause.

« Tout comme le chou frisé, les épinards possèdent des niveaux impressionnants de vitamines K, C et de calcium. Alors que le chou frisé contient du folate, les épinards en contiennent plus du double pour une portion de même taille », a déclaré Gillett.

Elle a ajouté que le folate soutient la division cellulaire et aide à prévenir les malformations congénitales pendant la grossesse.

“Par rapport au chou frisé, les épinards se distinguent par leur teneur en fer, qui est vital pour les cellules sanguines, l’énergie et la croissance”, a-t-elle déclaré, notant qu’une portion de 100 grammes d’épinards cuits contient environ 3,6 milligrammes de fer, alors que la même quantité de fer. le chou frisé cuit contient environ 1 milligramme de fer.

“Les épinards offrent une bonne quantité de nutriments essentiels, notamment du fer, des vitamines A, K et du folate”, a déclaré Guerot.

Les épinards sont une bonne source de fer, de potassium, de vitamines A, C et K, ainsi que de folate et de magnésium. nata_vkusidey – stock.adobe.com

Elle a déclaré que le fer présent dans les épinards « est vital pour prévenir l’anémie ».

Comme le chou frisé, les épinards sont également riches en fibres, « ce qui facilite la digestion et peut aider à gérer le poids », a déclaré Gillett.

Alors, le chou frisé ou les épinards sont-ils le choix le plus sain ?

Comme dans d’autres débats nuancés sur la nutrition, il n’y a pas de vainqueur clair dans la bataille entre le chou frisé et les épinards.

« Les épinards et le chou frisé sont exceptionnellement sains et offrent des avantages uniques », a déclaré Gillett. Elle a déclaré que le choix entre eux dépend en grande partie des préférences individuelles et des besoins alimentaires.

Ces deux légumes-feuilles contiennent une variété de nutriments essentiels à une bonne santé, a souligné Guerot.

“Cependant, si vous recherchez un aliment particulièrement riche en fibres et en vitamines K et C, le chou frisé est un meilleur choix”, a-t-elle déclaré.

“Si vous recherchez un aliment particulièrement riche en folate et source de fer et de vitamines A et E, les épinards sont un meilleur choix.”

L’expert en santé admet que le chou frisé est une option plus saine que les épinards. imagesab – stock.adobe.com

En fin de compte, selon Guerot, la meilleure façon de tirer le meilleur parti de votre alimentation est de manger une variété de fruits et de légumes, notamment des épinards et du chou frisé.

En ce qui concerne les fruits et légumes, l’adage « mangez l’arc-en-ciel » est exact.

« Manger une variété de légumes donne à votre corps les différents nutriments dont il a besoin pour s’épanouir. La variété rend également les repas plus intéressants et évite l’ennui », a déclaré McKercher.

“Étant donné que les épinards et le chou frisé sont similaires sur le plan nutritionnel, vous pouvez également opter pour le légume que vous préférez”, a déclaré Guerot.

Cuisiner avec du chou frisé et des épinards

En général, Gillett a encouragé les gens à « expérimenter les épinards et le chou frisé dans vos repas pour profiter de leurs saveurs distinctes et de leurs bienfaits pour la santé ».

Les épinards et le chou frisé peuvent être consommés crus, cuits ou en jus.

“Ils peuvent être ajoutés aux salades, aux soupes, aux smoothies et aux sautés”, a déclaré Guerot.

« Lorsque vous choisissez des épinards ou du chou frisé, recherchez des feuilles fraîches et vertes. Évitez les feuilles jaunes ou brunes », a déclaré Guerot.

Lorsque vous achetez des épinards ou du chou frisé frais, sachez que les légumes-feuilles peuvent être conservés au réfrigérateur jusqu’à cinq jours, a-t-elle également déclaré.

Cela dit, acheter des épinards et du chou frisé surgelés est également une option riche en nutriments et économique.

Vous pouvez également conserver les épinards ou le chou frisé surgelés au congélateur pendant des mois sans vous soucier de leur détérioration.

En termes de préparation des repas, McKercher a suggéré de cuisiner des épinards ou du chou frisé avec une boîte de pois chiches et de les servir avec une sauce tahini.