Oubliez les nouvelles émissions bourdonnantes comme « The Queen’s Gambit » et « Normal People ». Les trois séries que les gens ont passé le plus de temps à regarder sur les principales plates-formes de streaming aux États-Unis en 2020 ont toutes été diffusées sur la télévision en réseau il y a plus de dix ans et demi, selon le cabinet de recherche Nielsen. «The Office», «Grey’s Anatomy» et «Criminal Minds», des émissions en réseau avec des centaines d’épisodes de retour disponibles en streaming sur Netflix et d’autres services, chacune représentant plus de temps de visionnage que toute autre émission ou film, nouveau ou ancien, a déclaré Nielsen. mardi. Le film le plus regardé de l’année a été «Frozen II», l’un des nombreux films qui ont attiré en masse les téléspectateurs de Disney +. La série la plus regardée qui a été créée sur un service de streaming était le drame policier Netflix «Ozark», selon Nielsen. La liste semblait confirmer les conclusions précédentes selon lesquelles les Américains favorisaient le réconfort et le divertissement d’évasion, en plus des nouvelles, alors que le pays faisait face à une urgence de santé publique, à des troubles sociaux massifs et à une élection présidentielle fulgurante.

C’est la première fois que Nielsen – la société de 98 ans qui fournit des informations de classement pour les réseaux de diffusion et de câble – a classé les émissions les plus écoutées de l’année. Il a commencé à publier les listes hebdomadaires les plus diffusées en 2020.

La liste Nielsen offre un aperçu de la façon dont les gens consomment des émissions sur les services de streaming, une question à laquelle des sociétés tierces tentent de toute urgence de trouver un moyen fiable de répondre. Il y a cependant quelques mises en garde. L’enquête de Nielsen ne mesure que les ménages aux États-Unis et une vue ne compte que si une émission ou un film est regardé sur un téléviseur. Si un spectateur de l’enquête regarde une émission ou un film uniquement sur son téléphone, sa tablette ou son ordinateur, Nielsen ne peut pas le mesurer. Nielsen a rapporté une audience pour Netflix, Disney +, Hulu et Amazon mais n’a pas encore publié de chiffres pour Apple TV +, HBO Max ou Peacock. C’est important car, à partir de cette année, «The Office» est sur Peacock, pas sur Netflix. HBO Max a les droits sur une autre sitcom durable, « Friends ».

«The Office», «Grey’s Anatomy» et «Criminal Minds» représentent trois genres qui ont été les piliers du divertissement américain – les comédies sur le lieu de travail et les drames médicaux et criminels. Ils comportent également une bibliothèque combinée de 830 épisodes, ce qui les a considérablement améliorés dans les listes Nielsen, qui classaient les émissions en fonction du nombre total de minutes regardées. (« Grey’s Anatomy » est toujours diffusé sur ABC et en est à sa 17e saison.) «Ces programmes ont bénéficié de manière disproportionnée du fait qu’ils avaient juste beaucoup de biens immobiliers, ils ont beaucoup d’épisodes à regarder», a déclaré Brian Fuhrer, vice-président senior de Nielsen. «Et ce qu’ils font aussi, c’est qu’ils procurent un sentiment de normalité. Ils peuvent revenir en arrière et découvrir ce qui arrive à Dwight Schrute. » Parmi les séries originales, la seule émission non Netflix dans le top 10 de Nielsen était la populaire spin-off Disney + «Star Wars», «The Mandalorian». Le documentaire Netflix «Tiger King» était la seule émission de la liste des séries originales de Nielsen à n’avoir que huit épisodes. Il a été créé le 20 mars, au moment même où les commandes au foyer étaient émises dans tout le pays, et une semaine avant que la troisième saison de «Ozark» ne soit disponible sur Netflix. «Ils ont tous deux frappé en plein cœur de la pandémie lorsque les gens étaient enfermés chez eux, sans grand chose à faire», a déclaré M. Fuhrer. «Ils ont tous deux été très vus.» Alors que les réseaux de diffusion et de câble comptent sur Nielsen pour les informer de ce que les gens regardent, toutes les sociétés de streaming ont leurs propres mesures internes. Aucun d’entre eux n’a approuvé publiquement les méthodologies de Nielsen, et ils n’ont pas besoin de ces chiffres pour déterminer quels spectacles promouvoir ou annuler. Depuis plus d’un an, Netflix divulgue publiquement les chiffres mondiaux d’émissions originales, donnant une idée de ce que les gens regardent. Mais sa liste comporte d’importantes mises en garde. Netflix compte les téléspectateurs qui regardent aussi peu que deux minutes d’un programme, et le service est extrêmement sélectif dans les émissions et les films pour lesquels il divulgue des chiffres. (Par exemple, Netflix récemment a déclaré que le nouveau drame de Shonda Rhimes, «Bridgerton», était la cinquième série originale la plus regardée du service, avec une audience dans la même ligue que «Tiger King» et «The Queen’s Gambit».)