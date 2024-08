Qu’est-ce qui est le plus populaire, KU ou K-State ? Ou Gadsden Flag ? Les plaques d’immatriculation du Kansas disent

Le Département du revenu du Kansas a annoncé un nouveau design pour les plaques d’immatriculation personnalisées, mais les Kansans qui ne se soucient pas des plaques personnalisées ou des plaques standard peuvent toujours choisir parmi plus de 50 options.

La plupart des habitants du Kansas se contentent des plaques standard, qui représentaient 73 601 des 89 486 plaques émises au Kansas en 2023. Les plaques personnalisées sont la deuxième option la plus courante avec 2 452.

Les autres plaques d’immatriculation émises sont des plaques d’immatriculation distinctes. Pour une redevance comprise entre 25 et 100 $, les gens peuvent obtenir des plaques d’immatriculation distinctes dont les bénéfices seront reversés à des organismes de bienfaisance. Les plaques d’immatriculation distinctes rapportent plus de 2 millions de dollars au total chaque année à ces organismes.

Les plaques d’immatriculation distinctes doivent recevoir 250 commandes avant d’entrer en production et doivent bénéficier d’un support continu, sinon elles risquent d’être abandonnées. Si une plaque n’obtient pas 125 commandes sur une période de deux ans, elle sera abandonnée.

Vendredi, les clients qui se rendent à l’annexe des véhicules automobiles du comté de Shawnee, au 5938 SW 17th St., sont accueillis par une exposition de plus de 40 styles de plaques d’immatriculation différents pour l’État. Un projet de loi envoyé au bureau du gouverneur Laura Kelly cette semaine pourrait en ajouter trois autres, dont un avec le drapeau de Topeka.

La plaque d’immatriculation scolaire la plus populaire

Il existe 10 établissements d’enseignement supérieur qui proposent des plaques d’immatriculation distinctes, les plus populaires étant la Kansas State University et l’Université du Kansas.

L’université Washburn de Topeka propose également une plaque personnalisée, mais relativement peu de personnes en ont obtenu une en 2023 par rapport aux autres institutions. Le Garden City Community College est la plaque la moins demandée, avec zéro commande en 2023.

Les frais supplémentaires pour obtenir une plaque d’immatriculation distincte sont versés aux associations d’anciens élèves des collèges et des universités.

L’Université d’État du Kansas est la plaque d’immatriculation distincte la plus populaire représentant un collège ou une université, suivie de l’Université du Kansas.

Plaques d’immatriculation militaires

Les plaques d’immatriculation des vétérans militaires représentaient plus de la moitié du total des plaques d’immatriculation militaires distinctes de l’État. Les vétérans qui ont servi dans certains conflits peuvent également obtenir des plaques d’immatriculation qui précisent la guerre dans laquelle ils ont servi.

Les plaques pour les branches de l’armée ne sont disponibles que pour les militaires en service actif, la plus courante étant l’armée avec 250 plaques et la moins courante étant la Space Force avec une seule commande en 2023.

La plaque d’immatriculation de vétéran est la plaque d’immatriculation militaire distincte la plus courante au Kansas. Deux options, la plaque de vétéran de la guerre de Corée et la plaque de la Force spatiale, n’ont eu qu’une seule commande en 2023.

Plaques d’immatriculation organisationnelles

Les organismes à but non lucratif, les municipalités et certains domaines d’activité ont des plaques d’immatriculation distinctes dans l’État.

Le drapeau de Gadsden de la Kansas Rifle Association est le plus populaire des plaques d’immatriculation des organisations, suivi par celles achetées par les pompiers et celle de la ville de Wichita. Topeka possède également une plaque d’immatriculation distincte, mais elle n’est entrée en production qu’en 2024 après le dernier rapport sur les commandes de plaques d’immatriculation.

Plus de 15 organisations ont des plaques d’immatriculation distinctes au Kansas.

Nouvelles plaques d’immatriculation

La législature du Kansas a approuvé huit nouvelles plaques d’immatriculation distinctes en 2024 qui pourraient prendre une part de ce qui est actuellement le plus populaire. Les propositions de plaques d’immatriculation tout au long de la session législative ont été combinées en Projet de loi 39 du Sénatqui a été adopté par la Chambre et le Sénat du Kansas avec un soutien écrasant.

Les nouvelles plaques d’immatriculation seront disponibles le 1er janvier 2025 et comprendront des plaques distinctes pour les véhicules suivants :

Les Chiefs de Kansas City.

Les Royals de Kansas City.

Sporting Kansas City.

Le courant de Kansas City.

Zoo du comté de Sedgwick.

Zoo de Topeka.

Première ville du Kansas.

Soutenez les troupes.

Cet article a été publié à l’origine dans Topeka Capital-Journal : Plaques d’immatriculation du Kansas classées par popularité, y compris KU et K-State