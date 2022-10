Qu’est-ce qui est le plus important ? – Section locale de Shaw

Pour l’éditeur:

L’ouragan Ian a dévasté une grande partie de la Floride et des secours en cas de catastrophe sont nécessaires. Pourtant, nos deux principaux journaux n’ont pas proposé de soutenir les organisations humanitaires par des dons. Cependant, moins important, quatre pages complètes consacrées à l’histoire de l’affaire du meurtre de Tylenol, vieille de 40 ans. Ma femme et moi pensons que soutenir les secours en cas de catastrophe en Floride est plus important et avons fait des dons à trois organisations de secours renommées et encourageons les autres à faire de même.

En réfléchissant à l’histoire de notre nation, je m’émerveille des sacrifices que nos fondateurs ont consentis pour garantir notre liberté face à une monarchie. Beaucoup ont perdu leur vie et leur fortune pour nous donner une république constitutionnelle gouvernée « par le peuple pour le peuple ». Il y a maintenant des efforts pour changer notre gouvernement vers un contrôle fédéral plus centralisé, ce qui nous ramènerait à un système comme celui contre lequel nos fondateurs se sont battus pour gagner la liberté.

Récemment, il est effrayant de voir que les agences de notre gouvernement fédéral ont été militarisées et utilisées pour intimider toute dissidence des actions fédérales. Un exemple est dans la publication du récent dossier judiciaire de l’enquêteur spécial nommé John Durham où il se rapporte, Igor Danchenko, un avocat russe basé aux États-Unis, qui était la source d’informations affirmant que la campagne Trump avait une implication russe, était payé par le FBI à partir de mars 2017 à octobre 2020.

D’autres exemples sont les méthodes d’arrestation hautement armées de plusieurs partisans de Trump qui ne constituaient pas une menace pour le public ; [Attorney General Merrick] la désignation de Garland selon laquelle les parents qui défient le conseil scolaire devraient être considérés comme des terroristes domestiques ; et, plus récemment, l’arrestation hautement armée de Mark Houck, militant pro-vie, devant sa femme et ses sept enfants pour une affaire qui avait auparavant été classée sans suite en justice. Vous n’avez pas vu la couverture de ces événements dans les principaux médias.

Actuellement, on parle beaucoup de la menace d’interdire l’avortement, qui est fausse et dépend de ce que les électeurs de chaque État décident. Qu’est-ce qui est le plus important lorsque vous votez ? L’économie, l’augmentation de la criminalité, l’éducation des enfants, la sécurisation de nos frontières et l’inflation sont des éléments qui devraient être pris en compte pour notre vote.

Leland H. (Lee) Hoffer

Oswego