Qu’est-ce qui est considéré comme le nouveau fentanyl ? Que savoir sur les nitazènes

Les nitazènes sont 20 fois plus puissants que le fentanyl. Les nitazènes sont une classe d’opioïdes que l’on retrouve désormais dans les pilules et la poudre vendues dans la rue. Et bien que Narcan puisse aider à inverser une surdose, cela peut prendre beaucoup plus.

Ils remontent aux années 50, lorsque les chimistes universitaires cherchaient des moyens de créer des opiacés sans utiliser le pavot.





Le Dr Jenna Nikolaides est toxicologue et médecin d’urgence et de toxicomanie au Rush Medical Center.

“Ils ont découvert qu’un nitazène se fixe effectivement sur un récepteur opioïde, mais en réalité, ils n’aimaient pas sa puissance, donc personne ne l’a jamais mis sur le marché”, a-t-elle déclaré.

En savoir plus : Une nouvelle classe de drogues mortelles suscite des craintes



Pourtant, la formule est disponible dans la littérature médicale et elle est désormais entre les mains des trafiquants de drogue.

“Le fait que le métonitazène soit présent dans le médicament signifie qu’ils utilisent des médicaments très, très contaminés”, a déclaré Nikolaides.

Nikolaides commence tout juste à voir la drogue en circulation – confirmée par des tests avancés – connue pour être 20 fois plus puissante que le fentanyl.

“Quand on regarde ce qui arrive à l’offre d’héroïne, on constate qu’il y a de plus en plus d’additifs”, a-t-elle déclaré.

Nikolaides a déclaré que le nouvel additif n’apparaît pas sur les tests d’urine standard ni sur les bandelettes de test de réduction des risques qu’elle distribue aux consommateurs de drogues dans l’espoir de réduire leur risque d’utilisation des additifs les plus dangereux infusés dans les drogues illicites.

“Vous testez un échantillon d’héroïne et il contient peut-être un peu d’héroïne, un peu de fentanyl, un peu de métonitazène, un peu de cocaïne, un peu de sédatifs, un peu de produits pharmaceutiques broyés.” dit-elle. « Alors parfois, la quinidine est là, le Benadryl est là. S’il y a du nitazène là-dedans, c’est un sac poubelle rempli de drogue.

Comme l’héroïne et la morphine, les nitazènes se fixent sur les récepteurs du cerveau et provoquent une dépression du système nerveux central. En cas de surdosage, le système respiratoire ralentit jusqu’à atteindre des niveaux dangereux. Les signes sont clairs ; vous ne pouvez pas réveiller la personne ; ils ont des élèves précis ; respirations lentes ou inexistantes ; et une fréquence cardiaque faible. Mais ce qui n’est pas clair, c’est combien de doses de Narcan il faudra pour inverser une surdose en cas de présence de nitazène.

Plus de couverture : la surveillance médicale de WGN



Le Dr Anthony March est un spécialiste de la médecine des toxicomanies de Northwestern Medicine et traite des patients toxicomanes depuis les années 1980.

« Si vous envisagez de consommer une drogue, cela peut prendre une seule fois et vous êtes exclu. Vous n’êtes peut-être même pas accro. Il pourrait s’agir d’un enfant dont l’ami a dit : « Hé, essaye ça ». Un et c’est fait. C’est vraiment terrible”, a-t-il déclaré.

Il craint que les utilisateurs n’obtiennent pas suffisamment de Narcan si les spectateurs ne voient pas de résultats après une ou deux doses typiques – soit par pulvérisation nasale, soit par injection – nécessaires pour inverser une surdose typique.

«C’est un point de décision vraiment problématique. Et si c’est toujours le narcotique et que vous abandonnez trop tôt le Narcan, ils pourraient mourir », a déclaré March. “N’ayez pas peur de donner jusqu’à quatre ou cinq flacons, et s’ils commencent à se réveiller, vous êtes sur la bonne voie, c’est un opiacé.”

Mais il y a une autre inquiétude. Même les nouveaux utilisateurs courent un risque.

“Je détecte les opioïdes nitazène chez les patients qui en consomment et qui ont plus de mal à arrêter de fumer. Je pense donc que les opioïdes nitazène aggravent également la dépendance”, a déclaré March. “Mais si vous mélangez les sachets ou si vous vous trompez de sachet et que votre tolérance n’est pas si élevée et que vous obtenez le sachet de nitazène, alors peut-être que vous faites une overdose et que vous mourez.”

Une autre drogue pourrait être encore plus mortelle. La xylazine, également ajoutée aux drogues illicites, est un tranquillisant pour les animaux. Ce n’est pas un opioïde, donc la Nalaxone ou le Narcan peuvent ne pas être efficaces pour inverser une surdose en fonction de la concentration de xylazine dans le cocktail de médicaments et du reste du mélange.