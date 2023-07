Qu’est-ce qui empêche les États-Unis d’être un point chaud du paludisme ?

Au cours du mois dernier, cinq personnes aux États-Unis (quatre en Floride et une au Texas) ont contracté le paludisme à l’intérieur des frontières du pays. C’est assez rare – du moins, au cours de ce siècle; jusque dans les années 1950, le paludisme était un fléau persistant aux États-Unis, en particulier dans le sud-est.

Bon nombre des conditions qui favorisent la propagation du paludisme n’ont pas beaucoup changé depuis lors. Les moustiques anophèles qui propagent le paludisme prospèrent encore dans de nombreuses régions du pays, et les États qui reçoivent un grand nombre de voyageurs en provenance de pays où le paludisme est endémique ont encore un temps chaud et humide qui favorise la reproduction des moustiques.

Néanmoins, il est extrêmement rare que des moustiques américains soient infectés par le paludisme. Depuis le début du siècle dernier, il n’y a eu qu’une douzaine de cas de transmission locale du paludisme aux États-Unis. Mais la maladie reste une force de destruction majeure ailleurs dans le monde : dans 85 pays d’Afrique et dans certaines parties de l’Asie et de l’Amérique du Sud, le paludisme a causé 240 millions de maladies et 627 000 décès rien qu’en 2020.

La dernière vague de transmission locale du paludisme aux États-Unis a eu lieu il y a 20 ans. Aujourd’hui, les circonstances sont différentes : ces cas se produisent au milieu d’une augmentation des taux d’autres infections transmises par des insectes à l’échelle nationale, et en plein milieu d’une vague de chaleur et d’incendies de forêt qui, ensemble, rendent indéniables les risques pour la santé liés au changement climatique. Il est raisonnable de se demander si les États-Unis risquent de redevenir un point chaud du paludisme.

« Il faudrait que quelque chose tourne mal pour que le paludisme devienne endémique aux États-Unis », a déclaré Colin Carlson, biologiste du changement global au Centre pour la science et la sécurité de la santé mondiale de l’Université de Georgetown, qui a dirigé des recherches sur la portée en expansion rapide de la propagation du paludisme. moustiques en Afrique.

C’est peut-être l’euphémisme de l’année que de dire que la nation n’est pas à l’abri des « choses qui tournent sérieusement mal ». L’histoire récente, ahem, a montré que l’infrastructure de santé publique du pays, sur laquelle les Américains comptent pour attraper et contenir les maladies infectieuses invasives, est beaucoup plus fragile que beaucoup ne le pensaient.

Mais à quel point la nation est-elle vraiment vulnérable à un retour du paludisme ?

Voici ce que les États-Unis ont pour – et contre – en ce qui concerne le risque futur de paludisme.

Les États-Unis ont des atouts en leur faveur dans la lutte contre une résurgence du paludisme

L’un des principaux atouts des États-Unis est qu’ils ont déjà éliminé le paludisme. «Notre concentration centralisée» sur l’élimination des parasites du paludisme et des lieux de reproduction de leurs hôtes moustiques «l’a vraiment mis dans le cul», a déclaré Kyndall Dye-Baumuller, étudiant postdoctoral en épidémiologie des maladies à transmission vectorielle à l’Université de South L’école de santé publique de Caroline.

Contenir une poignée de cas de paludisme – et éliminer une poignée de moustiques infectés par le paludisme – est beaucoup plus facile que de lutter contre une infection déjà enracinée.

Cela est également facilité par le fait que la plupart des cas de paludisme ne provoquent des maladies que chez les humains et non chez les autres animaux, a déclaré Dye-Baumuller. Elle a comparé l’infection au virus du Nil occidental, une autre infection propagée par les moustiques qui provoque des maladies chez les humains et chez une variété d’oiseaux sauvages. Parce qu’il est si difficile de contenir ce virus dans la population d’oiseaux, il existe un réservoir persistant de virus du Nil occidental dans de nombreuses régions des États-Unis – et le risque persistant d’un croisement avec l’homme. Ce n’est pas un risque avec le paludisme.

Les systèmes de soins de santé et de santé publique des États-Unis sont en proie à des problèmes qui n’affectent pas les autres pays développés. Mais par rapport aux pays plus pauvres, ces systèmes américains ont plus de capacité à se mobiliser contre la transmission du paludisme lorsqu’un cas survient, a déclaré Carlson. C’est particulièrement important maintenant parce que dans le cas du paludisme, « vous voulez en quelque sorte retirer les gens du réseau avant que la transmission ne se produise », a-t-il déclaré. « Et nous sommes capables de le faire ici. »

Les États-Unis ont également une bonne capacité (bien qu’inégale) de contrôle des populations de moustiques – un élément clé de la réduction du risque humain d’infections qu’ils transmettent.

Sadie Ryan, géographe médicale à l’Université de Floride qui étudie l’écologie des agents pathogènes émergents, se souvient de ce qui s’est passé lorsque, en tant qu’étudiante diplômée, elle est revenue dans sa maison du nord de la Californie après un voyage au Ghana avec une infection palustre. Le service de santé local « a commencé à accrocher des pièges dans mes arbres dans ma cour où je louais à l’époque », a-t-elle déclaré. L’objectif était de s’assurer qu’aucun moustique près de chez elle n’avait été infecté, leur permettant de propager la maladie à d’autres.

La lutte contre les moustiques – que les experts appellent «lutte antivectorielle» – est également extrêmement robuste dans la nouvelle maison de Ryan en Floride, un État qui a été un point d’entrée pour plus d’une maladie invasive transmise par les moustiques (y compris la dernière épidémie de paludisme propagé localement, en 2003). « Nous avons une réponse de contrôle des vecteurs assez efficace dans les endroits où nous nous attendons à ce que les vecteurs se trouvent », a-t-elle déclaré.

Les moustiques anophèles qui propagent le paludisme sont des piqueurs nocturnes, de sorte que la large prévalence des moustiquaires et de la climatisation aux États-Unis offre une mesure de sécurité supplémentaire contre la large propagation du paludisme. « Ici, les moustiques restent principalement à l’extérieur de la maison », a déclaré Carlson. Donc, même si nous faisons face à une épidémie majeure, « ce sera-t-il quelque chose qui préoccupera chaque foyer ? » Probablement pas. »

Mais le changement climatique, les voyages et la vulnérabilité sociale créent un risque indéniable

Le changement climatique est l’un des principaux facteurs qui rendent les États-Unis de plus en plus vulnérables à la transmission du paludisme, en partie en rendant le pays plus chaud et donc plus hospitalier au parasite du paludisme et à son vecteur, le moustique anophèle.

Cela pourrait signifier une expansion de la gamme de risque de paludisme bien au-delà du sud-est des États-Unis et dans d’autres parties des États-Unis, a déclaré Dye-Baumuller. Dans une analyse récente qu’elle a menée, 32 États avaient des moustiques anophèles capables de propager le paludisme.

Il y a une chose telle que le temps qui est trop chaud pour la plupart des transmissions du paludisme – « Un moustique n’est pas un moustique n’est pas un moustique », a déclaré Carlson. Lorsque les températures d’une région ne descendent pas en dessous de 80 degrés F, les moustiques anophèles américains ne volent pas et ne se reproduisent pas aussi bien, et le parasite du paludisme lui-même ne se développe pas.

Mais cela signifie en fait qu’une nouvelle espèce de moustique envahissante pourrait être particulièrement dangereuse aux États-Unis : Anopheles stephensi, un type de moustique qui, jusqu’à récemment, ne vivait qu’en Asie du Sud et au Moyen-Orient, est en mouvement. Contrairement aux espèces d’anophèles américains, ce ravageur se développe à des températures plus chaudes. Contrairement également à l’espèce américaine – qui préfère établir sa famille dans des marécages boisés – elle aime se reproduire dans l’eau plus propre qui se rassemble près des habitations humaines, en particulier dans les environnements urbains.

Tout cela signifie que la chaleur extrême qui réduirait normalement une menace de paludisme prépare maintenant le terrain pour une autre version encore pire, si ce moustique particulier s’enracinait aux États-Unis, a déclaré Ryan.

« Être préparé à quelque chose comme ça est vraiment essentiel », a-t-elle déclaré – mais tous les États ne sont pas préparés. Un rapport de 2020 de l’Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes a estimé que seuls 24% des programmes de lutte contre les moustiques à l’échelle nationale étaient capables de rechercher et de détruire les moustiques dangereux en cas de risque élevé d’épidémie.

« Il existe des districts de lutte antivectorielle à grande échelle dans de nombreux autres États que la Floride et le Texas », a déclaré Ryan. « Mais ils n’anticipent pas nécessairement les vecteurs spécifiques qui peuvent apparaître lorsque le climat les déplace ou lorsque les voyages les déplacent. »

Le changement climatique augmente également le risque de paludisme aux États-Unis d’une autre manière : en augmentant les taux d’infection dans d’autres parties du monde. Alors que les initiatives de prévention et de traitement généralisées ont considérablement réduit le paludisme dans de nombreux pays d’endémie au cours des deux dernières décennies, une grande partie de ces progrès a été annulée dans certaines zones d’instabilité politique – par exemple, le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela, où la prévalence croissante du paludisme a a soulevé le spectre d’une propagation dans toute l’Amérique du Sud, d’autant plus que les températures de ce continent augmentent.

À la suite de la pandémie de Covid-19, personne ne devrait savoir que les maladies infectieuses en dehors des États-Unis présentent un risque aux États-Unis. Il en est de même pour le paludisme.

Toute personne qui entre aux États-Unis avec le paludisme risque de devenir une source d’infection pour les moustiques locaux, et éventuellement pour d’autres personnes. La plupart des cas de paludisme identifiés aux États-Unis concernent des Américains revenant d’un voyage à l’étranger. C’est en grande partie évitable : bien que des médicaments soient disponibles pour prévenir l’infection par le paludisme pendant les voyages, seulement un quart des voyageurs ont déclaré avoir pris une soi-disant prophylaxie contre le paludisme en 2018.

Diverses vulnérabilités sociales persistantes aux États-Unis contribuent également à créer un environnement propice à la transmission du paludisme. Parce que les moustiques qui propagent le paludisme piquent principalement la nuit, les personnes qui dorment à l’extérieur courent un risque plus élevé d’infection en cas d’introduction de la maladie – et le sans-abrisme est en augmentation aux États-Unis.

Fondamentalement, il y a encore suffisamment de pauvreté et de mauvais assainissement aux États-Unis pour soutenir de nombreuses maladies qui auraient dû être éliminées depuis longtemps, dit Carlson. Il pointe du doigt l’ankylostomiase, une maladie transmise lorsque les gens marchent pieds nus sur un sol contaminé par des matières fécales infectées, qui provoque l’anémie chez des millions d’enfants et d’adultes dans le monde. La persistance du parasite a été récemment identifiée dans la partie la plus pauvre du sud-est des États-Unis – pour lui, la preuve qu’il y a suffisamment de négligence et de vulnérabilité dans le pays pour permettre à presque tout de se retrancher.

Pour Carlson, la persistance de l’ankylostome envoie un avertissement sur le risque de paludisme aux États-Unis. « Ce sera choquant et en quelque sorte impossible à concilier avec la façon dont nous pensons à notre pays si cela se produit », a-t-il déclaré.

« Et aussi, des choses arrivent. »