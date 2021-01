La chanteuse Billie Eilish dit qu’elle n’a pas eu l’occasion d’aller à des fêtes sauvages en raison de sa renommée. Le chanteur de 19 ans avoue également être un teetotaler.

« Je ne suis pas ici pour aller à des fêtes et je suis moi aussi, donc je ne peux pas vraiment aller … n’importe où. dit-elle dans une interview à Vanity Fair, rapporte femalefirst.co.uk.

La chanteuse a admis qu’il fut un temps où elle avait un «sentiment de supériorité» sur ses amis qui fumaient et se droguaient quand ils étaient plus jeunes.

«Quand je grandissais et que j’étais avec mon groupe d’amis à l’époque, ils buvaient tous, fumaient et consommaient de la drogue et autre, je pense à cause de la façon dont ma personnalité – je suis très volontaire. personne, et je pense qu’à l’époque j’étais très alpha – j’arrive à réaliser que j’ai peut-être ressenti un sentiment de supériorité », dit-elle.

La chanteuse a partagé qu’elle avait été laissée dans des «situations étranges» par ses fans. « (La dévotion) vous rend un peu fou. Nous connaissons tous le sentiment de vous voir et d’être comme, ce qui se passe avec moi, je suis folle, » dit-elle.

«Quand vous êtes excité par quelque chose, vous oubliez les limites et vous oubliez ce qui est poli et ce qui n’est pas poli. J’ai eu beaucoup de situations bizarres – les gens m’embrasseront et me chercheront, me tourneront autour de moi … . Il est vraiment important d’avoir des limites et d’avoir des gens autour de vous qui peuvent vous aider dans une situation comme celle-là », a-t-elle déclaré.

« Je ne veux jamais repousser quelqu’un qui ne me montre que de l’amour. Et même si cela vient d’un endroit d’amour fou, je ne veux jamais pousser ça trop loin », at-elle ajouté.