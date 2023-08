Qu’est-ce qui éloigne les investisseurs de la Chine ?

Pékin s’est rendu « impossible d’investir », avertit le tsar américain du commerce après que son pays a déployé des sanctions, des embargos et l’armée pour faire exactement cela

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a récemment entrepris une visite officielle en Chine. Elle est la quatrième visite d’un responsable américain au cours des derniers mois, marquant une stabilisation – mais pas une avancée – dans les liens entre les deux puissances. Ici, elle a réprimandé la Chine pour avoir créé son marché « ininvestissable » pour les entreprises américaines et a appelé « Pékin à agir pour réduire le risque de faire des affaires dans le pays ».

C’est ironique pour trop de raisons à énumérer. La plus évidente est que l’administration Biden a récemment publié des restrictions sur les investissements étrangers américains dans les industries de haute technologie chinoises, notamment les semi-conducteurs, l’informatique quantique, les supercalculateurs et l’intelligence artificielle. Bien que ces mesures soient considérées comme étroites, elles n’ont néanmoins rien de bénéfique pour la confiance, car les critiques républicains ont déjà affirmé qu’elles ne suffisaient pas et ont exigé qu’elles soient élargies.

Cela raconte en soi une histoire sur l’Amérique. La Chine ne se rend pas « impossible à investir » ; les États-Unis le font en créant délibérément un environnement géopolitique toxique. Les États-Unis ne veulent pas voir d’investissements entrants en Chine et – en raison des tensions et des incertitudes militaires – augmentent les risques de tels investissements. Cela rend le voyage de Raimondo à Pékin extrêmement hypocrite.

Le discours de Washington sur la Chine, colporté par des médias complaisants, est que Pékin est le principal responsable de la peur des investisseurs étrangers en raison de sa centralisation croissante sous le règne de Xi Jinping. La Chine est décrite comme isolationniste, rigide, déraisonnable et « en déclin » et accusée de pratiques économiques « injustes ». Si seulement Pékin s’ouvrait davantage et laissait entrer tous ces investisseurs, n’est-ce pas ? Tout irait bien et les relations économiques entre les États-Unis et la Chine se remettraient sur les rails, n’est-ce pas ?

Peut-être, mais seulement si les États-Unis n’avaient pas : 1) imposé des droits de douane de centaines de milliards de dollars sur les exportations chinoises, qu’ils refusent de supprimer, même avec des niveaux d’inflation élevés ; 2) Des produits mis sur liste noire de manière opportuniste provenant de régions entières de Chine, comme le Xinjiang, au motif de « violations des droits de l’homme » ; 3) Inscrire les entreprises technologiques chinoises sur la « liste d’entités » du ministère du Commerce interdisant aux entreprises américaines d’exporter vers elles, puis mettre sur liste noire l’ensemble de l’industrie chinoise des semi-conducteurs et obliger les pays tiers à faire de même.

En plus de toutes ces sanctions, les États-Unis militarisent délibérément toute la périphérie de la Chine avec des bases militaires et attisent les tensions avec Taïwan, capitalisant sur l’incertitude mondiale suite à la guerre en Ukraine. Dernier point mais non le moindre, la montagne d’articles de presse et de commentaires diabolisant, attaquant, accusant et catastrophique à l’égard de la Chine s’accroît chaque jour. Les États-Unis peuvent-ils honnêtement dire, avec un visage impassible, au milieu de tout cela, que c’est la Chine qui fait fuir les investisseurs ? Bien sûr, à mesure que l’environnement mondial se détériore, Pékin a renforcé son contrôle et le parti au pouvoir s’engage dans des mesures réglementaires sévères contre un certain nombre d’entreprises, ce qui ne crée guère un environnement favorable aux investissements, mais c’est le produit de l’insécurité alimentée par les tensions. .

Ainsi, lorsque des responsables comme Raimondo se rendent en Chine et se plaignent des conditions défavorables aux entreprises américaines, le niveau d’hypocrisie frise l’extrême, alors que Washington lui-même a fait plus que quiconque pour saper la confiance dans Pékin. Mais si tel est le cas, pourquoi devrait-elle s’en plaindre ? La réponse est que les États-Unis ne veulent pas entretenir des relations économiques égales avec la Chine. La relation idéale entre Washington et Pékin est une relation dans laquelle Washington obtient un accès total au marché chinois et peut lui vendre tout ce qu’il veut, et non une relation dans laquelle les entreprises chinoises sont en mesure de rivaliser équitablement et équitablement à l’échelle mondiale.

Il s’agit du même niveau de subordination qu’il cherche depuis longtemps à imposer à l’Europe, où, par exemple, il détruit l’industrie allemande en la forçant à se séparer des ressources russes, en vendant du gaz à des prix trop élevés, puis en recourant au protectionnisme à travers la « loi sur la réduction de l’inflation » pour lutter contre l’inflation. décourager la production. Les États-Unis veulent dominer économiquement la Chine ; c’est le seul « investissement » qu’il a en tête et c’est principalement la raison pour laquelle des visites comme celle de Raimondo n’aboutissent jamais vraiment et sont une perte de temps.