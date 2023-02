Qu’est-ce qui devient viral sur les réseaux sociaux aujourd’hui ?

En savoir plus

Avec l’avènement des médias sociaux à l’ère numérique, les vidéos et les images virales ne s’arrêtent plus. Par viral, nous entendons tout ce qui est tendance. Qu’il s’agisse d’une vidéo de danse très populaire ou d’une dernière tendance en ligne, peut-être d’une combinaison de plats bizarres ou de quelque chose qui est totalement hors de propos, nous avons tout pour vous. Par exemple, l’émission Netflix “YOU” vient de sortir sa quatrième saison et Twitter est inondé de mèmes. Auparavant, c’était l’engouement pour « Pathaan » qui faisait la une des journaux. Des vidéos et des images de SRKians dansant dans des théâtres affluaient de temps en temps sur les réseaux sociaux.

Qu’il s’agisse d’un record du monde Guinness peu commun, d’une recette super bizarre, d’une belle image capturant la nature ou d’un tweet qui a fait débat sur Twitter, nous avons tout ce qu’il faut !

Maintenant, vous n’avez plus à vous soucier de garder un œil sur toutes les tendances. Faites défiler ci-dessous pour tout ce qui se passe dans le monde. En gardant tout à l’esprit, voici toutes les principales histoires et les sujets tendances qui dominent actuellement le monde numérique et les médias sociaux.

