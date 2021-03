Depuis l’année dernière, après que le rappeur Badshah a été interrogé par la police de Mumbai, les histoires de musiciens «achetant» de faux likes et de faux points de vue sont devenues monnaie courante. Avec le concept d’albums et leurs chiffres de vente devenant de l’histoire ancienne, les gens ont commencé à se demander quel pourrait être le moyen légitime de déterminer le succès d’une chanson.

«C’est un sujet de préoccupation. Un artiste doit être libre de tous ces soucis et s’efforcer constamment de s’améliorer. Les jeux de vues et de chiffres ont rendu les artistes léthargiques et moins productifs », estime le chanteur Rashmeet Kaur, qui dit que les artistes d’aujourd’hui sont plus préoccupés par les chiffres que par la musique qu’ils créent.

«Cela dépend de la façon dont vous passez votre temps en tant qu’artiste, et je sens que les jeunes talents à venir perdent cela, car tout le monde suit les points de vue et les chiffres maintenant. L’apprentissage et la pratique (devraient) passer en premier, et si vous êtes fort dans ce domaine, les points de vue et les chiffres suivront et vous serez sur le long terme », ajoute-t-elle.

Alors que le débat autour de l’éthique et de la légalité des faux points de vue et des goûts se poursuit, les artistes insistent sur le fait que se concentrer sur la qualité plutôt que sur les chiffres est le seul moyen de sortir de la course effrénée.

«Je pense que les chiffres sont biaisés et trompeurs. En tant qu’artiste, j’essaie de me concentrer sur la production de qualité et de ne pas me concentrer sur les chiffres, car beaucoup de chiffres ne sont pas représentatifs de ce qui se passe réellement. Il est important de fixer des objectifs réalistes et j’essaie de ne pas me fixer d’objectifs numériques. Je pense que les objectifs qualitatifs sont un meilleur moyen d’évaluer votre performance », déclare la chanteuse Jonita Gandhi, qui se méfie également de la tendance qui touche les musiciens indépendants, qui n’ont pas le luxe d’être soutenus par de grands labels de musique.

«Il est dangereux de comparer les mesures des chansons publiées par les labels avec les sorties indépendantes parce que, de toute évidence, en tant qu’artistes indépendants qui diffusent de la musique sur leurs chaînes indépendantes, ils n’ont pas accès aux finances ou aux ressources des grands labels. Ce n’est pas une comparaison saine », dit Jonita.

Cependant, tout le monde n’est pas opposé à l’idée que les labels de musique soutiennent leurs artistes en achetant de faux likes et vies.

Le rappeur Krsna, basé à Delhi, le compare à l’époque où les labels de musique «achetaient des pages complètes d’annonces dans les journaux et magazines pour vendre des CD», avant que la culture du streaming n’entre en scène.

« Donc, si vous avez acheté un album après avoir vu la publicité, cela n’a-t-il pas été considéré comme une vente de CD? » demande-t-il, ajoutant: «La publicité est un moyen légitime de promouvoir une chanson. Les labels ont tendance à faire de la publicité et à commercialiser des chansons en ligne via des canaux légaux et ce n’est pas faux, car c’est le travail du label de diffuser la chanson auprès du grand public. »

Si les chiffres et les vues ne sont pas le bon paramètre pour juger du succès d’une chanson, il existe de nombreuses autres façons, de l’avis de nombreux artistes, par lesquelles ils peuvent évaluer la réaction du public à leurs chansons.

«La seule façon de mesurer le succès est de savoir combien d’endroits ou de personnes vous entendez jouer la chanson et comment les gens réagissent à la chanson lorsque vous la jouez en direct. Il y a beaucoup de chansons sur YouTube avec des millions de vues, mais on n’entend jamais vraiment personne jouer les chansons », déclare Krsna.

Jonita estime également que la meilleure façon de juger du succès d’une chanson est de «voir si l’audio est tendance sur les réseaux sociaux, non pas en termes de nombre de vues, mais si les gens utilisent l’audio pour créer du contenu comme des bobines et partager généralement des chansons. ».

«De plus, la diffusion en continu des numéros sur les plates-formes OTT, le bouche à oreille et les commentaires sur les chiffres sont la bonne approche pour comprendre à quel point une chanson ou un album se porte bien», ajoute-t-elle.