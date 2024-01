Qu’est-ce qui compte comme une victoire pour Joe Biden lors de la primaire sans précédent du New Hampshire ?

MANCHESTER, NH — Qu’est-ce qui compte comme un bon résultat pour le président Joe Biden lors de la primaire démocrate non autorisée du New Hampshire mardi, où son nom ne figurera pas sur le bulletin de vote ?

Personne ne le sait vraiment, car la situation est sans précédent et la primaire ne compte techniquement pas pour l’investiture. Mais les partisans et les détracteurs de Biden ont tenté de définir des attentes dans les deux sens.

Le principal concurrent de Biden à la primaire de mardi, le représentant Dean Phillips, démocrate du Minnesota, a peu d’espoir de gagner. Et il le sait.

Phillips a déclaré à NBC News : “Si nous étions dans les années 20, ce serait extraordinaire.”

Mais Phillips a déclaré que Biden devrait être déçu de moins que les 81 % ou 84 % remportés par les anciens présidents démocrates Barack Obama et Bill Clinton lorsqu’ils se sont présentés aux élections en 2012 et 1996, respectivement.

“Si ses chiffres sont inférieurs à ce chiffre”, a déclaré Phillips aux journalistes dimanche, “je pense que c’est simplement une preuve supplémentaire du fait que les démocrates se trompent et que nous avons besoin d’une véritable compétition, pas d’un couronnement.”

Les partisans de Biden, qui mènent une campagne écrite au nom du président, tentent de baisser la barre en affirmant qu’ils veulent simplement que Biden obtienne plus de voix que tout autre candidat, quelle que soit la marge.

“Les inscriptions écrites sont traditionnellement assez difficiles à faire”, a déclaré la représentante Annie Kuster, DN.H., avant de désigner la sénatrice républicaine de l’Alaska Lisa Murkowski, la candidate écrite la plus célèbre de l’histoire récente.

Murkowski a été réélue en 2010 avec seulement 39 % des voix après avoir perdu la primaire du GOP face à un challenger du Tea Party, ce qui l’a amenée à organiser une campagne écrite pour le scrutin des élections générales de novembre.

Ni l’un ni l’autre ne sont des critères de référence particulièrement adaptés. Obama et Clinton avaient leur nom sur le bulletin de vote, ont pu dépenser de l’argent et n’ont affronté aucun opposant crédible. Murkowski, quant à lui, se présentait à des élections générales, et non à des primaires, et faisait face à un candidat démocrate et républicain, de sorte que la part des voix était divisée en trois.

Il n’y a pas de véritable précédent pour la primaire démocrate inhabituelle de mardi, donc une performance adéquate pour Biden se situe probablement quelque part entre les 39 % de Murkowski et les 81 % d’Obama – et les démocrates disent en privé que Biden ferait mieux d’être au-dessus de 50 % – mais en fin de compte, tout pourrait se résumer à la façon dont le le résultat est tourné.

Le nom de Biden ne figure pas sur le bulletin de vote en raison d’un différend entre l’État et le Comité national démocrate, qui souhaitait que la Caroline du Sud organise la première primaire présidentielle. Les responsables du New Hampshire ont de toute façon programmé leur primaire en premier, ce qui a incité le DNC à déclarer leur primaire « dénuée de sens » et à priver l’État de ses délégués à la convention nationale.

Selon les règles du parti, il est interdit aux candidats de faire campagne, de dépenser de l’argent ou même de s’inscrire sur le bulletin de vote dans les États qui ne respectent pas la DNC. Ainsi, le président – ​​du moins officiellement – ​​ne participe pas à une primaire qui est essentiellement un concours de beauté.

À cela s’ajoute l’équation compliquée selon laquelle les électeurs indépendants de l’État peuvent choisir à quelle primaire ils participent – ​​et bien que peu d’entre eux lancent un appel ouvert, il y a des signes que certains optent pour la primaire républicaine dans le but de donner un coup de pouce à l’ancienne Nikki Haley de l’ONU. comme un vote de protestation contre l’ancien président Donald Trump. Cela pourrait également éloigner les électeurs potentiels de Biden de la primaire démocrate.

Les démocrates du New Hampshire, cependant, inquiets de la perception qui serait créée si un rival comme Phillips remportait nominalement les primaires du New Hampshire, ont organisé une campagne pour encourager les démocrates à écrire au nom de Biden.

Les sondages montrent que Biden est loin le candidat favori des démocrates du New Hampshire, mais combien se rendront réellement à une primaire immatérielle et sauront écrire en son nom ?

Le danger pour Biden est une démonstration embarrassante qui déclenche une nouvelle vague d’anxiété démocrate quant à sa force politique face au probable candidat républicain Donald Trump.

En 1968, le candidat anti-guerre Eugene McCarthy a stupéfié le monde politique en remportant 42 % des voix primaires démocrates du New Hampshire contre le président de l’époque, Lyndon Johnson, qui a obtenu 48 %. Johnson, comme c’était le cas à la convention à l’époque, ne faisait pas campagne pour l’investiture et n’a pas inscrit son nom sur le bulletin de vote dans le New Hampshire, et il n’y avait pas non plus d’opération d’inscription solide pour le soutenir.

Le fort soutien apporté à McCarthy a contribué à convaincre le sénateur de l’époque. Robert F. Kennedy pour entrer dans la course et, face à deux adversaires puissants, Johnson a décidé de se retirer et de ne pas briguer une réélection.

Phillips est loin d’être aussi fort que McCarthy, et il n’y a pas de personnage à la Kennedy qui attend dans les coulisses. De plus, les règles de vote et les processus de nomination modernes rendraient pratiquement impossible la participation d’un autre candidat à la course à ce stade. Biden reste sur la bonne voie pour l’investiture, peu importe ce qui se passe dans le New Hampshire.

Mais il peut probablement éviter certaines difficultés démocrates avec une victoire écrasante dans le New Hampshire – quoi que cela signifie.