Qu’est-ce qui compose le « Modi Ji Thali » ? NDTV parle au chef

Avant la visite d’État officielle du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis, un restaurant du New Jersey a lancé un thali spécial en son honneur. Le restaurant Akbar à Edison, dans le New Jersey, a lancé le « Modi Thali » pour marquer la visite du Premier ministre. Parlant du thali, le propriétaire du restaurant, Pradeep Malhotra a déclaré à NDTV : « Nous sommes ici depuis 30 ans mais nous avons décidé de lancer le thali spécial car Modiji arrive le 22 (juin) et toute la communauté est très très excitée. . Nous sommes tous ravis de sa venue. Alors, nous avons décidé de faire quelque chose et nous avons créé ce thali qui contient des articles de toute l’Inde.

Partageant des détails sur ce qu’il y a dans le thali, M. Malhotra a déclaré: « Nous avons des idlis du sud de l’Inde, sarson ka saag du nord de l’Inde, nous avons dum aloo Cachemire du Cachemire, nous avons dhokla du Gujarat, plat maharashtrien appelé kothimbir vadi. C’est l’année des millets, alors nous avons décidé de faire quelque chose avec les millets ». Il a ajouté que le thali sera mis à disposition à partir du 22 juin, lorsque le Premier ministre Modi arrivera à Washington.

Le chef a également mis en valeur les idlis réalisés dans des teintes de vert, de safran et de blanc pour ressembler au drapeau indien. Plusieurs clients, qui ont également parlé à NDTV, ont partagé qu’ils « avaient hâte de l’essayer » plus tard ce mois-ci et étaient convaincus que tout dans l’assiette serait délicieux.

Ce n’est pas tout. Le ministre des Affaires extérieures de l’Inde, S Jaishankar, a également un verre qui lui est dédié au restaurant. « Pour M. Jaishankar, nous allons boire un verre car c’est une personne très agressive et très intelligente. Mais sans alcool. Ce sera une boisson non alcoolisée », a déclaré Pradeep Malhotra à propos de la boisson.

La prochaine visite du Premier ministre Modi aux États-Unis du 21 au 24 juin revêt une importance considérable car elle marque sa première visite d’État à Washington. Selon un communiqué de presse publié par le ministère des Affaires extérieures la semaine dernière, le Premier ministre Modi sera accueilli par le président Joe Biden et la première dame Jill Biden lors d’un dîner d’État qui se tiendra à la Maison Blanche.