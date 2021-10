Qu’est-ce qui cause les pénuries de carburant au Royaume-Uni?

Alors que les conducteurs britanniques paniqués font la queue autour du pâté de maisons pour remplir leurs réservoirs dans les stations-service au milieu des craintes d’une crise soudaine du carburant, beaucoup se demandent si nous assistons aux dernières preuves d’un retour de Brexit en action.

La mesure dans laquelle la situation s’améliore désormais semble être un sujet de controverse, les ministres du gouvernement offrant une évaluation beaucoup plus optimiste que celle des associations de l’industrie pétrolière, car le personnel du parvis subit «un niveau élevé d’abus» au milieu d’une colère et d’un ressentiment purulents.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a admis mardi que la décision de la Grande-Bretagne de se retirer de l’Union européenne (UE) avait été « un facteur » dans le chaos mais, pour la plupart, le gouvernement de Boris Johnson et le secteur des carburants ont rapidement minimisé le problème. , insistant sur le fait qu’il n’y a pas de pénurie réelle de réserves d’essence et de diesel et qu’il ne s’agit que d’un problème à court terme causé par le manque de chauffeurs de poids lourds pour effectuer les livraisons des terminaux de distribution aux pompes.

Mais les critiques de M. Johnson ont été beaucoup plus ouverts en attribuant la pénurie de transporteurs au divorce de la Grande-Bretagne avec le bloc administratif, citant les quelque 25 000 chauffeurs routiers européens qui ont été contraints de retourner sur le continent à la suite du Brexit limitant la libre circulation de la main-d’œuvre et introduisant exigences strictes en matière de visa.

S’adressant à Times Radio mardi matin, le ministre de l’Intérieur fantôme du Labour, Nick Thomas-Symonds, a déclaré que la crise « est liée à l’incompétence totale et totale du gouvernement. C’est lié à la gestion du Brexit par le gouvernement et à l’échec du gouvernement à planifier ces derniers mois. Le blâme leur incombe entièrement, il n’appartient à personne d’autre.

Rachel Reeves, la chancelière fictive du Labour, était également d’accord, dire à Sky News de la conférence du parti à Brighton, que le Brexit était « de toute évidence un facteur contributif… Nier cela, je pense, va à l’encontre de la réalité ».

Le secrétaire à la justice fantôme, David Lammy, a également percuté le message, au risque d’aliéner davantage les électeurs de Leave dans les circonscriptions en ruine du «mur rouge», en déclarant: «Cette crise du carburant est le résultat direct de la décision de sortir de l’UE de la manière dont Boris Johnson a fait. Il n’y a pas de file d’attente pour l’essence en France, ni en Allemagne, ni en Espagne en ce moment… La vérité est que nous sommes sortis de l’union douanière et ces chauffeurs sont désormais soumis à des tarifs et, surprise, surprise, ils ne viennent pas ici parce qu’ils ne sont pas payés autant.

L’ex-députée conservatrice et militante du reste Anna Soubry était tout aussi catégorique lorsqu’elle a souligné lors d’une interview avec ITV’s Bonjour la Grande-Bretagne lundi que les lignes de circulation sinueuses – et les rayons vides des supermarchés – que nous voyons actuellement étaient totalement inconnu sur ces rivages avant le référendum de 2016.

Les ennemis de M. Johnson en Europe ont également perdu peu de temps à blâmer le Brexit pour la catastrophe, avec un ton jubilatoire détectable dans les mots de l’ancien négociateur en chef de l’UE Michel Barnier lorsqu’il a déclaré que les malheurs actuels de la Grande-Bretagne sont « une conséquence directe et mécanique du Brexit » et en celles du ministre français des Affaires européennes, Clément Beaun, qui a dénoncé cette semaine « la fraude intellectuelle que fut le Brexit ».

Olaf Scholz, chef des sociaux-démocrates allemands, le parti arrivé en tête des élections du pays dimanche, a rejoint les points pour lier les pénuries de travailleurs britanniques au Brexit lorsqu’il a déclaré: « La libre circulation des travailleurs fait partie de l’Union européenne, et nous travaillé très dur pour convaincre les Britanniques de ne pas quitter le syndicat. Maintenant, ils ont décidé différemment, et j’espère qu’ils vont gérer les problèmes qui en découlent. »

Les journaux européens ont été cinglants dans leur couverture de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement du Royaume-Uni tout au long de l’été, avec l’Allemagne Der Spiegel étiquetant de manière mémorable la Grande-Bretagne: « Le royaume des étagères vides. »

Un autre média allemand, la chaîne de télévision ARD, a comparé nos conditions actuelles au tristement célèbre hiver du mécontentement de 1978-79 tandis que le journal espagnol La Vanguardia a comparé la Grande-Bretagne post-Brexit à « Cuba boycotté ».

Parmi ceux qui connaissent le mieux les réalités de l’industrie du transport routier, le verdict a sans doute été le plus accablant de tous.

Rejetant le projet du gouvernement britannique d’offrir des visas temporaires de trois mois à 5 000 chauffeurs de camion de l’UE pour augmenter le flux de livraisons, Edwin Atema de la Fédération des syndicats néerlandais a été brutalement franc sur BBC Radio 4 Aujourd’hui programme le lundi.

« Les travailleurs de l’UE à qui nous parlons n’iront pas au Royaume-Uni pour un visa à court terme pour aider le Royaume-Uni à sortir de la merde qu’ils se sont créées », a-t-il déclaré. « Les conducteurs de toute l’Europe ont complètement perdu toute confiance dans cette industrie. Bien avant le coronavirus et le Brexit, cette industrie était déjà malade, en proie à l’exploitation…

Radu Dinescu, secrétaire général de l’Union nationale des transporteurs routiers de Roumanie, a déclaré à l’Associated Press que ses compatriotes, qui ont travaillé en grand nombre au Royaume-Uni avant le Brexit, « préfèrent désormais la stabilité de l’UE » nouvelle offre désespérée, favorisant les emplois mieux payés en France et en Allemagne.

« Le Royaume-Uni semble vivre un paradoxe », a-t-il déclaré. « Les citoyens britanniques ne veulent pas exercer le métier de chauffeur de camion, alors qu’en même temps ils ne veulent pas que d’autres citoyens non britanniques viennent faire ce travail. »

Un panneau « Pas de carburant » attaché à une pompe à essence vide dans une station-service BP à Manchester (Reuters)

S’il semble indéniable que le Brexit a joué un rôle important dans la crise actuelle, l’industrie du transport estime que le Royaume-Uni manque en réalité de 100 000 chauffeurs routiers, une situation qu’elle attribue à une tempête parfaite de l’exode susmentionné de travailleurs étrangers coïncidant avec avec la pandémie de coronavirus et une main-d’œuvre vieillissante.

Les blocages au cours des 18 derniers mois, par exemple, ont fait que pas moins de 40 000 candidats à la DVLA à Swansea espérant passer un examen de conduite de camion n’ont pas pu le faire, l’arriéré représentant une proportion encore plus importante du manque à gagner que le Départs inspirés du Brexit.

Quelle que soit la manière dont vous choisissez de répartir le blâme, les mesures alternatives proposées pour combler le déficit jusqu’à présent ont inclus le retour des conducteurs à la retraite sur le marché du travail L’armée de papa-style (ils sont jusqu’à présent dits « imperturbables » par la perspective) et d’assouplir les règles d’immigration pour permettre à davantage de travailleurs dans le pays d’aider étant donné que les 5 000 visas temporaires ne seront probablement pas suffisants.

Bien que cela ait un sens économique évident, comme L’indépendantSelon Sean O’Grady, un tel geste risquerait aussi de remettre en cause « le Brexit pour lequel les Britanniques ont voté ».

La solution actuelle de M. Johnson à la crise semble consister à recruter des soldats de l’armée britannique pour servir de chauffeurs de pétroliers, ce qui, si elle était mise en œuvre, entrerait en vigueur dans le cadre de l’opération Escalin, une stratégie initialement élaborée pour faire face aux complications des suites de la crise britannique. Retrait de l’UE.

Cela ne représente certainement rien de moins qu’un aveu tacite qu’un scénario du pire des cas s’est maintenant réalisé.