Qu’est-ce qui cause le bourdonnement dans vos oreilles et comment l’arrêter

Un bourdonnement dans vos oreilles qui va et vient n’est pas seulement une gêne qui rend la concentration difficile, cela peut être le signe que vous souffrez d’acouphènes. Les acouphènes peuvent ressembler à un bourdonnement, un sifflement, un rugissement, un grésillement ou un bourdonnement doux ou fort dans vos oreilles. C’est une condition courante, et 10 à 25% des adultes en font l’expérience.

Si vous avez des bourdonnements d’oreilles, notre guide peut vous aider. Nous expliquerons ce que vous devez faire en cas d’acouphènes et certaines des options de traitement que votre médecin pourrait explorer.

HUIZENG HU/Getty Images

Comment traiter les acouphènes

Lorsque vous ressentez des bourdonnements d’oreilles, votre première visite devrait être chez votre médecin. Votre médecin pourra effectuer les tests pour déterminer la cause de vos acouphènes ou il pourra vous orienter vers un audiologiste pour des tests auditifs. Ensuite, ils vous présenteront un plan de traitement qui peut vous aider à le gérer.

Traiter la condition sous-jacente

Souvent, les acouphènes sont le signe d’un problème médical sous-jacent, comme une infection de l’oreille, une obstruction de l’oreille, une ATM, une infection récente des voies respiratoires supérieures ou une blessure à la tête ou au cou. De plus, certains médicaments comme les AINS, les antibiotiques et les antidépresseurs peuvent provoquer des acouphènes, selon le Association américaine des acouphènes. Votre médecin peut établir un historique médical complet pour déterminer si vos acouphènes peuvent provenir de l’une de ces causes.

Prothèses auditives

Un des plus la cause la plus courante des acouphènes est la perte auditive, selon l’ATA. Lorsque vous perdez une partie de votre audition, votre cerveau ne reçoit pas autant de stimuli externes provenant des sons. Une théorie est que votre cerveau s’adapte à ce nouvel environnement en comblant les fréquences manquantes, ce qui entraîne des acouphènes.

Si vos acouphènes résultent d’une perte auditive, une aide auditive peut vous aider. Une aide auditive est un petit appareil électronique chargé d’amplifier les sons externes afin que votre cerveau puisse les traiter, ce qui atténue le bruit interne des acouphènes. Les personnes souffrant d’une perte auditive sévère peuvent également se voir prescrire des implants cochléaires, qui ressemblent à des aides auditives mais sont implantés chirurgicalement.

Thérapie sonore

Étant donné que les personnes souffrant d’acouphènes ont besoin de plus de sons externes pour obtenir un soulagement, la thérapie sonore est une option courante à envisager, selon le AARP. Cela peut inclure des machines à bruit blanc, la diffusion de sons apaisants via des haut-parleurs ou des écouteurs ordinaires, ou même l’allumage d’un climatiseur pour produire un effet de bruit blanc. Vous pouvez trouver des listes de lecture de bruit blanc auprès de nombreux fournisseurs de musique en streaming ou utiliser une application mobile de bruit blanc pour recevoir le son souhaité.

Dispositifs de masquage personnalisés

Les dispositifs de masquage intra-auriculaires personnalisés offrent une version plus personnalisée de la thérapie sonore, selon l’AARP. Ces appareils ressemblent à des aides auditives, mais ils émettent un bruit blanc de faible niveau spécifiquement adapté à vos acouphènes. Certaines aides auditives sont également dotées d’un masquage, rapporte l’ATA.

Thérapie cognitivo-comportementale

Le stress peut à la fois aggraver les acouphènes et en être la conséquence, et les acouphènes sont associés à la dépression et à l’anxiété, Rapports de la ligne santé. La thérapie par la parole peut aider sur cet aspect. Cela diffère de la thérapie sonore dans la mesure où vous ne travaillez pas directement avec le bruit, mais vous apprenez à y faire face et à gérer votre réponse émotionnelle. Au fil du temps, les recherches montrent que les patients souffrant d’acouphènes utilisant une thérapie cognitivo-comportementale ressentent un amélioration de la qualité de vie malgré les symptômes.

Thérapie de rééducation des acouphènes

Une autre option consiste à recycle ton esprit s’habituer aux acouphènes au point qu’ils ne soient plus gênants. La thérapie de recyclage des acouphènes implique une thérapie cognitivo-comportementale ainsi qu’une composante de thérapie sonore, impliquant un masquage de bas niveau, selon l’ATA.

Gestion progressive des acouphènes

Il s’agit d’une approche en plusieurs étapes du traitement des acouphènes qui vient du Département américain des Anciens Combattants, selon Healthline. Une étape consiste à éduquer le patient sur les acouphènes, tandis que la partie suivante consiste à parler avec un conseiller ou un thérapeute qualifié une fois par semaine pour apprendre à faire face aux difficultés découlant de cette maladie. Il pourrait également y avoir une forme de thérapie sonore.

Afriandi/Getty Images

La gestion du stress

Parce que le stress et les acouphènes sont tellement liés, apprendre à gérer le stress est un élément clé pour gérer les symptômes. Votre médecin ou thérapeute pourrait vous suggérer des activités qui aident à réduire le stress, comme faire de l’exercice, faire du yoga, méditer, veiller à un sommeil sain, tenir un journal et bien plus encore dans le cadre de votre traitement. La réduction du stress basée sur la pleine conscience est une technique de traitement courante qui implique d’être pleinement conscient et d’accepter le moment présent.

Médicaments contre l’anxiété ou antidépresseurs

Bien qu’il n’existe pas de médicament unique pour guérir les acouphènes, il existe des médicaments qui peuvent aider de différentes manières. Il s’agit notamment des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Les médicaments anti-anxiété peuvent aider à lutter contre le stress ou l’anxiété liés aux acouphènes. Pendant ce temps, certaines recherches ont montré que les antidépresseurs pourraient réduire vos symptômes en supprimant les effets du neurotransmetteur GABA responsable de la transmission des signaux sonores au cerveau, selon Healthline. Cependant, le lien entre le GABA et les acouphènes n’est pas entièrement compris et nécessite plus de recherche.

Habitudes saines

Des habitudes saines telles que l’exercice régulier, des habitudes de sommeil saines, des liens sociaux, rester hydraté, bien manger et limiter l’alcool et le tabac peuvent toutes être prises en compte. aider à rendre les acouphènes plus gérables en vous gardant globalement heureux et en bonne santé, a rapporté l’ATA.