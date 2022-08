Qu’est-ce qui bouge dans la course du gouverneur ? Est-ce que quelque chose? – Section locale de Shaw

Quelque chose a-t-il changé ?

Il y a huit semaines aujourd’hui, les sondages ont fermé pour mettre fin aux élections primaires de l’Illinois, et bien que le tri des décomptes officiels prenne toujours quelques semaines, il ne faisait aucun doute que le 28 juin, la course au poste de gouverneur opposerait le démocrate sortant JB Pritzker au sénateur républicain Darren Bailey de Xénia.

Donc, avec 11 semaines restantes avant le jour des élections, quelque chose a-t-il changé ?

Les analystes des sondages pourraient entrer dans les mauvaises herbes pour décomposer les tendances ou les mouvements de quelques points ici ou là. Mais bien que les sondages soient informatifs, ils ne sont jamais prescriptifs, et après deux mois de cette campagne particulière, une question se pose au-dessus des autres : à une époque de polarisation politique, avec deux candidats retranchés dans le courant principal de leur parti respectif, y a-t-il vraiment des électeurs indécis ?

Certaines personnes n’ont sûrement pas encore pris leur décision ou n’y prêtent même pas attention. Mais il semble peu probable que ce groupe contienne suffisamment d’électeurs pour faire basculer les résultats le 8 novembre.

Les deux candidats sont résolus dans leurs positions. On s’attend à ce qu’un gouverneur sortant avec des majorités législatives et quelques réalisations de signature fonctionne sur un dossier. “Les démocrates livrent”, ont-ils chanté à la foire d’état la semaine dernièreet bien que Pritzker n’ait pas atteint chacun de ses objectifs de campagne 2018, il se comporte avec la confiance de quelqu’un qui s’attend à obtenir à nouveau quelque part aux alentours de 2,4 millions de votes.

Bailey offre sa propre cohérence. Idéologiquement, il est pratiquement identique au candidat qui a remporté un siège à la Chambre en 2018 et a accédé au Sénat en 2020. Il a été l’un des critiques les plus virulents de Pritzker à l’Assemblée générale bien avant de lancer la candidature au poste de gouverneur. Lors de sa présentation à la foire d’État, Bailey a mis en valeur son héritage agricole avec une séance de photos au volant d’un tracteur et, plutôt que de faire des ouvertures élogieuses aux électeurs urbains, a doublé son affirmation selon laquelle Chicago est un enfer et a insisté pour que la plupart des résidents soient d’accord avec lui et espèrent qu’il ‘ ll être le seul à apporter des changements positifs.

Pritzker se penche sur les questions que ses adversaires détestent : l’accès à l’avortement, la réglementation des armes à feu, la défense des syndicats et la réforme de la justice pénale. Bailey irrite également la base électorale démocrate en embrassant l’ancien président et la National Rifle Association, décriant l’avortement et ne laissant jamais passer la chance d’introduire la religion dans la conversation.

Je ne porte pas de jugement de valeur sur l’une ou l’autre approche – Dieu sait que cela ne manque pas, surtout en ligne – en observant simplement la seule chose qui a vraiment changé depuis la primaire, c’est qu’il n’y a plus qu’un seul républicain sur le ticket et que les publicités de Pritzker sont ouvertement anti-Bailey au lieu de soutenir subtilement son adversaire préféré.

Y a-t-il des lecteurs qui n’ont pas encore décidé ? J’aimerais entendre toute personne désireuse de partager quelles questions subsistent ou quels facteurs pourraient s’avérer décisifs. Les courses à scrutin réduit offrent plus d’intrigues, mais aucune n’a autant d’incidence sur l’avenir de l’Illinois.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.