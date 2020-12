Commissaire européen, Mairead McGuinness, est le nouveau responsable des services financiers à Bruxelles. Elle s’est vu confier un portefeuille difficile en raison du ralentissement économique inquiétant causé par la pandémie et le Brexit. Le correspondant d’Euronews, Meabh McMahon, s’est entretenu avec le commissaire pour en savoir plus sur la position des négociations sur le Brexit, car un accord n’a toujours pas été conclu et le Elle a également posé à McGuinness la question difficile sur le plan de relance européen du COVID-19 et comment le rembourser.Enfin, ils ont discuté de la position de l’Europe sur l’union bancaire.

Pour regarder l’interview complète, cliquez sur le joueur ci-dessus.

Michel Barnier a décrit les négociations sur le Brexit comme extrêmement difficiles. Diriez-vous à ce stade avancé que même un accord commercial minimaliste vaut mieux qu’un effondrement total?

Commissaire européenne aux services financiers, Mairead McGuinness:

Eh bien, je pense que c’est absolument vrai. Nous essayons de conclure un bon accord commercial entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. D’un point de vue européen, ce que nous essayons de faire, c’est de protéger le marché unique pour les 27 États membres. Cela s’est construit au fil des décennies avec le Royaume-Uni, qui nous soutient fortement, et le Royaume-Uni a également des lignes particulières qu’il ne franchira pas. Mais en fin de compte, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, si vous pouvez vous retirer de la rhétorique et de l’émotion et regarder la logique, il est parfaitement logique que nous puissions négocier un accord commercial.

Quoi qu’il arrive avec le Brexit, nous avons vu la confiance à un niveau historiquement bas entre l’UE et le Royaume-Uni. Pouvez-vous voir que cela sera guéri l’année prochaine?

Eh bien, j’ai toujours dit que la confiance est au cœur de toute relation et de tout ensemble de négociations. Les problèmes liés à l’accord de retrait sont désormais résolus et nous espérons que tout sera en place d’ici le 1er janvier.

Mais bien sûr, la confiance se perd soudainement et se reconstruit lentement. Et je pense que c’est peut-être pour cela que les négociations ont été particulièrement difficiles, non seulement parce que Covid a tout interrompu, mais parce qu’il y a cette inquiétude du côté de l’UE que la confiance ait été rompue. Maintenant, nous essayons tous de restaurer la confiance. Et je pense que nous devons travailler très dur là-dessus, car la seule façon de parvenir à un accord avec le Royaume-Uni est que nous nous faisons tous les deux confiance et que nous ayons confiance en notre parole, notre acte et notre signature. Et parce que cela a été testé par la décision du Royaume-Uni, il y a un peu plus d’hésitation de notre côté à être à nouveau très confiant.

Le 4 janvier 2021 sera le premier jour de négociation de cette nouvelle relation après un an de turbulences sur le marché COVID-19. Aucune des deux parties ne souhaite voir davantage de perturbations financières. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemblera le secteur des services financiers le 4 janvier en cas d’accord et bien sûr, en cas de non-accord?

Ce sont deux très, très grandes questions, ce que je peux vous dire, c’est que mon rôle ici, c’est d’assurer la stabilité financière. Donc, en tant qu’Union européenne, nous avons pris un nombre très minimal de décisions d’équivalence afin de ne pas, si vous le souhaitez, que la stabilité financière soit ébranlée d’ici la fin de la période de transition. Il est également vrai de dire que la ville de Londres est un centre financier très important qui ne changerait pas du jour au lendemain.

Mais je pense qu’il y aura des questions au sein de l’Union européenne autour de l’autonomie stratégique ouverte, du fait de s’appuyer sur une très grande place financière dans un pays tiers. Bien qu’il n’y ait pas de décisions ou de changements immédiats, je pense qu’à moyen et long terme, cela évoluera. Il n’y a donc pas de décisions soudaines. Il serait intéressant de voir comment les négociations évoluent autour d’un accord absolu. Je pense que si un accord commercial est conclu, cela rend la politique et les relations beaucoup plus faciles car nous examinons des questions plus compliquées parce que, comme vous le savez, le secteur des services financiers n’est pas couvert par l’accord commercial. Mais cela revient à cette question centrale et fondamentale de savoir où l’Europe veut avoir son centre d’activité financière. Il y a des possibilités. Nous n’avons peut-être pas besoin d’un centre financier unique sur lequel nous comptons. Ce ne sera certainement pas, à long terme, la ville de Londres. Mais qu’en est-il des autres centres de l’Union européenne elle-même? Ce sont des discussions et des conversations qui ont lieu. L’avenir n’est donc pas clair, mais il est certain qu’il n’aura pas la même apparence qu’aujourd’hui et pour de très bonnes raisons, car le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l’Union européenne.

La pandémie COVID-19 a provoqué le chaos économique ici dans l’UE. Pouvez-vous garantir que le programme de relance aidera ceux qui en ont le plus besoin et qu’il n’aggravera pas les inégalités sociales en Europe?

Eh bien, je pense que c’est une question très importante. Nous ne pouvons pas permettre, si vous le souhaitez, que les défavorisés soient plus défavorisés à cause du COVID. Il y a d’autres secteurs et je pense en particulier au secteur des services et au tourisme, où l’impact a été dévastateur dans tous les États membres. Nous devons vraiment donner vie et espoir à ce secteur. Nous devons également nous assurer que notre système financier est adapté à ses besoins et que ceux qui sont sous pression ont maintenant des conversations précoces avec leurs banques afin de pouvoir se restructurer là où c’est le cas. Ce que je n’aimerais pas voir, c’est que certaines entreprises et certains secteurs soient touchés à court terme, incapables de respecter leurs engagements, mais que peut-être si nous nous étions restructurés à moyen terme, ils survivraient.

L’autre facteur, et c’est une réalité plus inquiétante, est que certains secteurs ne se redresseront pas. Ici, je me demande ce qu’il adviendra des détaillants et des petites villes et villages de l’Union européenne en raison de l’avalanche d’achat en ligne, qui a sauvé de nombreuses personnes qui se sont adaptées à l’ère numérique. Mais à plus long terme, aura accéléré une tendance vers plus de transactions numériques. Et même dans le secteur financier, nous avons vu une avalanche de changements dans les transactions financières. Aucun de nous ne comprend donc parfaitement le paysage auquel nous serons confrontés dans un an. Mais nous nous préparons en demandant aux États membres d’élaborer leurs plans sur la manière dont ils peuvent investir pour une économie et une société plus vertes, plus numériques et plus durables.

Les millions et les milliards d’euros du paquet de relance devront être remboursés. Pouvons-nous trouver de nouvelles ressources pour les rembourser? Les députés européens ont fait pression pour une taxe sur les transactions financières. Allez-vous prendre cela au sérieux?

Eh bien, je pense que nous devons trouver des ressources pour rembourser l’argent parce que chaque prêt doit être remboursé. Pour le moment, nous n’avons aucune certitude, si vous voulez, quant au nombre d’instruments financiers dont nous aurons besoin pour y parvenir. Il y a beaucoup de suggestions concernant une taxe sur les plastiques, une taxe d’ajustement à la frontière carbone, toutes ces autres possibilités.

L’une de vos tâches est de compléter l’union bancaire. Quel est le calendrier réaliste pour y parvenir?

Eh bien, cela est à l’ordre du jour de la Commission et des États membres depuis longtemps. Je pense qu’il y a un nouvel élan pour dire que nous avons besoin d’un union bancaire. J’espère que dans mon mandat, qui est de quatre ans de plus, que nous serons en mesure de résoudre certaines des questions les plus litigieuses autour de l’union bancaire, comme un système européen d’assurance des dépôts, qui est vraiment important à plus long terme, en essayant de reconstruire la confiance, comme nous l’avons évoqué dans un autre cadre entre États membres, à cause de la dernière crise économique, il y avait en fait une question de manque de confiance entre les États membres. Nous devons reconstruire cela. Une façon de le faire est de réaliser que les économies fortes, faibles, petites ou grandes ont toutes été touchées par le COVID. La pandémie n’était pas très sélective. Vous savez, il a pris des personnes plus âgées, plus jeunes, plus riches, plus pauvres. Cela n’a pas fait de discrimination. Par conséquent, je pense qu’il devrait mieux nous unir pour parvenir à une union bancaire ou au moins franchir des étapes significatives pour lui permettre de devenir une réalité afin que nous puissions effectuer des opérations bancaires au-delà des frontières. Nous pouvons le faire en toute sécurité, sachant que nous avons tous, si vous le souhaitez, le cadre en place pour permettre que cela se produise.