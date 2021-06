La controverse a débuté la semaine dernière, lorsque le débutant anglais Ollie Robinson a été contraint de s’excuser pour ses actions passées.

Un melon comme Anderson, il avait pris deux guichets le jour de l’ouverture à Lord’s dans un match test contre la Nouvelle-Zélande.

Mais ce qui devait être un jour inoubliable a fini par être oublié alors que les tweets revendiquant son « nouvel ami musulman » a été « la bombe » et des références à « les femmes qui jouent aux jeux vidéo » ayant plus de relations sexuelles de 2012 et 2013 ont été déterrés.

« Je veux qu’il soit clair que je ne suis pas raciste et que je ne suis pas sexiste », Robinson a insisté à travers une déclaration préparée. « Je regrette profondément mes actions et j’ai honte de faire de tels propos.

« J’étais irréfléchi et irresponsable et, quel que soit mon état d’esprit à l’époque, mes actions étaient inexcusables. Depuis cette période, j’ai mûri en tant que personne et regrette pleinement les tweets.

« Aujourd’hui devrait être consacré à mes efforts sur le terrain et à la fierté de faire mes débuts dans le Test pour l’Angleterre, mais mon comportement irréfléchi dans le passé a terni cela », a-t-il reconnu.

Le lanceur rapide anglais Ollie Robinson s’est excusé après que des tweets historiques de nature raciste et sexiste aient été révélés lors de ses débuts au Test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s.https://t.co/eNsKF1ZG19pic.twitter.com/9cAm2DYjVP – Test-match spécial (@bbctms) 2 juin 2021

Mais comme Robinson a été suspendu dans l’attente d’une enquête plus approfondie et manquera le deuxième test contre la Nouvelle-Zélande, plusieurs de ses pairs ont été contraints de faire face à leur passé.

Le 20 février 2010, Anderson a écrit : « J’ai vu la nouvelle coupe de cheveux de Broady pour la première fois aujourd’hui. Je n’en suis pas sûr. Je pensais qu’il ressemblait à une lesbienne de 15 ans ! »

Le tweet a maintenant été supprimé, tandis que l’homme de 38 ans a abordé la question de savoir s’il était passé par d’anciens messages pour les vérifier.

« Pour moi, c’est il y a 10-11 ans, j’ai certainement changé en tant que personne. Je pense que c’est la difficulté, les choses changent, vous faites des erreurs », il a dit.

À la suite de l’incident d’Ollie Robinson, James Anderson admet que les joueurs doivent apprendre à être meilleurs sur les réseaux sociaux https://t.co/NLpQ2hZt0zpic.twitter.com/5y1lzSTGaB – ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) 8 juin 2021

« C’est quelque chose que nous devrons certainement examiner. Mais encore une fois, si nous éduquons suffisamment les gens, si nous sommes suffisamment éduqués, la langue de ces tweets ne sort pas en premier lieu », Anderson a ajouté, tout en révélant également que les joueurs ont dû assister à des « ateliers » sur le racisme.

« C’est une période difficile. En tant que joueurs, nous essayons vraiment d’en tirer des leçons. »

« Nous avons réalisé qu’il est important d’essayer de s’informer sur ces questions, ce que nous continuons de faire avec la BCE et la PCA (Association des joueurs de cricket professionnels).

«Nous avons tous organisé des ateliers avant cette série pour essayer de nous améliorer en tant que personnes, pour essayer de nous assurer que ce genre de chose ne se produise pas.

« Oui, nous faisons des erreurs, tout le monde le fait et en tant que personnes, nous devons essayer de nous améliorer et de nous assurer que ce genre de choses ne se produit pas et que les gens sachent que ce n’est pas acceptable », il a terminé sur le sujet en général.

Demain, notre meilleur preneur de guichet d’essai… Devient notre joueur de cricket d’essai le plus plafonné…@ jimmy9 ❤️ pic.twitter.com/AlLTI42N3S – Angleterre Cricket (@englandcricket) 9 juin 2021

Passant ensuite à Robinson, Anderson a révélé que le joueur de 27 ans « s’est levé devant le groupe et s’est excusé et vous pouvez voir à quel point il était sincère et bouleversé ».

« Je pense qu’en tant que groupe, nous avons apprécié qu’il soit une personne différente maintenant. Il a beaucoup mûri et grandi depuis lors et il a le soutien total de l’équipe », il a été dit, par la figure qui deviendra demain le leader de tous les temps de l’Angleterre dans les tests.

La BCE va maintenant enquêter. Après Ollie Robinson et Jofra Archer, désormais Brendon McCullum, Eoin Morgan et Jos Buttler sont également coupables. Ils s’étaient très mal moqués de l’anglais indien. De mon point de vue, c’est juste inacceptable et intolérable. Ce sont les tweets. pic.twitter.com/DGMUZHvdI1 – Sounak Manne (@SounakManna7) 8 juin 2021

Anderson a depuis supprimé son tweet, mais deux autres stars du cricket – Eoin Morgan et Jos Buttler – ont été entraînées dans la fureur du cricket anglais alors que leurs tweets semblant se moquer des accents indiens sont devenus viraux.

Buttler est capturé en disant « Bravo pour le double 100 beaucoup de bâton de beauté, vous êtes en feu monsieur » à Alex Hales en août 2017, et il y a des messages de Morgan et du Néo-Zélandais Brendon McCullum à Buttler de mai 2018 avec des commentaires de Morgan « Monsieur, vous êtes mon batteur préféré » tandis que McCullum ajoute « Monsieur, vous jouez très bien au bâton d’ouverture », qui ont également été révélés ».

Le rédacteur en chef de la bible du cricket Wisden a été critiqué pour avoir parcouru de vieux tweets et menacé qu’une deuxième star anglaise est sur le point d’être critiquée pour des messages erronés alors qu’elle était encore adolescente.

Et en général, il y a eu des réactions négatives à la dernière « chasse aux sorcières » dans le sport.

La BCE a commencé son enquête sur Jos Buttler et Eoin Morgan après que leurs vieux tweets se moquant des fans pour leur anglais approximatif soient révélés.#Fr – Portez un masque et suivez le protocole (@Kavin4103) 9 juin 2021

« Pour l’amour de Dieu, c’était il y a 11 ans quand tout le monde avait le sens de l’humour et ne prenait rien de personnel », a dit quelqu’un du tweet d’Anderson.

« Ça devient idiot maintenant. »

Juste l’extrême gauche montrant leur main. Ils ont infiltré toutes les organisations et montrent qu’ils n’ont pas besoin d’être élus pour contrôler la société. — Phil Noyes 🏍 (@artov60) 9 juin 2021

« Les puritains reprennent les commandes du pays », quelqu’un d’autre a stressé.

« C’était une très mauvaise idée la première fois, et les réseaux sociaux l’aggravent à 1000%. »

« Juste l’extrême gauche montrant leur main, » cela a été signalé.

« Ils ont infiltré toutes les organisations et montrent qu’ils n’ont pas besoin d’être élus pour contrôler la société. »

Ça y est, Jimmy ne doit plus jamais jouer au cricket. Toute sa carrière de cricket devrait être supprimée. — Il s’agit toujours du Brexit 🇬🇧 (@DannySchmidt211) 8 juin 2021

« Qu’est-il arrivé à ce pays ?? », a demandé un autre commentateur.

« C’est tout. Jimmy ne doit plus jamais jouer au cricket. Toute sa carrière de cricket devrait être supprimée », il a été sarcastiquement exigé.