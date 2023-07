Qu’est-ce qui agace le plus les hôtesses de l’air ? Ils partagent leurs trucs, astuces et plaintes

Chaque vol est une histoire dans laquelle vous êtes le personnage principal, et vous voulez probablement juste vous rendre du point A au point B sans aucun méchant : retards, bébés qui pleurent, sandwichs au thon à la place du milieu. Vous ne prêtez probablement pas beaucoup d’attention aux personnes qui organisent réellement ce vol : les agents de bord. Mais c’est une erreur, à la fois parce que ce sont des êtres humains dignes de respect et parce qu’ils ont absolument des conseils à vous donner.

Une partie du travail d’un agent de bord consiste à sourire à travers tout cela. Ils ne sont généralement pas autorisés à exprimer leurs véritables pensées, à la personne qui leur crie dessus ou aux médias en tant que représentants de leurs compagnies aériennes. Nous avons parlé avec les agents de bord sous l’accord des prénoms uniquement, pour savoir ce qu’ils aimeraient vraiment que les passagers sachent : des choses comme ce que vous pourriez faire pour retarder le vol, comment vous pourriez être par inadvertance « cette personne » sur le avion, et ce que vous devriez toujours avoir entre les mains lorsque vous embarquez.

Voler, c’est partager l’espace (efficacement)

Kristen, qui travaille pour une grande compagnie aérienne et est basée à San Francisco, conserve une liste à puces intitulée Flight Attendant Pet Peeves sur son téléphone. Ils peuvent sembler être de petites plaintes, mais il est important de les multiplier et de se rappeler comment les agents de bord voient un vol : comme une journée de travail au cours de laquelle on attend d’eux qu’ils fassent les choses efficacement. Kristen elle-même a dû embarquer environ 175 personnes en 40 minutes, sous la pression des métriques et des performances chronométrées.

« Le plus gros problème est de ne pas comprendre que vous êtes dans un petit espace avec 150 autres personnes », dit-elle.

Sa liste comprend :

Lorsque les gens se lèvent pour utiliser la salle de bain pendant le service et obligent les agents de bord à déplacer le chariot pour revenir afin qu’ils puissent se rendre à leurs sièges.

Pendant l’embarquement, lorsque les gens se lèvent et regardent quelqu’un en s’attendant à ce qu’il bouge sans utiliser leurs mots pour dire qu’ils ont besoin d’accéder à la rangée de sièges.

S’étirant dans la cuisine et collant leurs fesses au visage des hôtesses de l’air.

Le dernier, apparemment, arrive plus souvent qu’on ne le pense. Ses autres bêtes noires témoignent d’un manque général de conscience de la situation du rythme du vol.

Pendant le service des boissons, « C’est une chose courante. Comme, ‘Oh, pouvez-vous prendre mes ordures?’ C’est comme, eh bien, vous ne mettriez pas de déchets dans votre réfrigérateur, n’est-ce pas ? » dit-elle. « Et puis nous traversons et ramassons les ordures. Et les gens disent : ‘Oh, puis-je prendre un verre ?’ C’est comme si nous étions juste là, n’est-ce pas ? Je veux dire, tu veux des ordures ? Vous ne buvez pas dans vos poubelles, n’est-ce pas ? »

Les gens demandent également de l’eau lorsqu’ils embarquent, lorsque les agents de bord ne sont pas configurés pour le service et ne sont pas encore payés. (Son salaire ne commence pas avant le décollage de l’avion. Bien que la structure salariale des agents de bord varie d’une compagnie aérienne à l’autre, dans la plupart des cas, ils ne gagnent pas d’argent tant que la porte de l’avion ne se ferme pas et que les freins ne sont pas relâchés, et que leur salaire n’est pas payé. le temps se termine officiellement lorsque l’avion est garé à la porte.)

En tant que passager, vous avez un peu de travail à faire. Tout d’abord, lisez le menu afin de vous familiariser avec leurs offres. Lorsque vous commandez quelque chose comme un café, assurez-vous de demander si vous voulez de la crème et du sucre. Aussi, faites attention. Sortez un casque. Rappelez-vous que vous parlez à un humain.

Les agents de bord ne s’en prennent pas à vous – ils font leur travail

Rich et Andrew sont des hôtesses de l’air qui expriment souvent leurs frustrations via le compte Twitter Deux mecs dans un avion. Ils travaillent tous les deux pour de grands transporteurs; Andrew’s est connu pour ses coûts relativement bas.

Andrew, qui est sur le point d’atteindre 20 ans en tant qu’hôtesse de l’air, dit que les passagers comprennent mal les restrictions imposées par la loi aux agents de bord.

«Je pense qu’en fin de compte, nous voulons que ce soit amusant et léger et nous voulons que tout le monde vive une expérience formidable, mais je pense que les gens nous placent dans un tel rôle d’adversaire parce que nous avons tellement de choses que la FAA nous demande de faire respecter, » il dit. Par exemple, dire aux gens d’attacher leurs ceintures de sécurité, de ranger leurs tablettes et de mettre leurs sièges en position verticale.

« Tu penses que c’est nous qui nous en prenons à toi. C’est vraiment tout un avion qui nous inquiète », dit-il, « et les petites choses que nous devons faire qui vous impliquent, ce n’est vraiment même pas à propos de vous. Il s’agit de tout le monde dans l’avion, et nous sommes placés dans un tel rôle d’adversaire lorsque nous sommes obligés de faire ces choses.

Ce n’est pas un voyage de pouvoir. Les agents de bord peuvent être personnellement condamnés à une amende de milliers de dollars par la FAA pour ne pas avoir suivi ces directives.

Ce qu’il faut savoir sur l’embarquement

Vous pensez peut-être que pour être un passager A+, vous devez être muni de votre article personnel et de votre bagage à main lorsque vous vous préparez à embarquer. Mais cela pourrait en fait faire perdre du temps, selon Roger, qui travaille pour une grande compagnie aérienne.

« L’une des choses que j’aimerais que les compagnies aériennes fassent, c’est de donner un peu plus de pouvoir à nos agents d’embarquement pour qu’ils soient plus hôtes pour les voyageurs », a-t-il déclaré, car ce qu’il voit souvent, c’est que la personne en 1A arrive à son siège et avant qu’elle ne glisse. , rappelez-vous qu’ils ont besoin de leur livre, ou de leur chargeur, et tenez-vous debout en bloquant l’allée pour le saisir. « Même une minute de cela, nous n’avons que 35 ou 40 minutes pour embarquer. Et si vous avez 200 personnes et que vous enlevez une minute de cela, c’est un gros problème.

Ainsi, même s’il souhaite que les agents de la porte aient plus de permission pour vous le rappeler, vous devrez vous souvenir de vous-même. Tout ce que vous voulez sur votre siège avec vous lorsque vous embarquez doit être dans votre main.

Une autre chose que vous devez gérer avant de monter dans l’avion : utiliser les toilettes.

« Les salles de bains sont plus grandes, plus grandes et plus propres ; pourquoi attends tu? » il a dit. « Et attendre des toilettes dans l’avion, qui sont essentiellement un porta-pot volant. »

Il comprend que les passagers ont peur de rater leur vol. Mais pour la plupart des gens, au lieu d’utiliser les toilettes lors de l’embarquement, « si vous avez fait pipi à l’aéroport, alors je serais en mesure de mieux faire mon travail. »

Rappelez-vous que vous êtes en public

Roger quittait Mexico quand il y a eu un problème avec une Américaine blanche, qui était très contrariée parce que quelqu’un avait mis un sac dans la poubelle au-dessus de son siège.

« Et alors elle vient à la cuisine et panique sur l’équipage parce qu’elle n’a pas d’espace », a-t-il dit.

Il se dirigea vers son siège et vit une poubelle vide dans la rangée derrière elle. Elle a commencé à crier qu’elle devrait mettre la poubelle au-dessus de son siège. Mais quand vous êtes dans un avion, vous êtes dans un espace partagé.

La femme avec qui Roger avait affaire a ensuite fait des commentaires racistes à propos d’autres personnes dans l’avion. Il a vu beaucoup d’intolérance pour le corps et l’identité des autres.

« Vous êtes en public et vous avez payé pour être en public. Et c’est comme si tu n’y avais pas pensé avant de décider de ne pas conduire ? il dit. « ​​À quel moment avons-nous donné aux clients la permission d’agir comme ça et de se déranger les uns les autres, de se manquer de respect les uns les autres et de manquer de respect à l’équipage ? Genre, quand est-ce arrivé ? »

Ce que les agents de bord ne peuvent pas faire

Les gens comprennent également mal les limites du pouvoir d’un agent de bord.

« Il y a tellement de limites à notre travail et à ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire », déclare Rich, qui travaille comme agent de bord depuis une décennie. « Donc, en termes de problèmes de réservation de vols ou de problèmes de bagages, de réacheminements, de détournements, de retards, de maintenance – il y a tellement de choses qui se produisent lorsque les gens voyagent sur lesquelles les agents de bord n’ont aucun contrôle. On plaisante toujours : le mieux que je puisse faire pour toi, c’est une tournée de boissons.

Bien que leur formation porte sur les questions médicales, de sécurité et de service à la clientèle, ils ne sont ni mécaniciens ni pilotes d’avion. Comme ils sont en première ligne, dit Rich, les gens s’attendent souvent à ce qu’ils soient en mesure de répondre à toutes les questions et de résoudre tous les problèmes.

Ils ne sont, comme les passagers, que des personnes. L’un des aspects les plus déshumanisants du travail est que les personnes en pension répondent souvent à leurs « bonjour » et « bonjour » sans rien : aucun contact visuel, détournant littéralement la tête pour éviter d’avoir à les regarder.

« J’aime vraiment quand les gens se souviennent que je suis humain, et que je suis loin de chez moi et de ma famille aussi », déclare Rich, ajoutant que ses moments préférés sont les liens qui se forment avec les personnes qui voyagent pour des situations réelles, telles que comme des funérailles, où ils peuvent échanger des histoires et devenir réels. « Ces moments vraiment sincères sont ce qui nous pousse vraiment à continuer. »

Comment obtenir ces mises à niveau

Beaucoup de gens apportent des sacs cadeaux ou des cartes-cadeaux uniquement pour remercier l’équipage. Pourtant, Rich of Two Guys on a Plane a déclaré qu’il avait vu des gens apporter des sacs de cadeaux ou des bonbons à l’équipage, qui se retournaient ensuite et disaient: « Maintenant, qu’est-ce que je reçois pour ça? »

Pour obtenir des cadeaux ou des mises à niveau possibles, « Mon meilleur conseil littéral pour cela est d’être gentil. Nous réagissons tous au fait que les gens sont gentils avec nous, bien mieux qu’autre chose.

« Tout cela est très réfléchi et très apprécié. Mais vous savez, lorsque vous avez des passagers qui sont juste au courant de tout ce qui se passe autour d’eux, et qui sont gentils non seulement avec nous mais avec les autres passagers, et que vous pouvez voir cela se produire, nous sommes beaucoup plus susceptibles de vous déplacer vers une sortie ramer ou peut-être vous donner une boisson gratuite ou quelque chose comme ça, si c’est dans nos capacités.