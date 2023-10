Qu’est-ce qui affecte les détaillants dans les zones urbaines, en 4 graphiques

Par Alex Leeds Matthews et Rachel Wilson | CNN

Target ferme neuf magasins dans quatre zones métropolitaines : la région de la baie de San Francisco, Portland, Seattle et New York. Le détaillant à grande surface cité dans son annonce la criminalité organisée dans le commerce de détail et le vol créent une « performance commerciale non durable ».

Mais Target n’est pas le seul, et ce n’est pas seulement le vol qui rend la tâche difficile aux détaillants : d’autres pressions déclenchées par la pandémie de Covid-19, comme la migration des hauts revenus hors des grandes villes, la montée du commerce électronique et une pénurie persistante de main-d’œuvre, ont modifié les conditions commerciales dans les centres urbains, selon l’analyse des données économiques de CNN.

Même avant la pandémie, fermetures des magasins physiques étaient en augmentation : 2019 a vu plus de fermetures de magasins de détail qu’en 2020, selon les données de Coresight Research. 2022 a été la première année sans perte nette du nombre de magasins depuis 2016.

Dans un récent enquête Selon la National Retail Federation, les détaillants ont signalé que la démarque inconnue – une mesure des pertes au détail qui inclut le vol externe ainsi que d’autres sources de perte – s’élevait en moyenne à 1,6 % des ventes au cours de l’exercice 2022. Bien qu’il s’agisse d’une légère augmentation par rapport aux 1,4 % déclarés en 2021, cela est conforme aux estimations de 2020 et 2019.

David Johnston, vice-président de la protection des actifs et des opérations de vente au détail de la NRF, a déclaré que même si « la démarque inconnue est un indicateur, ce n’est pas l’indicateur ».

Target n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CNN sur cette histoire.

Voici quatre graphiques montrant à quoi sont confrontés les détaillants dans les zones où Target ferme des magasins.

Les hauts revenus ont quitté les grandes villes, emportant avec eux leur revenu disponible

Alors que la pandémie se développait et que de nombreux emplois de bureau passaient au travail à distance, de nombreux travailleurs déménagé des grandes villes – les grands comtés urbains ont connu une perte nette de plus de 800 000 habitants de juillet 2020 à juillet 2021. Beaucoup de ces régions connaissaient déjà des crises d’accessibilité au logement, a déclaré Connor O’Brien, analyste de recherche au Economic Innovation Group.

« Certaines des villes superstars les plus coûteuses ont été parmi les plus grands perdants en 2020 et 2021 », a-t-il déclaré.

Même si les taux de cette migration hors des villes ralenti en 2022, les données les plus récentes disponibles sur les déclarations de revenus de 2021 montrent qu’un grand nombre des personnes qui sont parties entre 2020 et 2021 étaient des salariés à hauts revenus, selon une analyse du Groupe d’innovation économique. Les six comtés dans lesquels Target ferme des magasins ont connu des exodes de salariés à hauts revenus plus importants que la moyenne des comtés similaires.

O’Brien, l’auteur du rapport, a déclaré que les cols blancs, qui figuraient probablement parmi les mieux rémunérés, occupaient certains des emplois les plus « à distance ». Lorsque ces travailleurs ont quitté le bureau, ils ont cessé de fréquenter les commerces du centre-ville et leur absence permanente a réduit la demande pour les détaillants dans ces quartiers, a déclaré O’Brien.

« La complexité du travail à distance a peut-être amené certains détaillants à reconsidérer ce qui était auparavant des emplacements privilégiés », a déclaré O’Brien.

UN Rapport de recherche McKinsey 2023 ont également indiqué que les changements dans les préférences en matière d’emplacements résidentiels et professionnels ont contribué à la diminution de la circulation piétonnière autour des magasins physiques dans les centres urbains. Les données du recensement montrent également que les six comtés dans lesquels Target ferme des magasins avaient un pourcentage plus élevé de travailleurs à distance par rapport à l’ensemble de leurs États.

Le e-commerce siphonne les clients des magasins physiques

Des estimations récentes du ministère du Commerce suggèrent que l’augmentation des achats en ligne induite par la pandémie par rapport aux magasins en personne est là pour rester.

Lorsque le Covid-19 a frappé, les détaillants en ligne ont vu leur part de marché passer d’environ 11 % des ventes au détail totales fin 2019 à 15 % fin 2020. Les ventes préliminaires du commerce électronique au deuxième trimestre de cette année se sont élevées à près de 280 milliards de dollars. contre moins de 140 milliards de dollars en 2019.

Bien que les ventes au détail soient toujours sur une trajectoire ascendante, le secteur semble connaître un ralentissement de sa croissance au cours des derniers trimestres, après un rebond après le pire des confinements liés au Covid-19 en 2021. Les estimations du US Census Bureau montrent une augmentation trimestrielle préliminaire de 39 millions de dollars. des ventes au détail au deuxième trimestre 2023, ce qui contraste avec l’augmentation de 14 milliards de dollars du trimestre précédent.

Le commerce de détail connaît toujours une pénurie de main-d’œuvre

Les pénuries de main-d’œuvre ont frappé les secteurs dans lesquels les employés étaient considérés comme étant en « première ligne » pendant la pandémie. Même si certaines industries se sont redressées, une récente étude de la Chambre de commerce américaine analyse a constaté qu’en août, 20 pour cent des postes vacants dans le secteur du commerce de gros et de détail restaient vacants.

Sur les marchés où Target ferme des magasins, les pénuries persistent.

Les données préliminaires du Bureau of Labor Statistic d’août 2023 montrent que les quatre zones métropolitaines où les magasins ferment – ​​la Bay Area, New York, Portland et Seattle – comptent moins d’employés du commerce de détail qu’en août 2019.

Un McKinsey enquête a constaté que 76 % des personnes interrogées qui ont quitté leur emploi dans le commerce de détail n’y sont pas retournées, de nombreuses citant un manque de flexibilité du travail et bas salaires. Johnston affirme que les détaillants membres de la NRF lui ont dit que la criminalité avait exacerbé la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie.

« Le marché du travail, qui était déjà sous pression, l’est devenu encore plus pour certains marchés et pour certains détaillants qui sont victimes de ces vols et de ces violences », a-t-il déclaré.

Le-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Warner Bros. Discovery. Tous droits réservés.