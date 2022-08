Qu’est-ce qui a tué des tonnes de poissons dans une rivière européenne ? Le mystère s’approfondit

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des tests en laboratoire à la suite d’une mortalité massive de poissons dans l’Oder ont détecté des niveaux élevés de salinité mais aucun empoisonnement au mercure dans ses eaux, a déclaré samedi le ministre polonais de l’Environnement alors que le mystère persistait quant à ce qui a tué des tonnes de poissons en Europe centrale.

Anna Moskwa, ministre du climat et de l’environnement, a déclaré que les analyses d’échantillons de rivières prélevés en Pologne et en Allemagne ont révélé des niveaux de sel élevés. Des études toxicologiques approfondies sont toujours en cours en Pologne, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que l’autorité vétérinaire polonaise avait testé sept espèces de poissons morts et exclu le mercure comme cause de la mortalité, mais attendait toujours les résultats d’autres substances. Elle a déclaré que les résultats des tests effectués en Allemagne n’avaient pas non plus montré une forte présence de mercure.

Le fleuve Oder s’étend de la Tchéquie à la frontière entre la Pologne et l’Allemagne avant de se jeter dans la mer Baltique. Certains médias allemands avaient suggéré que la rivière avait été empoisonnée au mercure.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré vendredi que “d’énormes quantités de déchets chimiques” avaient probablement été déversées intentionnellement dans le deuxième plus long fleuve de son pays, causant des dommages environnementaux si graves qu’il faudrait des années pour que la voie navigable se rétablisse.

Samedi, Morawiecki s’est engagé à faire tout son possible pour limiter la dévastation environnementale. Le ministre polonais de l’Intérieur a déclaré qu’une récompense de 1 million de zlotys (220 000 dollars) serait versée à quiconque aiderait à retrouver les responsables de la pollution du fleuve.

Les autorités de l’État de Mecklembourg-Poméranie occidentale, dans le nord-est de l’Allemagne, ont averti les habitants de ne pas pêcher ni utiliser l’eau de la lagune de Szczecin, car l’eau contaminée de la rivière devait atteindre la zone de l’estuaire samedi soir.

“L’ampleur de la mortalité des poissons est choquante. C’est un coup porté à l’Oder en tant que voie navigable de grande valeur écologique, dont il ne se remettra probablement pas avant longtemps”, a déclaré Alex Vogel, ministre de l’Environnement du Brandebourg allemand. État, le long duquel coule le fleuve.

Le responsable des eaux polonaises, l’autorité nationale polonaise de gestion des eaux, a déclaré jeudi que 10 tonnes de poissons morts avaient été retirées du fleuve. Des centaines de bénévoles travaillaient pour aider à ramasser les poissons morts le long du côté allemand.

Les laboratoires allemands ont déclaré avoir détecté des niveaux “atypiques” de “sels” qui pourraient être liés à la mortalité mais qui ne les expliqueraient pas entièrement à eux seuls.

Morawiecki a reconnu que certains responsables polonais avaient été “lents” à réagir après qu’un grand nombre de poissons morts aient été vus flottant et s’échouant sur le rivage, et a déclaré que deux d’entre eux avaient été licenciés.

“Pour moi, cependant, la chose la plus importante est de faire face à cette catastrophe écologique le plus tôt possible, car la nature est notre patrimoine commun”, a déclaré Morawiecki.

Ses commentaires ont été repris par le maire de Schwedt, Annekathrin Hoppe, dont la ville allemande est située à côté du parc national de la basse vallée de l’Oder. Elle a qualifié la contamination du fleuve de “catastrophe environnementale d’une ampleur sans précédent” pour la région.