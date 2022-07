Qu’est-ce qui a rendu Mark Wahlberg célèbre ? Comment l’acteur est passé de Marky Mark à star de cinéma

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mark Wahlberg est une star hollywoodienne qui a joué dans des films comme “The Fighter” et “Ted”. Mais avant de frapper fort, le natif du Massachusets a joué dans un groupe appelé Marky Mark and the Funky Bunch. Le groupe de hip-hop a commencé en 1991 et était composé de Wahlberg (Marky Mark), Scott Ross (Scottie Gee), Hector Barros (Hector the Booty Inspector), Terry Yancy (DJ-T) et Anthony Thomas (Ashley Ace).

La chanson la plus populaire du groupe était “Good Vibrations”. Ils ont également sorti d’autres tubes, dont “Wildside”, “I Need Money” et “Gonna Have a Good Time”. Le groupe se sépare en 1993.

Avant de devenir acteur, Wahlberg était un mannequin Calvin Klein. Après sa carrière musicale et son mannequinat pour Calvin Klein, il s’est tourné vers le cinéma. Ses débuts à l’écran étaient dans le film “Renaissance Man” de 1994. Il a obtenu son premier rôle principal quelques années plus tard en 1996 avec le film “Fear”.

Au cours de ses nombreuses années en tant qu’acteur, il a joué dans des films tels que “Boogie Nights”, “The Perfect Storm”, “Planet of the Apes”, “The Departed”, “We Own the Night”, “The Happening”, “Les autres gars”, “Le combattant” et “Ted”. Wahlberg a également joué dans deux films “Transformers”, “Transformers : Age of Extinction” en 2014 et “Transformers : The Last Knight” en 2017. Il a également joué dans les comédies “Daddy’s Home” et “Daddy’s Home 2”. Certains des films les plus récents de Wahlberg sont “Mile 22”, “Instant Family”, “Spenser Confidential”, Joe Bell”, “Infinite”, “Uncharted” et “Father Stu”.

Wahlberg a également produit un certain nombre de films et d’émissions de télévision. Il a produit des épisodes de “Entourage” et “How to Make it in America” ​​ainsi que “Boardwalk Empire”, “Shooter”, “Ballers” et “McMillions”. Il a également produit les films « Broken City », « Lone Survivor », « Patriots Day », « Daddy’s Home 2 », « Instant Family », « Infinite » et « Father Stu ».

Mark et Donnie Wahlberg sont-ils toujours amis ?

Mark et Donnie Wahlberg sont tous deux dans l’industrie du divertissement. Mark est devenu un acteur à succès et Donnie était membre de New Kids on the Block. Les deux frères sont devenus partenaires commerciaux lorsqu’ils ont ouvert leur premier restaurant Wahlburgers dans le Massachusetts en 2011. Quelques années plus tard, en 2014, ils ont lancé leur série de télé-réalité A&E du même nom, qui a duré jusqu’en 2019. Aujourd’hui, les frères ont environ 50 emplacements. ouvert à travers les États-Unis.

Les spéculations sur la relation des frères ont commencé à éclater après que Mark n’ait pas assisté au mariage de Donnie avec Jenny McCarthy. Mark a posté sur les réseaux sociaux en expliquant que la raison pour laquelle il n’était pas venu était à cause de l’anniversaire de sa fille et a souhaité le meilleur au couple.

Mark Wahlberg a-t-il déjà remporté un Oscar ?

Wahlberg n’a pas remporté d’Oscar mais il a été nominé pour deux. En 2007, il a été nominé pour la meilleure performance par un acteur dans un second rôle pour le film “The Departed” et en 2011, il a été nominé avec le reste de la distribution et de l’équipe pour le meilleur film de l’année pour “The Fighter”.

Depuis combien de temps Mark Wahlberg et Rhea Durham sont-ils mariés ?

Wahlberg est marié à Durham depuis 2009. L’acteur et le mannequin se sont mariés après huit ans de relation en août 2009. Ils ont depuis eu quatre enfants ensemble. Leur première, Ella est née en 2003, suivie de Michael en 2006 et de Brendan en 2008. Leur plus jeune Grace est née en 2020.