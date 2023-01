Qu’est-ce qui a provoqué les émeutes au Brésil ? Délire de masse et théories du complot

“S’il n’y avait pas de Trump, il n’y aurait pas de Bolsonaro au Brésil. Et s’il n’y avait pas eu d’invasion du Capitole, il n’y aurait pas eu l’invasion que nous avons vue hier », a déclaré Guga Chacra, commentateur de la plus grande chaîne de télévision brésilienne, qui vit à New York et suit la politique dans les deux pays. « Le bolsonarismo essaie de copier le trumpisme, et les partisans de Bolsonaro au Brésil essaient de copier ce que font les partisans de Trump aux États-Unis.

Même une description de l’élection présidentielle brésilienne de 2022 se lit comme un résumé de l’élection américaine de 2020 : un populiste sortant d’extrême droite avec un penchant pour les insultes et les tweets improvisés contre un challenger septuagénaire de gauche qui s’appuie sur ses antécédents politiques avérés. et une promesse d’unir une nation divisée.