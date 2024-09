Qu’est-ce qui a poussé les démocrates californiens à demander des projets de loi stricts pour réglementer le vol dans les commerces de détail ? Les experts expliquent

À l’honneur est un Série Sacramento Bee qui s’intéresse aux problèmes locaux importants qui intéressent le plus les lecteurs. Une idée d’article ? Envoyez un e-mail à [email protected].

Bandes blanchissantes Crest, tests de grossesse, sous-vêtements et Slim Jims.

Tous ces produits ont été rangés sous plastique chez Walgreens à Land Park. Target à Rancho Cordova a mis les lotions de soin Olay et plusieurs marques de rasoirs (Gillette, Philips, Braun) dans des boîtes en plastique. Et Walmart à West Sacramento a barricadé presque toutes les marques de maquillage derrière des portes transparentes.

« C’est un exercice de patience aujourd’hui », a déclaré Paul Reed, un client qui cherchait à acheter des rasoirs chez Target à Land Park. Les rasoirs Phillips tant convoités, enfermés derrière une barrière en plastique, ont obligé Reed à appuyer sur un bouton pour qu’un employé l’aide à récupérer l’article.

Les changements intervenus dans le secteur de la vente au détail ont donné lieu à des débats houleux au sein de l’Assemblée législative californienne sur la manière de lutter contre le vol à l’étalage. Les législateurs ont présenté des projets de loi visant à réprimer les vols à l’étalage lors des sessions législatives précédentes, mais cette année, ils ont attiré une attention intense dans une Assemblée législative cherchant à alourdir les sanctions pour les voleurs à l’étalage. C’est un tournant inhabituel : l’année dernière, les démocrates ont repoussé les efforts visant à durcir les sanctions pour les trafiquants d’enfants à des fins sexuelles avant que le gouverneur Gavin Newsom n’intervienne personnellement et qu’un tollé ne s’ensuive.

Rachel Michelin, présidente de la California Retailers Association, s’est heurtée à de nombreux obstacles alors qu’elle tentait de persuader les législateurs d’adopter des solutions contre le vol dans les commerces de détail au cours des sessions législatives des années passées.

Ses efforts étant restés vains, elle s’est tournée vers Newsom pour consacrer des ressources à la lutte contre ce qu’elle considérait comme un problème croissant.

Mais cette année s’est avérée différente.

« Nous sommes passés de « rien n’a pu être fait » à « tout est un projet de loi sur le vol au détail » », a déclaré Michelin, notant que son groupe commercial n’a presque pas pu « suivre » alors que les législateurs demandaient l’approbation des projets de loi par le groupe.

Le président de l’Assemblée, Robert Rivas, démocrate de Hollister, a renforcé l’importance du vol dans les commerces de détail en créant un comité spécial chargé d’étudier les causes qui le sous-tendent. L’urgence s’accroît alors qu’une initiative visant à abroger certaines parties de la proposition 47 est sur le point d’être soumise au vote des électeurs et que les démocrates sont en pourparlers pour ajouter des amendements aux projets de loi dans l’espoir d’abroger le référendum.

Le mois dernier, les législateurs ont envoyé 10 projets de loi, abordant les différents éléments du vol au détail, au bureau de Newsom.

Mais comment la législature californienne en est-elle arrivée à ce point de non-retour ? Les experts en justice pénale ont mis en évidence un certain nombre de facteurs

La pandémie a changé les règles et les habitudes

La « tempête parfaite » pour les vols à l’étalage s’est produite juste au moment où les règles de sécurité sanitaire publique se sont assouplies en raison de la pandémie de COVID-19, a déclaré Christopher Hermann, professeur associé au John Jay College of Criminal Justice de New York.

Les voleurs peuvent se couvrir le visage avec des masques et la police n’interagit pas autant avec les suspects en raison de la peur de la maladie, a-t-il déclaré. Et, alors que les homicides ont augmenté, la police a concentré son attention sur les crimes graves plutôt que sur les incidents de vol à l’étalage.

Les contrevenants, s’ils sont pris, pourraient être libérés de prison et faire face à des peines clémentes et à la possibilité d’être libérés de prison, a déclaré Hermann.

Les vidéos deviennent virales. « En gros, c’est du clickbait »

La dernière partie de la tempête parfaite, ajoute Hermann, a été les réseaux sociaux. Les vidéos virales filmées par les clients montrent souvent des alarmes qui retentissent tandis que plusieurs personnes s’emparent de marchandises et s’enfuient. Une vidéo filmée chez Nordstrom en Californie du Sud, citée par Herrmann, a été vue plus de 100 fois. 245 000 fois sur les réseaux sociaux et a été couvert par les médias nationaux.

« C’est très sensationnaliste », a déclaré Matthew Sotorsen, président de la California Public Defenders Association, qui a également souligné l’influence des médias sociaux sur la perception du vol dans les commerces, « et c’est essentiellement du clickbait. »

En effet, la moitié des législateurs qui est l’auteur des projets de loi qui ont été adoptés le mois dernier Les responsables de Michelin ont déclaré que le vol dans les commerces de détail était devenu un thème dominant, en partie après que des vidéos de ce qu’on appelle des vols à main armée aient suscité une attention accrue. Les préoccupations des électeurs, des conseils municipaux aux chambres de commerce locales, ont également commencé à se faire entendre, a déclaré Michelin.

Mais toutes les vidéos de cambriolages ou de vols à main armée sur les réseaux sociaux ne se valent pas. Il existe des inquiétudes légitimes concernant les vols organisés dans les commerces de détail, où des voleurs coordonnent plusieurs personnes pour faire une descente dans plusieurs magasins différents, a déclaré Charis Kubrin, professeur de criminologie, de droit et de société à l’UC Irvine.

Mais le débat est devenu entaché de fausses informations selon lesquelles la criminalité est responsable des problèmes qui affligent les détaillants, a-t-elle déclaré.

Kubrin a également déclaré que les élus auraient pu chercher à capitaliser sur le vol au détail en le politisant à leurs propres fins en prévision des prochaines élections de novembre.

La couverture médiatique a un impact démesuré sur le sujet du vol dans les commerces. Michelin a noté que les législateurs pensaient que leurs projets de loi bénéficieraient d’une couverture médiatique s’ils étaient présentés comme un projet de loi sur le vol dans les commerces.

Elle a qualifié le projet de loi du Sénat 1446, présenté par la sénatrice d’État Lola Smallwood Cuevas, démocrate de Los Angeles, non pas de projet de loi sur le vol dans les commerces de détail, mais plutôt de projet de loi sur la « dotation en personnel » en créant des normes pour les détaillants.

Le texte de la SB 1446, qui se présente comme une loi sur la prévention et la sécurité du vol dans les commerces de détail, interdit aux supermarchés et aux détaillants d’avoir des options de paiement en libre-service à moins que deux machines ne soient surveillées par un employé « libéré de toutes autres fonctions ». Les clients ne peuvent pas utiliser les machines de paiement en libre-service s’ils achètent plus de 15 articles, alcool, tabac et autres articles sous clé, selon le projet de loi.

Dans une interview, Smallwood-Cuevas a souligné que l’Association des détaillants de Californie ne comprenait pas les véritables problèmes qui se cachent derrière les vols dans les magasins. Elle a déclaré que les travailleurs sont confrontés à la violence lorsqu’ils se trouvent aux caisses automatiques, qui sont également le théâtre de vols fréquents.

Les détaillants proposent des projets de loi qui durcissent les pénalités, obligeant les contribuables à payer la facture, mais ne veulent pas reconnaître où se situe le problème, a-t-elle déclaré.

« Cela me laisse perplexe », a déclaré Smallwood-Cuevas.

Tinisch Hollins, directeur exécutif de Californians for Safety and Justice, a déclaré que le vol dans les commerces de détail a attiré l’attention en raison de la couverture médiatique et du débat politique sur la manière de le résoudre.

Les médias sociaux présentent cet incident singulier à un large public, même dans des endroits où la criminalité n’augmente pas, a-t-elle déclaré.

Un panneau publicitaire annonçant les problèmes de vol dans les commerces est installé près de Folsom Boulevard et de la 67e rue. Le bureau du shérif du comté de Sacramento a installé de nombreux panneaux publicitaires dans tout le comté pour faire connaître ses efforts pour mettre fin au vol.

Que révèlent les chiffres de la criminalité en Californie ?

Les données indiquant si les vols dans les commerces ont augmenté – un vol déjà sous-déclaré – sont moins claires. Les cambriolages commerciaux ont diminué de 9 % en 2023 par rapport à l’année dernière, mais restent 6 % au-dessus des niveaux d’avant la pandémie, selon une analyse du Public Policy Institute de Californie.

Les taux de vol à l’étalage restent inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, mais ont augmenté de 28 % entre 2019 et 2023.

Les tendances varient considérablement d’un État à l’autre. Les cambriolages commerciaux ont augmenté dans la région de la baie de San Francisco et le sud de la Californie a connu des hausses, mais les comtés plus petits ont connu des baisses, selon le PPIC.

Selon le PPIC, les vols dans les établissements commerciaux de Sacramento ont augmenté de 29 % entre 2019 et 2022.

Le député Rick Chavez Zbur, démocrate de Los Angeles, se souvient de sa campagne de 2022, lorsque le vol dans les commerces ne dominait pas ses conversations. Au lieu de cela, de nombreuses personnes demandaient de l’aide pour lutter contre le changement climatique et la crise du sans-abrisme et du logement abordable en Californie.

Mais vers la fin de sa campagne, il a vu de plus en plus d’électeurs s’inquiéter du vol dans les commerces. Cette situation était due en partie au vol à main armée très médiatisé d’un restaurant de West Hollywood, et de plus en plus de gens ont commencé à venir à ses réunions pour exprimer leur inquiétude, a déclaré Chavez Zbur.

Et, a-t-il ajouté, les détaillants ne bloqueraient pas les produits – ce qui aurait un coût plus élevé pour leurs résultats – s’il n’y avait pas de véritable problème.

Reed, qui a récemment fait ses courses chez Target à Land Park, a déclaré que sa ville précédente, Sunnyvale, n’avait pas beaucoup de problèmes avec le verrouillage des produits.

À Sacramento, attendre un employé lui a fait envisager de commander des rasoirs en ligne et de les recevoir sans délai.

Sa volonté d’apporter son soutien aux détaillants ne va pas plus loin.

« Il y a des limites », a déclaré Reed en riant.