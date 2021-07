Qu’est-ce qui a poussé la chanteuse Neha Kakkar à sombrer dans la dépression avant de se marier avec Rohanpreet Singh, Deets inside

La chanteuse de « Dilbar » Neha Kakkar s’est mariée avec bonheur à Rohanpreet Singh l’année dernière en octobre 2020. Le mariage était une affaire très unie avec seulement des amis proches et la famille. Après le mariage, le couple est apparu dans l’émission de télé-réalité « Indian Idol » et bien d’autres.

Mais il fut un temps où Neha avait le cœur brisé et tomba dans la dépression. Neha sortait avec l’acteur de « Yaariyan » Himansh Kohli et l’avait officialisé dans « Indian Idol 10 ». Le couple était passionné d’amour et de PDA tout en se fréquentant. Mais, la relation a rapidement connu une période difficile et ils ont décidé d’y mettre fin.

Pendant que tout cela se passait, le nom de Neha était lié au chanteur Vibhor Parashar. Les deux chanteurs faisaient également un concert de musique ensemble à l’époque, ce qui n’a fait qu’alimenter les rumeurs. Malheureusement, Neha était déjà aux prises avec une rupture et avant qu’elle ne puisse s’en remettre, la nouvelle polémique a eu lieu. Cela a conduit la chanteuse dans une dépression à un point tel qu’elle a même envisagé de se suicider.

À l’époque, Neha s’est tournée vers ses médias sociaux et ses fans pour obtenir de l’aide et de la compréhension. Elle avait écrit : « Je ne suis pas en bonne forme physique et mentale en écrivant ceci. Mais je devais parler. Ces gens ne pensent même pas que je suis aussi la sœur ou la fille de quelqu’un. J’ai travaillé si dur toute ma vie et j’ai pris plein soucieux de rendre ma famille fière. Faire du bien à ceux qui ne font pas partie de ma famille. Pourquoi répandent-ils de telles rumeurs ? Ne pensez même pas à la façon dont cela affectera la vie de quelqu’un. Même s’il est une célébrité, mais avant cela c’est un être humain. »

Rassurant ses fans qu’elle ira bien, elle a en outre écrit: « Arrêtez d’avoir le cœur de pierre. Arrêtez de parler de la vie personnelle ou du caractère de quelqu’un. Arrêtez de juger, de mettre les gens dans l’embarras. Ne faites rien au point que la personne aille dans la dépression. Si vous êtes le père ou le frère de quelqu’un, feriez-vous la même chose avec votre fille ou votre sœur ? Arrêtez de faire que les gens se sentent mal au point qu’ils commencent à penser à mettre fin à leurs vies. Les gens qui se soucient de moi, ne vous inquiétez pas Tout ira bien. Les mauvais moments, ils passeront. Je veux aller bien par tous les moyens. Mais si vous vous en souciez vraiment et que vous voulez vraiment faire quelque chose, essayez de changer ce monde. Arrêtez de répandre de telles rumeurs. Dire « non » à de telles nouvelles aggravent la vie des gens. »