Qu’est-ce qui a motivé la création de races de chiens de travail ?

Élevage comportemental

Les chercheurs ont étudié les génomes de plus de 4 000 canidés, y compris des échantillons de plus de 200 races de chiens différentes, ainsi que des chiens de race mixte, des chiens de village semi-sauvages et des canidés sauvages, tels que des loups et des coyotes.

Les scientifiques ont utilisé des outils informatiques pour cartographier les trajectoires génétiques par lesquelles les chiens anciens sont devenus, par exemple, des chiens de berger génériques, puis des races distinctes, comme les Border collies.

Ils ont découvert que les chiens domestiques pouvaient être divisés en 10 lignées distinctes, qui comprenaient généralement des races développées pour effectuer des tâches similaires. La lignée des terriers comprenait des races conçues pour chasser la vermine, par exemple, tandis que la lignée des chiens odorants comprenait des races qui traquaient le gibier en utilisant leur odorat, plutôt que la vision ou la vitesse des yeux d’aigle.

Bien que certaines des lignées aient des caractéristiques physiques déterminantes, ces caractéristiques ne peuvent à elles seules expliquer entièrement ce tri, ont noté les chercheurs. “Si vous regardez la lignée des chiens odorants, il y a des races qui ont des pattes courtes ou longues ou différentes formes de queue ou différentes couleurs de pelage”, a déclaré Emily Dutrow, boursière postdoctorale à l’Institut national de recherche sur le génome humain et le premier auteur de l’étude. (L’équipe de recherche comprenait également James Serpell, professeur émérite à l’École de médecine vétérinaire de l’Université de Pennsylvanie.)

Pour identifier les traits comportementaux qui définissent le mieux chaque lignée, les chercheurs ont analysé les enquêtes comportementales réalisées par les propriétaires de plus de 46 000 chiens de race pure.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de chevauchements – aucune race n’a le monopole de la capacité d’entraînement – en général, les races créées pour des emplois similaires avaient tendance à avoir des traits de comportement similaires. Et chaque lignage était caractérisé par sa propre modèle de tendances comportementales.