Qu’est-ce qui a mal tourné pour Neymar, Tite ?

Lorsque le Brésil est éliminé d’une Coupe du monde, il ne faut pas longtemps pour que le choc et la tristesse soient remplacés par la colère dans le pays. Un méchant doit être nommé; c’est généralement l’entraîneur. Et, après n’être pas allé plus loin que les quarts de finale dans deux tournois consécutifs, Tite est une cible facile.

Les couteaux sont plus tranchants cette fois en raison de la conduite de Tite immédiatement après la défaite aux tirs au but de vendredi contre la Croatie. Non, il n’a pas fui la scène, comme le prétendent ses détracteurs les plus sévères. Mais après avoir parlé à quelques-uns de ses joueurs, il s’est retiré dans le vestiaire. Beaucoup auraient aimé le voir sur le terrain à l’heure la plus sombre, partageant la douleur de ses joueurs.

Les attentes pour le Brésil sont plus élevées que partout ailleurs, mais encore une fois, le Sélection sont tombés lors de leur première rencontre avec une équipe européenne en huitièmes de finale. Et les conquérants deviennent de plus en plus petits. En 2018, c’était la Belgique, avec une population de moins de 12 millions d’habitants. Cette fois, c’était la Croatie, avec moins de quatre millions. Alors, où est-ce que ça s’est mal passé ?

La réponse courte est que les tirs au but ont été forcés par un moment tout à fait atypique pour l’équipe de Tite – pris en contre-attaque avec l’équipe menant 1-0 et la ligne d’arrivée en vue, le match envoyé en fusillade par le but de Bruno Petkovic (Croatie seulement tir cadré), qui a eu besoin d’une déviation pour dépasser le gardien Alisson.

Le coup fatal est analysé, analysé et encore analysé ; la pression et les prolongations peuvent faire des choses étranges à une équipe. Devraient-ils appuyer haut comme d’habitude ou se laisser tomber ? Ce qu’ils n’auraient pas dû faire, c’est tenter les deux en même temps. La Croatie a construit son mouvement dans les interstices, où le milieu de terrain Casemiro aurait peut-être dû être plus prudent que d’essayer de gagner le ballon et de se mettre du mauvais côté de Luka Modric.

jouer 0:57 Ale Moreno n’a pas été impressionné par la performance de Neymar contre la Croatie, malgré son superbe but.

Mais pourquoi en est-il arrivé là, de toute façon ? Pourquoi le Brésil n’avait-il pas été en mesure d’expédier la Croatie bien avant, comme la plupart s’y attendaient ?

Les blessures n’ont pas aidé – de deux manières. D’abord, ils ont affaibli l’une des caractéristiques les plus intéressantes de cette équipe brésilienne : la presse offensive. Neymar n’était pas à 100%, jouant en lui-même alors qu’il se débarrassait d’une blessure à la cheville subie plus tôt dans le tournoi. Pourtant, le vrai problème était que l’attaquant Richarlison était clairement en difficulté. Le numéro 9 brésilien est le leader de la presse et ses hargnes lui ont valu deux buts au tour précédent face à la Corée du Sud, mais il souffrait d’un problème à la cuisse.

Le Brésil avait des sous-marins qui s’échauffaient après cinq minutes, mais ils ont gardé Richarlison sur le terrain. Si Gabriel Jesus avait été disponible, il aurait sûrement été jeté plus tôt, mais l’attaquant d’Arsenal était encore une autre victime de blessure, et donc, sans un autre attaquant capable de faire pression sur l’opposition, Richarlison a persévéré pendant un peu plus d’une heure.

C’était extrêmement important. Cela signifiait que la Croatie pouvait jouer de l’arrière dans un confort relatif et amener ses splendides milieux de terrain dans le jeu, d’où ils pouvaient passer beaucoup de temps, sinon menacer le but du Brésil, du moins dicter le rythme et courir le temps.

L’autre domaine où les blessures ont joué un rôle était à l’arrière. L’arrière gauche Alex Sandro était loin d’être suffisamment en forme pour commencer et n’a joué que les 15 dernières minutes, tandis que sa réserve Alex Telles avait déjà été exclue du tournoi. Et donc l’arrière droit de premier choix Danilo, lui-même pas à 100%, s’est déplacé vers la gauche tandis que l’arrière central Eder Militao a rempli la droite.

jouer 1:28 Ale Moreno donne son avis sur l’approche de Tite qui voit le Brésil s’écraser à nouveau en quart de finale de la Coupe du monde.

Contre les défenses massives, la capacité de construire à partir de la profondeur est cruciale. Jusqu’à ce qu’il soit fatigué, Militao a tenté héroïquement de se précipiter sur son flanc, mais l’équipe a raté la capacité d’Alex Sandro à apparaître dans la ligne d’attaque comme un élément de surprise.

Il y a aussi une deuxième question, plus large et peut-être plus intéressante. Le système de jeu était-il adapté à la compétition ?

Au cours de la dernière année et demie, le Brésil a développé une façon de jouer avec deux ailiers. Raphinha s’est immédiatement lancé dans le football international sur le flanc droit; Vinicius Junior, à gauche, est devenu une star mondiale et a réalisé ses meilleures performances brésiliennes à ce jour dans ce tournoi. Et puis, au cours des derniers mois, la forme de buteur de Richarlison a forcé son inclusion à l’avant-centre. Cette collection de talents offensifs a roulé sur la Corée du Sud.

Mais le Brésil a eu plus de mal dans les matchs les plus difficiles. Cette formation les a-t-elle laissés légers au milieu de terrain? Cela semblait certainement le cas face à la Croatie lorsque, sans une presse agressive, le Brésil risquait d’être trois contre deux en infériorité numérique dans les zones centrales. Et il y avait aussi un problème dans la construction des coups. Avant l’émergence des ailiers, le meilleur aspect du jeu offensif brésilien était la liaison entre Neymar et Lucas Paqueta.

Mais ensuite, les deux étaient souvent trop éloignés pour se combiner efficacement. Rappelons que le magnifique but de Neymar face à la Croatie a été un moment particulier tant sur le plan individuel que collectif. Rodrygo avait été projeté pour aider le Brésil à se frayer un chemin au milieu, et Neymar a échangé des passes avec lui puis – glorieusement – ​​avec Paqueta avant d’aller loin sur le gardien et de marquer un but qui répondait à toutes les questions qui se posaient à propos de sa contribution à la cause. S’il avait passé plus de temps plus près de Paqueta, peut-être que le Brésil aurait trouvé plus facile de briser les défenses rivales.

Mais même avec les blessures et avec d’éventuels doutes sur la formation de l’équipe, le Brésil semblait en avoir fait assez pour dépasser la Croatie et se qualifier pour les demi-finales. Une perte fatidique de concentration défensive et deux pénalités manquées mettent fin au règne de Tite deux matchs plus tôt qu’il ne l’aurait souhaité. Son départ est cruel.

Pour la deuxième fois son équipe est éliminée après un quart de finale alors qu’elle méritait sûrement mieux. Il sait que de nombreuses critiques lui parviennent, mais après le match, il a déclaré qu’il était en paix avec lui-même – et il devrait l’être. Une paire de défaites serrées ne peut pas enlever l’impression que depuis plus de six ans, il a dirigé le navire avec compétence et dignité.