Qu’est-ce qui a mal tourné dans la défaite 20-12 des Bears contre les Giants? Beaucoup. – Section locale de Shaw

Avant de plonger dans la défaite 20-12 des Bears contre les Giants aux Meadowlands dimanche, votons : quelle est, selon vous, la principale raison de ce revers ?

• L’action contrefaite des Giants a contribué à 262 verges au sol.

•Les Bears ont dû se contenter de 4 paniers sur 4 déplacements en zone rouge.

• Les receveurs Bears Wide ne peuvent pas s’ouvrir de manière cohérente.

•Encadrement.

•Quart-arrière Justin Fields.

Appel difficile, non ?

C’est évidemment une combinaison des cinq, mais la partie la plus accablante du match est en fait survenue après que les Bears aient forcé les Giants à tirer sur leur première possession du troisième quart.

Les Giants ne menaient que 14-12 et les Bears – qui ont ouvert la seconde mi-temps avec un impressionnant entraînement de 9 jeux et 58 verges qui a culminé avec un panier – commençaient sur leur propre ligne de 39 verges.

C’est là que vous devez absolument maintenir l’élan vers l’avant. Deux ou trois premiers tenus et vous pouvez prendre la tête.

Au lieu de cela, l’ailier serré Cole Kmet a été sifflé pour avoir tenu le tout premier jeu. Le premier et le 20 sont une demande extrêmement difficile de cette infraction et bien sûr, la possession est presque morte là.

Les Giants ont lancé un panier lors de leur prochain entraînement pour porter le score à 17-12 à la fin du troisième quart.

OK, les ours sont toujours dans ce truc. Il reste encore beaucoup de temps.

Après une course de 6 verges du porteur de ballon recrue Trestan Ebner, Fields s’est précipité et a tenté de vider une passe courte Trevon Wesco. Attrapez-le et ce pourrait être un premier essai. Au lieu de cela, le ballon a claqué des mains de l’extrémité serrée peu utilisée et est tombé sur le gazon.

Le troisième et le quatrième, Fields a lancé l’une de ses meilleures balles du match à Dante Pettis, mais le vétéran n’a pas réussi à le transporter.

Pourtant, incroyablement – ​​malgré toutes les erreurs, toutes les erreurs et tout le jeu médiocre – les Bears avaient encore une chance après avoir bourré les Giants au plus profond de leur propre fin à la fin du quatrième quart. Malheureusement pour l’équipe de Matt Eberflus, le receveur large recrue Velus Jones Jr. a raté un botté de dégagement et les Giants ont récupéré.

Les Bears ont maintenant une fiche de 2-2 et rentrent chez eux en sachant qu’ils ont laissé filer une occasion en or.

“De toute évidence, nous sommes tous déçus de la défaite”, a déclaré Eberflus à WBBM 780-AM par la suite. « Ce fut une bataille acharnée. … Évidemment, nous devions être un peu plus propres en première mi-temps (défensivement).

“Nous avons dû gérer un peu plus de (bootlegs), et les courses du quart-arrière nous ont en quelque sorte amenés là-bas.”

En effet, même si nous voulons attribuer cette défaite à l’attaque, le jeu putride de la défense en première mi-temps a vraiment fait mal. Les Bears ont été complètement confus par les faux jeux du quart-arrière Daniel Jones lors de deux touchés qui ont couvert 150 verges en seulement 13 jeux.

Jones a couru dans les deux touchés et a récolté 49 verges en 5 courses à la mi-temps. Pendant ce temps, le porteur de ballon Saquon Barkley a parcouru 90 verges en 12 courses en première mi-temps et a terminé avec 146 en 31 tentatives.

L’offensive des Bears semblait en fait compétente au début, Fields frappant Darnell Mooney sur 18 verges lors du premier entraînement et 56 autres sur une bombe lors du deuxième entraînement.

Mooney, qui n’a réussi que 4 attrapés pour 27 verges lors des trois premiers matchs, a terminé avec 4 attrapés pour 94 verges.

“Je viens de le vomir, je lui ai donné une chance et il a fait une belle prise”, a déclaré Fields à WBBM. « J’ai eu une grande protection. J’avais l’impression qu’il y avait des jeux où j’avais toute la journée dans la poche, alors bravo à la ligne O pour cela.

Après ce deuxième entraînement, Fields n’a complété que 9 passes supplémentaires pour 89 verges. Equanimeous St. Brown et Pettis ont tous deux terminé avec zéro attrapé, tandis que Kmet n’en a réussi que 3 pour 16 verges. Leur incapacité à s’ouvrir constamment est une des principales raisons pour lesquelles l’attaque stagne si souvent.

Michael Badgley, signé sur la liste active de Cairo Santos, a réussi ses quatre tentatives de placement. Santos était absent en raison d’un problème personnel. Les Bears ont également joué sans le porteur de ballon blessé Darnell Mooney.

“J’avais l’impression que nous faisions des progrès en conduisant le ballon”, a déclaré Fields. « Une chose sur laquelle nous devons nous améliorer, c’est de terminer. On a eu, quoi, quatre voyages en zone rouge ?

“Si nous marquons sur la moitié de ceux-ci … c’est un jeu de balle différent.”

