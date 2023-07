Qu’est-ce qui a l’air différent pour la nouvelle saison? – Section locale de Shaw

La publication du calendrier de l’IHSA confirme souvent bon nombre des choses que nous savions déjà sur la prochaine saison 2023.

Mais en creusant un peu, les différences et les changements subtils commencent à émerger, et comme toujours, il n’y a jamais deux saisons identiques.

Commençons par la différence la plus évidente entre l’année dernière et cette année : la liste des équipes éligibles aux séries éliminatoires a augmenté de 10 équipes, passant de 491 l’an dernier à 501 cette année.

La majeure partie de la raison de ce changement réside dans la Chicago Public League, qui a connu un autre réalignement substantiel d’année en année.

La saison dernière, 52 programmes de la Chicago Public League étaient éligibles pour les séries éliminatoires, avec 32 autres écoles participantes mais inéligibles pour se qualifier pour les séries éliminatoires de l’IHSA. Ces chiffres ont changé cette saison, ainsi que plusieurs désignations de conférence changeant ce nombre à 58 programmes éligibles CPL et 25 écoles dans des divisions inéligibles pour la qualification en séries éliminatoires.

Academy, Collins, Englewood STEM, Lindblom, Military/Bronzeville, Noble/Academy, Noble/ASPIRA, Noble/DRW Trading, Noble/Golder, Noble/Johnson, Noble/Muchin, Orr, Phoenix et Solorio sont les écoles qui ont ajouté les éliminatoires éligibilité de la saison dernière.

Les écoles éligibles aux séries éliminatoires en 2022 qui ne sont plus éligibles sont Dunbar, Julian, Kennedy, Little Village, South Shore, Steinmetz et UCCS / Woodlawn, car elles sont passées aux divisions bleues (inéligibles pour la qualification des séries éliminatoires). Lake View a abandonné son programme.

Les conférences CPS éligibles sont également passées de sept à six. Mais les écoles de l’échelon supérieur du CPS ont été regroupées en une conférence de 16 équipes avec plusieurs croisements au lieu de quatre conférences regroupées de quatre écoles chacune.

Les conférences de la division blanche sont des regroupements de huit équipes à l’exception d’une seule exception. Le White-Central compte 10 équipes et n’aura que ses deux premiers finalistes éligibles pour se qualifier pour les éliminatoires. Six des 10 équipes du White-Central sont éligibles pour les playoffs pour la première fois.

Cinq autres écoles qui ont mis fin à leurs saisons au milieu de la campagne 2022 ou annulées avant son début lui donnent une autre chance en 2023. Fisher et Sandwich ont annulé leurs saisons avant qu’elles ne commencent l’année dernière. Westmont a joué un calendrier limité, tandis que Port Byron Riverdale et Urbana ont écourté les choses.

Une école non-CPS, Rock Island Alleman, a également annoncé qu’elle ne participerait pas au football universitaire cette saison et espère revenir en 2024. La décision des Pionniers a ramené la Western Big 6 Conference à sept équipes.

L’une des questions communes que tout ce mouvement de programme suscite est ce que cela signifie pour le paysage des séries éliminatoires en général? Pour la première fois la saison dernière, nous avons eu une équipe 4-5 sur le terrain de 256 équipes en tant qu’équipe générale (Buffalo Grove), et tandis que le nombre d’écoles en compétition dans le football à 11 a augmenté, la possibilité d’un 4 -5 équipe ou équipes refaisant le terrain cette saison reste bien vivante et quelque chose qui vaudra la peine d’être suivi toute l’année.

Il y a deux nouvelles conférences et une autre fusion de deux autres conférences sous un nouveau nom. Et un certain nombre de remaniements intéressants au sein des conférences.

Les deux nouvelles conférences sont la Chicagoland Christian et la Chicagoland Prairie. Les deux nouvelles ligues ont pris part à la Metro Suburban Conference, qui est maintenant disparue. Les autres ligues qui ont vu leurs effectifs touchés par l’émergence de ces deux ligues étaient Vermilion Valley, Three Rivers et la CCL/ESCC.

Le Chicagoland Christian se compose d’Aurora Christian, Hope Academy, Christ the King, St. Edward, Bishop McNamara, Chicago Christian, Wheaton Academy et Marian Central Catholic.

Le Chicagoland Prairie ouvrira le jeu avec Dwight, Elmwood Park, Walther Christian, Ridgewood, Ottawa Marquette, St. Bede, Seneca et Westmont.

[ Who’s in the Chicagoland Prairie and why did they join? ]

Les conférences Lincoln Trail et Prairieland ont fusionné et formé deux divisions (grande et petite) en fonction des inscriptions.

Il y a eu plusieurs quarts de travail dans de nombreuses conférences et des réalignements d’horaires ont suivi pour beaucoup d’entre eux. Le changement le plus notable est survenu dans le CCL / ESCC, où l’ajout de deux programmes, IC Catholic et St. Francis (Aurora Central Catholic rejoindra également la ligue à une date ultérieure), a rendu une ligue encore plus puissante et beaucoup plus forte.

Les débutants ont tous deux été placés dans le CCL / ESCC Orange avec Nazareth et Fenwick, tandis que toutes les autres divisions ont également connu une sorte de remaniement, y compris la centrale CCL / ESCC Blue où St. Rita a pris la place de Marist, où le Les Mustangs seront désormais rejoints en championnat par Brother Rice, Mount Carmel et Loyola.

Lincoln a quitté la conférence Apollo et est devenu le 11e membre de la Central State Eight Conference. (Quincy Notre Dame sera ajouté à la conférence en 2024 pour permettre à la ligue de passer à un format en deux divisions). Onze équipes ne travaillent pas pour un horaire pair, alors le Central State Eight a formé une alliance avec une autre conférence impaire, le Big Twelve, pour tenir compte du déséquilibre d’horaire. Cela a conduit à des confrontations hors conférence fascinantes, dont une dès la sortie de la boîte lorsque Rochester se rend à Peoria.

Le centre de l’Illinois a perdu Sullivan au profit de Lincoln Prairie (qui a également ajouté Nokomis des rangs indépendants pour devenir une conférence fermée à 10 équipes) et a également voté pour retirer la centrale électrique St. Teresa de ses rangs. St. Teresa est maintenant un programme indépendant.

Deerfield a été déplacé du Central Suburban North, une conférence qu’il a récemment dominée, vers le Central Suburban South beaucoup plus profond. Niles West déménage à la CSN pour prendre la place de Deerfield.

Il n’y a eu aucun changement dans les groupes de membres de DuPage Valley et de SouthWest Suburban, bien que Bolingbrook quittera le SWSC en 2024 pour le SouthWest Prairie, mais les deux conférences ont conclu un accord de jeu hors conférence avec les programmes plus importants du SWSC au cours de la semaine 3.

Belleville Althoff a quitté la South Seven Conference et est désormais indépendante. La ligue ne compte plus que cinq membres et n’aura pas de qualification automatique pour les éliminatoires de l’État. (Six est le minimum pour cette désignation, à moins que l’IHSA n’accorde une exception).

Riverside-Brookfield était la seule équipe de l’effondrement de Metro Suburban qui n’a pas trouvé sa place dans l’une des conférences nouvellement formées et est maintenant membre de la Conférence de Southland, donnant à cette ligue un nombre pair de participants pour la première fois depuis le Rich Township fusion de trois écoles au sein de ce district.

Avec le départ de Seneca et Dwight, la Vermilion Valley Football Alliance est désormais une conférence verrouillée de 10 équipes au lieu d’un groupement de 12 équipes en deux divisions.

Il y a maintenant 11 équipes dans l’Illinois sans conférences, contre 14 il y a un an, avec Marquette de puissance 1A susmentionnée parmi les indépendants trouvant une nouvelle maison.