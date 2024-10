Qu’est-ce qui a gêné Sarah Ferguson lors d’un événement spécial ?

La cérémonie a eu lieu au château de Windsor

Sarah Ferguson aurait été « indignée » lorsque le mariage glamour de sa fille a été éclipsé par une annonce majeure du prince Harry et de Meghan Markle, révèlent des initiés.

La princesse Eugénie et Jack Brooksbank ont ​​échangé leurs vœux lors d’une cérémonie réunissant de nombreuses stars en 2018, qui a attiré une liste d’invités étincelante comprenant des célébrités comme Liv Tyler, Demi Moore et Robbie Williams.

Désireux de soutenir le couple, Harry et Meghan ont même reporté leur tournée royale prévue en Australie pour assister au mariage.

Cependant, au milieu des célébrations, le duc et la duchesse ont choisi ce moment pour révéler la grossesse de Meghan avec leur premier enfant, Archie. Alors que la famille célébrait la joyeuse nouvelle, le timing a rendu Fergie furieuse, comme le note l’auteur Tom Bower dans son livre Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors.

« Beaucoup se demandaient pourquoi Meghan avait choisi de révéler sa nouvelle le grand jour de la mariée », a-t-il ajouté. « Meghan a mis les pieds dans le plat lorsqu’elle a décidé que ce serait le moment idéal pour annoncer qu’elle et Harry attendaient leur premier enfant », rapporte MailOnline.

« C’était une énorme gaffe sociale, même si vous n’étiez pas un Royal volant la vedette à Eugénie, qui était furieuse, tout comme sa mère Sarah », ont écrit Dylan Howard et Andy Tillett dans Royals at War: The Untold Story of Harry And La rupture choquante de Meghan avec la maison de Windsor.

Malgré ce qui peut ressembler à une erreur sociale en annonçant une grossesse lors d’un mariage, le prince Harry et Meghan Markle auraient entretenu une relation étroite avec Eugénie, aujourd’hui mère de deux enfants, et son mari, Jack. Ce lien est resté intact même au milieu des tensions entre les Sussex et les autres membres de la famille royale.

Trois jours après le mariage, le 15 octobre 2018, le palais de Kensington confirmait officiellement la grossesse de Meghan. Elle a accueilli leur premier enfant, Prince Archie, sept mois plus tard, en mai 2019, à l’hôpital privé Portland de Londres.

Rompant avec la tradition royale, Meghan et Harry ont choisi de ne pas prendre les photos habituelles des « marches de l’hôpital ». Au lieu de cela, Harry s’est spontanément adressé aux médias à l’extérieur du château de Windsor peu après l’arrivée d’Archie, exprimant sa fierté envers Meghan.

Dans son livre, Spare, Harry a déclaré que le couple en avait parlé au prince Charles peu de temps avant l’apéritif d’Eugénie et Jack à Windsor, alors qu’il était dans son bureau. Harry a écrit qu’il avait décidé d’en parler à William par la suite lorsque lui et Meghan l’avaient pris à part – et l’héritier du trône a immédiatement donné une réponse en quatre mots.

Il explique : « Nous avons chuchoté la nouvelle et Willy a souri et a dit ‘nous devons le dire à Kate’. Elle était de l’autre côté de la pièce en train de parler à Pippa. J’ai dit que nous pourrions le faire plus tard, mais il a insisté.