Qu’est-ce qui a fait tomber le bâtiment près de Miami

Une fois que le crépitement a commencé et que la terrasse de la piscine a cédé, les résidents des tours Champlain Sud condamnées n’avaient que quelques minutes avant que leur monde ne s’effondre littéralement.

Le condo de 12 étages en bord de mer à Miami s’est effondré dans un tas de béton et de métal la semaine dernière, tuant plus d’une douzaine de personnes et en piégeant vraisemblablement près de 150 autres. Une personne a été sauvée vivante.

Aussi soudain et horrible que fut le dernier moment de l’échec de la tour, des indices sur ce qui aurait pu y contribuer s’accumulaient depuis des années :

Un ancien responsable de la maintenance a déclaré que l’eau salée s’était infiltrée dans les fondations lors des marées hautes dès les années 1990. Une propriétaire de condo a mentionné plusieurs échecs d’entretien dans une poursuite qu’elle a déposée contre le complexe en 2015.

Le plus grand drapeau rouge est arrivé en 2018 lorsqu’un ingénieur a noté une « erreur majeure » dans la conception du bâtiment et des problèmes structurels nécessitant des réparations.

Ce qui a suivi a été trois années de messages mitigés, de troubles parmi les membres du conseil d’administration de l’association de copropriétés et de tortionnaires des résidents de l’immeuble au sujet du prix de plusieurs millions de dollars pour résoudre les problèmes.

USA TODAY a reconstitué une chronologie de ces événements, en commençant par le rapport d’inspection en 2018 jusqu’au moment de l’effondrement partiel de la structure. Bien que les résidents au 8777, avenue Collins. connaissaient certains des problèmes qui affligent le condo, personne ne comprenait qu’ils avaient affaire à une bombe à retardement.

Pas avant qu’il ne soit trop tard.

Ingénieur en 2018 : « Erreur majeure » dans la conception du bâtiment, fissuration du béton

Alors que la tour Champlain Sud approchait de sa quatrième décennie, l’association des copropriétaires a embauché la firme d’ingénierie Morabito Consultants pour l’aider à préparer son obligatoire Recertification de 40 ans prévue en 2021.

Le comté de Miami-Dade exige la recertification des immeubles commerciaux et multifamiliaux à l’âge de 40 ans, et Champlain voulait prendre une longueur d’avance. Morabito Consultants a commencé à inspecter le bâtiment en 2018.

Après l’inspection, les résidents des 136 unités ont reçu des nouvelles qu’aucun propriétaire de condo ne veut entendre : le bâtiment avait désespérément besoin de réparations.

L’ingénieur Frank Morabito a été direct dans son rapport d’octobre 2018 au trésorier du conseil d’administration de l’immeuble : il y avait une « erreur majeure » ​​dans la conception. L’imperméabilisation de l’allée d’entrée, de la terrasse de la piscine et de la jardinière ne s’est pas drainée.

L’eau est restée là jusqu’à ce qu’elle s’évapore.

« Si l’on ne remplace pas l’imperméabilisation dans un proche avenir, l’étendue de la détérioration du béton augmentera de façon exponentielle », a-t-il écrit.

Dans le garage de stationnement sous le bâtiment, le rapport a noté, « des fissures et des écaillages abondants à des degrés divers ont été observés dans les colonnes, les poutres et les murs en béton ».

L’écaillage fait référence à la détérioration du béton, provoquant parfois l’écaillage et l’exposition des barres d’armature en acier appelées barres d’armature.

Morabito n’a donné aucune indication que le bâtiment était dangereux, mais il a déclaré que les réparations étaient nécessaires pour « maintenir l’intégrité structurelle » de la tour Champlain Sud.

Dans un rapport séparé à la ville en prévision de la recertification, Morabito a déclaré que les dalles de béton du garage et de la place avaient subi une « détérioration du béton » et que les dalles de plancher structurelles du balcon présentaient des fissures capillaires.

Le rapport a noté un écaillage ou une fissuration supplémentaire dans les colonnes de béton et les murs extérieurs.

Morabito Consulting a déclaré dans un communiqué après l’effondrement qu’il avait été réembauché ce mois-ci pour proposer un plan de construction et de restauration.

Il a fourni à l’association de copropriété une évaluation des «réparations importantes et nécessaires» nécessaires et une estimation des coûts.

« Entre autres choses, notre rapport a détaillé des fissures et des ruptures importantes dans le béton, qui ont nécessité des réparations pour assurer la sécurité des résidents et du public », indique le communiqué.

Jay Miller, résident de la tour Champlain Sud, a déclaré que tout le monde dans l’immeuble était au courant du rapport de 2018 mettant en garde contre des dommages structurels majeurs, mais la préoccupation n’était pas tant les problèmes que le coût.

Le prix initial de plusieurs millions de dollars pour les réparations a provoqué des troubles au sein du conseil d’administration de l’association des copropriétaires, a rappelé Miller. Un nouveau conseil d’administration de « personnes extrêmement dévouées et consciencieuses » a pris le relais, a déclaré Miller.

Marta Castro, une résidente de la tour Champlain Est, a déclaré qu’elle parlait régulièrement aux personnes de la tour sud qui s’inquiétaient de l’évaluation.

« Ils en parlaient depuis un bon moment », a-t-elle déclaré. « Les quelques personnes à qui j’ai parlé étaient préoccupées par les aspects financiers de cela. »

L’avocat d’Aventura, Daniel Wagner, qui a poursuivi le conseil d’administration de la copropriété en 2015 au nom d’un résident en raison de dommages causés par des fuites d’eau, a déclaré qu’il y a toujours un mouvement de va-et-vient au sein du conseil lorsqu’il s’agit de réparations importantes.

« J’ai observé que les conseils d’administration et les propriétaires d’unités préfèrent maintenir un faible niveau d’entretien et ne pas évaluer de cotisations spéciales pour l’entretien général et requis de leurs bâtiments afin d’attirer les acheteurs et de maintenir les valeurs marchandes au détriment et au détriment de la sécurité des propriétaires d’unités » il a dit.

Un haut responsable du bâtiment de Surfside a affirmé en 2018 que le bâtiment était « en très bon état » malgré la détérioration

S’il y avait lieu de s’inquiéter de la part des résidents ou du conseil d’administration de la copropriété, la ville de Surfside a mis ces craintes au repos.

Ross Prieto, alors responsable du bâtiment de la ville de Surfside, a reçu le rapport Morabito en novembre 2018 ainsi qu’une estimation des réparations de 9,13 millions de dollars.

Prieto a déclaré à la Champlain Tower South Condominium Association qu’il avait examiné le rapport et qu’« il semble que l’immeuble soit en très bon état ».

Le lendemain, Prieto a envoyé un e-mail au directeur de la ville de Surfside, Guillermo Olmedillo, et a déclaré que « la réunion s’était très bien déroulée ».

« La réponse a été très positive de la part de tout le monde dans la salle. Toutes les principales préoccupations concernant leur processus de recertification de quarante ans ont été abordées. Ce bâtiment particulier ne devrait pas commencer son bail de quarante ans avant 2021, mais ils ont décidé de commencer le processus tôt, ce que j’approuve de tout cœur et souhaite que cette tendance se propage à d’autres propriétés.

Prieto n’a pas répondu aux appels et aux messages laissés par USA TODAY. Il a dit au Miami Herald qu’il ne se souvenait pas d’avoir reçu le rapport. Il a pris congé de son poste dans la ville de Doral en tant que fonctionnaire temporaire du bâtiment.

Bilan de l’Université 2020 : la tour Champlain Sud était en train de couler

Alors que les résidents de la copropriété étaient aux prises avec le coût des réparations majeures, une équipe de chercheurs de la Florida International University a publié une étude montrant où les terres de la région de Miami coulaient.

L’étude a révélé que la plupart des terres ne coulaient pas de manière appréciable, à l’exception de quelques points chauds, principalement dans la partie ouest de Miami, où l’altitude est plus basse.

Un secteur à l’est a fait exception : l’endroit exact où se trouvait la tour Champlain Sud.

Le chercheur Shimon Wdowinski, professeur au Département de la Terre et de l’Environnement de la CRF, a découvert que le terrain sous le condo s’affaissait à un rythme d’environ 1,9 mm par an au cours d’une période de six ans dans les années 1990. Si le taux de naufrage restait constant, le bâtiment aurait coulé d’environ 2 pouces au cours des 28 dernières années.

Ce niveau d’affaissement observé entraîne généralement des impacts sur les bâtiments et leurs structures, a déclaré Wdowinski, ajoutant qu’il ne savait pas ce qui avait causé l’effondrement.

La publication de l’étude en avril 2020 a probablement échappé à l’attention des propriétaires de condos et des responsables du bâtiment, car elle n’a jamais été conçue comme un moyen de prédire les défaillances des bâtiments.

La majeure partie était axée sur les risques d’inondation potentiels, et non sur les problèmes d’ingénierie. La mention de la copropriété dans l’étude a été reléguée sur une seule ligne.

« Nous n’y avons pas accordé trop d’importance », a déclaré Wdowinski. La catastrophe l’a amené à réfléchir à la façon dont la technologie pourrait être utilisée pour empêcher l’effondrement de bâtiments.

Le toit du bâtiment avait des problèmes d’eau

Quelques mois après la publication de l’étude de la CRF, en juillet 2020, Roof Surveys de Pompano Beach, en Floride, a visité Champlain Tower South pour effectuer une enquête sur l’humidité du toit.

Il a constaté qu' »une quantité importante d’eau souterraine a été détectée dans les systèmes de toiture du bâtiment » et que « l’intrusion d’eau emprunte généralement le chemin de moindre résistance et peut éventuellement pénétrer à l’intérieur des bâtiments ».

Le toit du condo était divisé en trois sections. La partie qui a pris le plus d’eau était la section 2 – la partie centrale du bâtiment, la même qui semble s’être effondrée en premier la semaine dernière.

L’analyse a montré que près de la moitié des matériaux de toiture de cette section ont été touchés.

On ne sait pas si l’état du toit a contribué à la défaillance de la structure. L’association de copropriété a approuvé une série de réparations coûteuses de toiture cette année, et les travaux avaient commencé au moment où le bâtiment est tombé, selon les permis déposés auprès de la ville de Surfside.

Le président du conseil d’administration déplore le temps perdu à faire des réparations

En avril, les résidents de la tour Champlain Sud ont appris que le garage du sous-sol de l’immeuble s’était « considérablement détérioré » depuis l’inspection d’août 2018 et que la détérioration du béton de l’immeuble « s’accélérait ».

C’était 75 jours avant l’effondrement.

La lettre du 9 avril du président du conseil d’administration de la copropriété, Jean Wodnicki, a déclaré qu’il n’y avait pas assez d’argent pour effectuer les réparations. Le conseil d’administration avait 707 003 $ en caisse, laissant une facture de 15,5 millions de dollars.

Wodnicki a déclaré aux résidents que la fissuration du béton signifiait que la barre d’armature qui le maintenait ensemble rouille et se détériore sous la surface. Il faudrait remonter tout le rez-de-chaussée du parking.

Il était « impossible de connaître l’étendue des dommages causés à la barre d’armature sous-jacente jusqu’à ce que le béton soit ouvert », a-t-elle écrit. « Souvent, les dommages sont plus étendus que ce qui peut être déterminé par une inspection de la surface. »

Elle a reconnu qu’un temps crucial avait été gaspillé.

« Une grande partie de ce travail aurait pu être fait ou planifié dans le passé. Mais c’est là où nous en sommes maintenant », a déclaré Wodnicki. « Nous avons déjà parcouru tellement de terrain pour lancer le projet. … Nous avons discuté, débattu et argumenté pendant des années maintenant, et continuerons de le faire pour les années à venir au fur et à mesure que différents éléments entrent en jeu. »

Les résidents signalent des bruits de craquement avant l’effondrement complet

Puis le temps s’est écoulé.

Peu avant 1 h 30 du matin le 24 juin, une grande partie de la tour Champlain sud s’est effondrée.

Les premiers signes de troubles signalés ce jour-là sont survenus environ une heure plus tôt. La résidente du condo au premier étage, Sterna Sarah Nir, a déclaré qu’elle avait entendu d’étranges bruits de frappe qui ressemblaient à des travaux de construction.

Nir a déclaré à COLlive.com, qui s’adresse aux lecteurs de confession juive, « J’étais assis dans le bureau, je parcourais des e-mails et autres, et j’ai commencé à entendre des bruits. »

Ses fils de 15 et 25 ans dormaient dans des pièces adjacentes.

« Je pensais que quelqu’un avait décidé de rénover son appartement au milieu de la nuit », a-t-elle déclaré. « Au début, je l’ignorais. Mais quelques minutes plus tard, je me suis fâché à ce sujet et j’ai quitté l’appartement.

Alors qu’elle se plaignait auprès d’un agent de sécurité, lui demandant d’appeler la police, elle a vu le parking de l’immeuble s’effondrer « comme un abîme qui s’est ouvert en dessous ».

Craignant qu’il s’agisse d’un tremblement de terre, elle est retournée dans son condo et a réveillé ses enfants en les exhortant à quitter l’immeuble. Ils se sont tous échappés.

Des secouristes fouillent les décombres du Champlain Towers South Condo, le samedi 26 juin 2021, à Surfside, en Floride. L’immeuble s’est partiellement effondré jeudi. Gerald Herbert, AP

À peu près au même moment, Cassie Stratton, qui vivait dans l’unité 410, s’est réveillée au son de craquements, selon sa sœur, Ashley Dean.

Dean a déclaré que Stratton avait appelé son mari, Michael, qui était en voyage d’affaires à Washington. Stratton lui a dit que la piscine s’effondrait et que le sol tremblait.

Elle a poussé un cri et la ligne s’est arrêtée. Stratton fait partie des disparus.

Dean a déclaré que sa sœur s’était plainte de l’état du parking et de la piscine. Mais malgré les lettres de l’association des copropriétaires au sujet de la détérioration de l’immeuble, les résidents ont estimé que le problème était sous contrôle.

« Ces personnes ignoraient l’état du bâtiment », a déclaré Dean.

Contributeurs : Sudiksha Kochi, Janet Loehrke, Mike Stucka, George Petras. Mitchell Thorson, Emily LeCoz et Shawn Sullivan.