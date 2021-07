Qu’est-ce qui a été dit dans l’appel au 911 d’Ashley Moss à propos de Richard Sherman ?

L’ANCIEN demi de coin des 49ers de San Francisco, Richard Sherman, a été arrêté pour «cambriolage de violence domestique».

Il aurait tenté de s’introduire par effraction dans la maison des parents de sa femme, Ashley Moss, à Redmond, Washington.

Ashley Moss a déclaré au répartiteur du 911 que Richard Sherman était ivre et avait menacé de se suicider Crédit : Instagram @rsherman25

Qu’est-ce qui a été dit dans le 911 d’Ashley Moss ?

Un enregistrement audio de l’appel au 911 de Moss a été obtenu par KIRO à Seattle.

La femme de Sherman a dit au répartiteur qu’il était ivre et qu’il avait menacé de se suicider.

Elle a ajouté qu’il était agressif et physique.

On entend Moss dire : « Il menace de se suicider.

« Il a envoyé des SMS à des gens disant qu’il allait se pendre… C’est comme une putain d’urgence, j’ai besoin d’officiers ici maintenant. »

Pourquoi Richard Sherman a-t-il été arrêté ?

Sherman, 33 ans, qui est actuellement agent libre, a été arrêté par la police à Redmond, Washington, le 14 juillet 2021.

Il fait également l’objet d’une enquête pour conduite avec facultés affaiblies et délit de fuite, a déclaré la police au Sun, après qu’une voiture immatriculée au nom de Sherman ait été impliquée dans un accident impliquant une seule voiture impliquant une barrière de construction.

La voiture a fui les lieux au moment où les policiers sont arrivés, mais elle a ensuite été retrouvée abandonnée et gravement endommagée dans un parking à la sortie d’une sortie le long de l’autoroute 520, à environ 800 mètres de l’endroit où il a été arrêté.

Personne n’a été blessé dans l’un ou l’autre de ces incidents et Sherman n’a pas pu se rendre chez sa belle-famille, a déclaré le chef de la police de Redmond, Darrell Lowe, lors d’une conférence de presse.

L’épouse de Sherman, Ashley Moss, qui a été décrite comme « secouée », a confirmé les détails entourant l’arrestation de Sherman au Seattle Times.

« Pour le moment, nous n’allons faire aucune déclaration, sauf qu’il n’a fait de mal à personne », a déclaré Moss. «Mes enfants n’ont pas été blessés dans l’incident. C’est une bonne personne et ce n’est pas son caractère.

« Nous allons bien, nous essayons juste de le faire sortir. Je veux que les gens sachent que personne n’a été blessé. »

La police a été appelée dans une maison de Redmond à 2 heures du matin ce matin après que les occupants de la maison ont affirmé que Sherman – qui n’y habitait pas – tentait de s’introduire par effraction.

La maison s’est révélée plus tard appartenir à la famille de Moss. Quatre adultes se trouvaient à l’intérieur de la maison à ce moment-là. On ne sait pas si des enfants étaient présents.

Les flics ont déclaré que Sherman était initialement aimable avec la police, établissant une relation avec un officier avec qui il travaillait en tant que valet lorsqu’il était adolescent.

Cependant, Lowe a déclaré que le comportement de Sherman avait changé lorsque les policiers lui ont dit qu’il était en état d’arrestation.

Sherman aurait tenté de s’introduire par effraction dans la maison des parents de sa femme Crédit : Facebook/Richard Sherman

Décrivant Sherman comme peu coopératif et combatif, la star aurait tenté de s’enfuir des officiers et, à un moment donné, s’est retrouvée mêlée à une altercation physique.

Les officiers ont déployé une unité K9 pour contrôler Sherman.

Il a subi une légère lacération à la jambe lors de l’altercation. Un officier a également subi des blessures mineures.

Lowe a souligné que Sherman n’est pas accusé d’avoir eu des altercations physiques avec quiconque à l’intérieur de la maison.

« Personne dans la maison n’a été blessé de quelque façon que ce soit », a déclaré Lowe aux journalistes.

L’infraction présumée est qualifiée de « violence domestique » en raison de la relation entre les parties impliquées et « non à cause de la violence contre un membre de la famille ou un proche », a expliqué le chef.

Un motif n’est pas connu pour le moment.

Une fois que la police a placé Sherman en garde à vue, il a été emmené à l’hôpital avant d’être incarcéré.

Sherman, quant à lui, est soupçonné de cambriolage pour violence domestique, de résistance à l’arrestation et de méfait malveillant.

Une accusation de « violence domestique avec cambriolage » est une accusation spéciale à Seattle et a tendance à faire référence à une personne entrant ou refusant de quitter une maison ou un logement dans le cadre d’un conflit domestique.

L’accusation de méfait malveillant concerne les dommages que Sherman aurait causés à la porte de la maison.

Sherman n’a pas encore été officiellement inculpé car il n’a pas encore comparu devant un juge. La caution n’a pas encore été fixée.