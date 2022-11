Qu’est-ce qui a déclenché les manifestations en Chine et quelles tactiques ont été utilisées ? | Nouvelles du monde

Les gens en Chine ont protesté contre les mesures en cours contre les coronavirus dans le cadre d’appels croissants à la liberté – et il y a eu des affrontements sans précédent avec la police.

Certains observateurs considèrent les manifestations comme les plus importantes et les plus graves de Chine depuis la répression de 1989 contre les rassemblements étudiants pro-démocratie sur la place Tiananmen à Pékin.

L’ampleur et la propagation des manifestations en Chine sont inhabituelles, les jours à venir restant incertains – et des questions subsistent quant à la manière dont les autorités les traiteront si elles continuent de croître.

Que s’est-il passé en Chine ?

Les habitants de certaines grandes villes sont descendus dans la rue pour protester contre les mesures restrictives du pays mesures contre les coronavirus.

Les gens se sont affrontés avec la police et certains ont appelé Xi Jinping à démissionner de son poste de président.

À Shanghai, la police a emmené un bus rempli de manifestants et il y a eu de violents affrontements dans d’autres endroits comme Wuhan.

Le nombre de manifestants a considérablement varié selon les villes, avec jusqu’à 1 000 rassemblements dans certaines parties.

Des veillées et des manifestations à petite échelle ont également eu lieu dans d’autres parties du monde pour montrer leur solidarité avec le peuple chinois – notamment à Londres, Paris, Tokyo et Sydney.

Qu’est-ce qui a déclenché les protestations ?

Les frustrations s’accumulent depuis un certain temps à propos de la politique zéro COVID de l’État, qui a été imposée pour lutter contre toute épidémie et a conduit à de longues périodes de confinement à domicile pour plusieurs millions de personnes.

Certains comtés ont été confrontés à des blocages soudains pour un petit nombre d’infections, tandis que dans d’autres cas, des magasins individuels ont été fermés après une infection signalée.

La semaine dernière, un incendie à Urumqi dans la région du Xinjiang a tué 10 personnes qui se sont retrouvées piégées dans leurs appartements dans un immeuble qui était bloqué depuis environ 100 jours.

La catastrophe a été en partie imputée aux personnes empêchées de s’échapper par des mesures de verrouillage – tandis que les responsables de la ville ont provoqué plus de colère en semblant blâmer les habitants pour les décès.

C’était le dernier d’une liste croissante d’incidents.

Lire la suite:

Le Parti communiste fait face à une menace inédite depuis des décennies

“Des gens ordinaires et en colère” – Un correspondant de Sky est témoin de manifestations à Shanghai

En septembre, 27 personnes sont mortes dans un accident de bus alors qu’elles étaient emmenées dans un centre de quarantaine du Guizhou, dépassant de loin les deux décès liés au COVID signalés dans la province depuis le début de la pandémie.

Depuis que le président Xi a pris le pouvoir il y a dix ans, les autorités ont renforcé les contrôles sur la société civile, les médias et Internet.

Les mesures strictes de COVID ont maintenu le nombre de morts en Chine bien inférieur à celui de nombreux autres pays, mais elles ont également endommagé la deuxième économie mondiale.

Les responsables chinois affirment que les mesures doivent être maintenues pour sauver des vies, en particulier chez les personnes âgées compte tenu de leurs taux de vaccination plus faibles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:22

Un journaliste de la BBC arrêté à Shanghai



Combien y a-t-il d’infections au COVID en Chine ?

Il y a eu un cinquième record quotidien consécutif de 40 347 nouvelles infections le 27 novembre, dont 3 822 symptomatiques et 36 525 asymptomatiques, a annoncé lundi la Commission nationale de la santé.

Cela se compare à 39 791 nouveaux cas un jour plus tôt – 3 709 infections symptomatiques et 36 082 infections asymptomatiques, que la Chine compte séparément.

Il n’y a eu aucun décès, contre un la veille, ce qui maintient le nombre de décès à 5 233.

Dimanche, la partie continentale a confirmé 311 624 cas avec symptômes.

Quelles autres tactiques les manifestants utilisent-ils ?

Les gens dans la rue, dans les universités et sur les réseaux sociaux ont exprimé leur colère en utilisant du papier vierge, qui devient un symbole du mouvement.

Les étudiants des universités de villes telles que Nanjing et Pékin ont brandi du papier vierge dans le cadre d’une manifestation silencieuse – une tactique principalement utilisée pour échapper à la censure ou à l’arrestation.

À Shanghai, des foules ont organisé une veillée aux chandelles pour les victimes d’Urumqi tout en défilant sur du papier vierge.

“Le livre blanc représente tout ce que nous voulons dire mais ne pouvons pas dire”, a déclaré Johnny, 26 ans, qui a participé à un rassemblement à Pékin.

“Je suis venu ici pour rendre hommage aux victimes de l’incendie – j’espère vraiment que nous pourrons voir la fin de toutes ces mesures COVID.

“Nous voulons vivre à nouveau une vie normale. Nous voulons avoir de la dignité.”

Image:

Les habitants se rassemblent dans la rue à Wuhan alors que la colère nationale monte



Qu’est-ce que d’autres personnes ont dit à propos des manifestations?

Summer Kay, 24 ans, qui travaille dans l’industrie de l’internet à Pékin, a déclaré : “La pandémie et les codes nous ont apporté tant de tortures.

“Et maintenant, il y a de plus en plus de chômeurs, et c’est devenu une épreuve pour les enfants et les personnes âgées d’obtenir des soins médicaux.

“Si nous restons silencieux, je pense que cela ne fera qu’empirer.

“Peut-être que demain la police nous trouvera sur la base des dossiers, peut-être que certains d’entre nous seront arrêtés sur des accusations étranges et disparaîtront.”

Kay Huang, 28 ans, était à une veillée aux chandelles à Pékin dimanche et a déclaré: “Je suis vraiment touché, surtout quand ils chantent et tout ce qu’ils disent – nous voulons les droits, la liberté et n’abandonnons pas. C’est puissant. C’est chaleureuse.

“Je veux voir Pékin revenir à la normale en tant que capitale. Je veux que les gens voient les gens en sécurité, libres et heureux à nouveau, sans avoir autant de pensées négatives.”