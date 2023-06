Qu’est-ce qui a conduit la police du Capitole à arrêter une représentation jeunesse de la «bannière étoilée»

La vidéo d’une chorale d’enfants chantant l’hymne national dans le Capitole des États-Unis, avant d’être interrompue sans ménagement par les autorités fédérales, s’est propagée sur les réseaux sociaux vendredi.

La police du Capitole a déclaré que des chanteurs du Rushingbrook Children’s Choir de Greenville, en Caroline du Sud, avaient été arrêtés le 26 mai en raison d’une mauvaise communication. Les représentations musicales dans le siège sacré du Congrès nécessitent une autorisation, et la police a déclaré que les officiers ignoraient que la chorale avait l’approbation du président de la Chambre. La police du Capitole a nié les affirmations des chefs de chorale selon lesquelles la représentation avait été arrêtée car elle pourrait être jugée offensante.

Le directeur de la chorale David Rasbach et Micah Rea, un chef de chorale qui a aidé à organiser le voyage, ont déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient travaillé avec les bureaux des représentants William Timmons, Joe Wilson et Russell Fry, tous républicains de Caroline du Sud, pour obtenir la permission pour le performance. Ils ont déclaré avoir été informés que la visite avait été approuvée par le bureau du président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif.

Après s’être arrêté au bureau de Wilson pour prendre des photos, le groupe a fait une visite du Capitole qui s’est terminée au Statuary Hall, célèbre pour abriter une collection de statues données par chacun des 50 États, où la chorale a commencé à se produire. Un guide visiteur a demandé s’ils avaient la permission d’assister au spectacle, ont déclaré Rasbach et Rea, et leur ont dit qu’ils pourraient commencer à chanter une fois qu’il aurait conféré avec quelqu’un d’autre.

La vidéo montre les enfants concluant le premier couplet de l’hymne sous les applaudissements des spectateurs. Mais alors qu’ils commençaient un autre couplet, on peut voir un officier parler avec Rea et un autre homme. Environ une minute plus tard, un homme identifié comme membre du personnel de Wilson s’est approché de Rasbach pour arrêter le chant.

« Quand ils nous ont arrêtés et que je me suis dirigé vers la police du Capitole, j’ai dit: » Pourquoi nous arrêtez-vous? « », A déclaré Rasbach. « Ils ont dit : ‘Parce que c’est considéré comme une manifestation et nous n’autorisons pas les manifestations au Capitole.' »

Rasbach a déclaré que lors de conversations ultérieures avec la police du Capitole, un officier lui a dit que « non seulement c’était une manifestation, mais elle a dit que les gens pouvaient être offensés », et qu’il a compris que cela signifiait qu’ils pouvaient être offensés par l’hymne national. Il n’a pas été en mesure de fournir le nom de l’officier qui a fait cette déclaration, car il ne l’a jamais demandé. Rea était d’accord avec la description de Rasbach de la conversation.

La police du Capitole a initialement publié une déclaration disant qu’elle avait l’impression que le groupe n’avait pas l’autorisation de se produire dans le bâtiment. Plus tard, ils ont publié une deuxième déclaration disant qu’il y avait eu une « mauvaise communication » et que la police « n’était pas au courant que le bureau du président avait approuvé cette performance ».

Les spectacles musicaux font partie des activités spécifiquement répertoriées comme nécessitant un permis spécial de la police du Capitole, ainsi que des manifestations telles que des marches, des rassemblements et des veillées, tout tournage ou photographie à des fins commerciales et des courses à pied, selon une politique publiée sur le site Web de l’agence.

« Bien que les démonstrations contextuelles et les performances musicales ne soient pas autorisées dans le Capitole américain sans l’approbation appropriée, en raison d’une mauvaise communication, la police du Capitole américain n’était pas au courant que le bureau du président avait approuvé cette performance », indique le deuxième communiqué. « Nous nous excusons auprès de la chorale pour cette mauvaise communication qui a eu un impact sur leur belle interprétation de la bannière étoilée et leur visite à Capitol Hill. »

Dans sa déclaration initiale sur l’événement, la police du Capitole a évoqué l’idée que l’émission avait été arrêtée car elle pourrait être offensante.

« Récemment, quelqu’un a posté une vidéo d’une chorale d’enfants chantant la bannière étoilée dans le Capitole des États-Unis et a prétendu à tort que nous avions arrêté la représentation parce que cela » pourrait offenser quelqu’un « . Voici la vérité. Les manifestations et les performances musicales ne sont pas autorisées dans le Capitole des États-Unis. Bien sûr, parce que les chanteurs dans cette situation étaient des enfants, nos officiers ont été raisonnables et ont permis aux enfants de terminer leur belle interprétation de la bannière étoilée », indique le communiqué.

McCarthy et trois représentants de Caroline du Sud qui avaient travaillé avec la chorale ont confirmé que le bureau du conférencier avait invité la chorale au Capitole.

« Nous avons récemment appris que des écoliers de Caroline du Sud avaient été interrompus alors qu’ils chantaient notre hymne national au Capitole », ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint adressé à l’AP. « Ces enfants ont été accueillis par le bureau du président pour exprimer avec joie leur amour de cette nation lors de leur visite au Capitole, et nous sommes tous très déçus d’apprendre que leur célébration a été écourtée. »

L’écrivain d’Associated Press, Philip Marcelo, a contribué à ce rapport.

