Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a levé l’ordre de rester à la maison partiel de son État, permettant à certains restaurants et services de reprendre. Les cas commençant seulement à baisser, les commentateurs conservateurs l’ont accusé de faire de la politique.

Newsom a annoncé la décision lundi, un jour après qu’un responsable de son administration ait envoyé une lettre aux restaurateurs pour révéler le plan. Tous les comtés de l’État reviendront à un système de restrictions basé sur des niveaux, avec des repas en plein air et des salons intérieurs autorisés à rouvrir dans les zones de niveau « violet ».

La décision de Newsom a été accueillie avec cynisme par les conservateurs, qui ont accusé le gouverneur démocrate d’attendre l’investiture de Joe Biden pour lever l’interdiction, maintenant que la fermeture économique ne pouvait plus être utilisée pour blesser l’ancien président Donald Trump.

Ah. Je me demande ce qui s’est passé. https://t.co/VNa61J7uLS – David Reaboi (@davereaboi) 25 janvier 2021

Michigan, Chicago, maintenant Californie. C’est presque comme si le "science" changé, une fois que Biden est devenu président? Est-ce pratique pour Whitmer, Lightfoot et Newsom? Utiliser les petites entreprises, les églises, les écoles et les citoyens comme des pions dans un jeu politique grossier est un mal. https://t.co/mgQ30pIMX8 – Steve Cortes (@CortesSteve) 25 janvier 2021

Cinq jours après l’inauguration de Joe Biden, la Californie aurait mis fin à sa commande de séjour à la maison et rouvrirait des bars et des restaurants. Le timing n’est probablement qu’une coïncidence: https://t.co/PWh2NQFaxg – Clay Travis (@ClayTravis) 25 janvier 2021

Les dirigeants démocrates de plusieurs États ont annulé leurs restrictions sur les coronavirus dans la semaine depuis la prise de fonction de Biden. Le Michigan, l’Illinois et Washington, DC, ont tous assoupli leurs mesures de prévention des virus ces derniers jours.

Cependant, Newsom avait probablement d’autres raisons politiques de lever l’ordre. Son verrouillage était lamentablement impopulaire, et au moins 723 000 Californiens ont signé une pétition pour le rappeler du manoir du gouverneur en réponse (bien que certains consultants aient rapproché ce chiffre de 1,2 million). Si la pétition rassemblait 1,5 million de noms avant le 17 mars, le mandat de Newsom en tant que gouverneur serait soumis à un scrutin.

La Californie rapporte actuellement environ 20 000 cas de Covid-19 par jour, contre un record de 62 000 en décembre, lorsque l’ordre de rester à la maison a été émis pour la première fois. Les décès sont toujours plus élevés maintenant qu’ils ne l’étaient début décembre, et avec seulement un aperçu de la guérison à l’horizon, certains commentateurs préoccupés par Covid ont accusé Newsom de lever les restrictions pour sauver sa peau au détriment de la santé publique.

Je ne peux penser à rien de plus malavisé et politiquement motivé que Gavin Newsom levant l’ordre de rester à la maison de la Californie après les premiers mouvements de celui-ci. – David Dayen (@ddayen) 25 janvier 2021

Puisqu’ils sont plus mal lotis maintenant qu’au moment où ils ont commencé l’interdiction, concernant l’hospitalisation, cela signifie-t-il qu’ils ne font plus confiance à la science? https://t.co/drDYTOuKes – John A. Jensen (@FixTheNation) 25 janvier 2021

« Science? » Non, juste de la politique pure et simple. Des vies en ruine pour un résultat politique. Répugnant. Newsom doit être rappelé immédiatement !!!! https://t.co/rmjYM5PFQu – BeckyH🇺🇸 (@BeckyBBCR) 25 janvier 2021

Pour la grande majorité des Californiens vivant maintenant sous le niveau de restrictions «pourpres», la vie normale est encore sévèrement réduite. Alors que les salons de coiffure et d’ongles peuvent désormais ouvrir, les repas sont limités à l’extérieur, tout comme les services religieux. Les bars qui ne servent que des boissons doivent rester fermés, et les responsables locaux ont le pouvoir d’imposer des réglementations plus strictes comme bon leur semble.

