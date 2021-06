Qu’est-ce qui a causé l’extinction de 70 % de la population de requins il y a près de 20 millions d’années ? Les scientifiques cherchent des réponses

Bien que le film emblématique Jaws ait peut-être planté des requins comme tueurs d’humains vicieux, la vérité est que plus d’humains tuent des requins chaque année que l’inverse. Cependant, le plus grand nombre de morts de requins de l’histoire n’a rien à voir avec les humains, et les scientifiques tentent toujours de comprendre ce déclin massif de la population de requins qui s’est produit il y a des millions d’années. Selon des chercheurs de Yale et du College of the Atlantic, il y a 19 millions d’années, il y a eu une mort massive de requins.

« Nous sommes tombés sur cette extinction presque par accident », a déclaré Elizabeth Sibert. Elle est associée postdoctorale Hutchinson au Département des sciences de la Terre et des planètes de Yale et au Yale Institute for Biospheric Studies. « Nous avons décidé de générer un record de 85 millions d’années d’abondance de poissons et de requins, juste pour avoir une idée de ce à quoi ressemblait la variabilité normale de cette population à long terme. » Elle est également l’auteur principal de ce étude qui a été publié dans la revue Science.

Selon Sibert, a déclaré que plus de 70% des requins du monde sont morts au cours de cette période. Il convient de noter qu’à cette époque, il y avait 10 fois plus de requins nageant dans les océans du monde qu’il n’y en a aujourd’hui.

Cela s’est produit après l’extinction massive du Crétacé-Paléogène il y a 66 millions d’années, où les trois quarts des espèces végétales et animales de la Terre ont été anéanties. Le deuxième événement de mort de requin était presque le double de celui de l’extinction du Crétacé-Paléogène.

Il s’agit d’un mystérieux événement de quasi-extinction car aucune calamité naturelle/climatique majeure ne s’est produite pendant cette période pour expliquer cet événement de mort massive. Cet événement a changé à jamais la vie des prédateurs océaniques.

Le co-auteur Leah Rubin a déclaré que cette étude est pertinente pour comprendre les répercussions que le déclin actuel des populations de requins aurait sur l’écologie océanique future. Rubin est doctorant au State University of New York College of Environmental Science and Forestry.

Les chercheurs impliqués dans cette étude espèrent que cela pourrait aider à démêler toute perturbation plus importante, auparavant inconnue, dans les écosystèmes mondiaux. Les chercheurs affirment que l’heure représente un changement majeur dans les écosystèmes océaniques à une époque qui était auparavant considérée comme banale.

