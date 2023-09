Qu’est-ce qui a causé le tremblement de terre au Maroc et ce qui l’a rendu si meurtrier

Le tremblement de terre massif dans le centre du Maroc, qui a tué au moins 2 800 personnes, était inhabituel pour cette partie du pays – et c’est ce qui l’a rendu si meurtrier. « Si vous n’êtes pas confronté à de nombreux tremblements de terre, vous ne construisez pas pour y résister », a déclaré Wendy Bohon, une géologue sismique basée dans le Maryland. « Ainsi, les types de bâtiments qui existent au Maroc ne sont pas construits pour résister aux fortes secousses de leur base. Ils risquent donc très probablement de s’effondrer et d’être endommagés, comme nous l’avons vu.

Selon les données du Service géologique des États-Unis, les tremblements de terre de magnitude 6 sont plus fréquents dans la partie nord du Maroc, près de la mer Méditerranée. Le séisme de magnitude 6,8 qui s’est produit vendredi soir dans la région des montagnes du Haut Atlas est le plus important enregistré dans cette région depuis plus d’un siècle.

Comment le tremblement de terre s’est produit

La surface de la Terre est constituée de roches fragiles, a déclaré Bohon, comme un œuf dur. « Et tout comme lorsqu’on casse un œuf, la croûte, cette partie cassante, est brisée en morceaux. Ce sont les plaques tectoniques.

Les plaques se déplacent à des vitesses différentes. Dans la faille de San Andreas en Californie, le mouvement relatif entre les plaques atteint jusqu’à 50 millimètres par an. Là où le tremblement de terre s’est produit au Maroc, la plaque africaine heurte lentement la plaque eurasienne, mais à un rythme d’environ 3,6 mm seulement par an.

La catastrophe s’est produite le long de la chaîne des montagnes du Haut Atlas, et les montagnes sont un indicateur fort de failles inverses.

Le stress et les tensions continuent de s’accumuler, a déclaré Bohon, mais « lorsque le mouvement des plaques est aussi lent, il n’y a pas très souvent de tremblements de terre ». Cela peut être un problème pour comprendre les risques sismiques.

Tremblements de terre dans les zones peuplées

Il s’agit du deuxième séisme dévastateur cette année à provoquer des destructions massives et à faire des milliers de morts. Un séisme de magnitude 7,8 en Syrie et en Turquie en février a tué près de 60 000 personnes. Cependant, les scientifiques ont déclaré que les deux incidents n’étaient pas liés. Plus d’une douzaine de tremblements de terre d’une magnitude de 7 ou plus se sont produits cette année, selon l’USGS. La plupart d’entre eux se trouvaient dans des zones beaucoup plus rurales ou au bord de l’océan.

Les scientifiques soulignent également que les tremblements de terre ne deviennent pas plus fréquents et que le changement climatique n’a pas non plus d’effet sur eux.

« La seule chose que les humains peuvent faire pour provoquer des tremblements de terre est d’augmenter la pression des fluides dans la roche », par exemple en construisant de grands barrages ou en fracturation hydraulique, a déclaré Lucy Jones, sismologue basée en Californie et associée invitée en géophysique au California Institute of Technology.

Même si les humains ont peu de contrôle sur le moment et le lieu où se produisent les tremblements de terre, ils peuvent en atténuer les effets. Lorsqu’un séisme de magnitude 6,3 a frappé le nord du Maroc en 2004, tuant des centaines de personnes, le pays a reconstruit la région en pensant aux chocs sismiques, a déclaré Jesús Galindo-Zaldívar, professeur de géodynamique à l’Université de Grenade en Espagne. Il a noté qu’à Marrakech, le tremblement de terre de vendredi a détruit de nombreux bâtiments les plus anciens de la ville, tandis que les nouvelles constructions sont restées debout.