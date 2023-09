Qu’est-ce qu’Horizon Europe ? | L’indépendant

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Des rapports suggèrent que le Premier ministre Rishi Sunak est sur le point d’annoncer que le Royaume-Uni rejoindra le programme de recherche scientifique Horizon de l’Union européenne (UE), d’une valeur de 85 milliards de livres sterling.

Le projet est une collaboration impliquant les principaux instituts de recherche et entreprises technologiques d’Europe.

Cela permettrait aux chercheurs et innovateurs basés au Royaume-Uni de postuler à la plupart des opportunités de financement d’Horizon Europe dans les mêmes conditions que les candidats basés dans l’UE.

Le programme a été initialement lancé en 2021 avec un budget de 95,5 milliards d’euros (81,8 milliards de livres sterling), le UK Research and Innovation (UKRI) accordant plus de 2 000 subventions d’une valeur de plus d’un milliard de livres sterling d’ici avril 2023.

Le gouvernement a négocié l’adhésion au programme dans le cadre de l’accord de retrait du Brexit, mais l’UE est revenue sur cet accord après l’apparition de différends concernant le protocole d’Irlande du Nord.

Les négociations pour rejoindre le programme sont en cours.

Le programme, qui court jusqu’en 2027, est ouvert à tous les types d’organisations en Europe et dans le monde.

Il finance la recherche et l’innovation sur trois piliers fondamentaux : l’excellence scientifique, les défis mondiaux et la compétitivité industrielle européenne, et l’Europe innovante.

Certains appels de financement permettent à une seule organisation de postuler, mais beaucoup nécessitent qu’une équipe d’organisations forme un consortium.

Habituellement, le consortium doit être composé d’au moins trois organisations de pays différents.

Entre autres choses, les chercheurs pourraient obtenir des financements pour des projets qui impliquent des défis mondiaux et la compétitivité industrielle, notamment la santé, la culture, la créativité et la société inclusive, la sécurité civile de la société, le numérique, l’industrie et l’espace, ainsi que le climat, l’énergie et la mobilité.