ELON Musk à lui seul a fait chuter les crypto-monnaies après avoir tweeté un mème.

Le propriétaire de SpaceX a comparé le mème, qui fait référence à Linkin Park, à sa relation avec Bitcoin.

Elon Musk Crédit : Reuters

Qu’est-ce qu’Elon Musk a tweeté qui a conduit Bitcoin, Dogecoin et Ethereum à plonger ?

Elon Musk a envoyé la valeur de Bitcoin en chute libre après avoir publié un mème sur Linkin Park avec le hashtag #Bitcoin et un emoji au cœur brisé.

Le PDG de SpaceX et Tesla a tweeté un mème d’un couple séparé discutant des paroles du hit de Linkin Park In the End suggérant une rupture – comme la relation du milliardaire avec Bitcoin.

« Elle: je sais que j’ai dit que ce serait fini entre nous si tu citais une autre chanson de Linkin Park mais j’ai trouvé quelqu’un d’autre », le mème lis. « Lui: Donc à la fin ça n’avait même pas d’importance? »

Les tweets d’Elon Musk ont ​​fait chuter la crypto-monnaie Crédit : Reuters

Accompagnant le mème, qui montrait un homme et une femme assis à distance l’un à côté de l’autre sur un canapé, se trouvaient le hashtag #Bitcoin et un emoji au cœur brisé.

Le tweet du milliardaire a fait baisser la valeur de Bitcoin de six pour cent, tandis que d’autres crypto-monnaies comme Ethereum (de sept pour cent) et Dogecoin (de huit pour cent) ont également plongé.

Dans une suite tweeter, Musk a posté un autre mème d’une femme faisant face à un homme en disant « Tu me manques » et « Pourquoi pleures-tu », a déclaré la femme, l’homme répondant « Parce que tu me manques aussi ».

Comment les réseaux sociaux ont-ils réagi au tweet d’Elon Musk ?

Les tweets de Musk ont ​​suscité de nombreuses réactions de la part des utilisateurs de Twitter, y compris le co-créateur de Dogecoin Billy Markus, qui tweeté « Elon… je te fais confiance. »

En réponse, Musk tweeté un autre mème « Dogecoin est juste de l’argent avec une offre infinie. »

« Je vais acheter tout le #Bitcoin qu’Elon Musk vend », a déclaré l’entrepreneur Justin Sun.

Je ne suis vraiment pas un fan des notifications Twitter, mais j’ai dû les activer pour votre compte car sinon je perds de l’argent la moitié du temps que vous tweetez. Tout ça pour dire : s’il vous plaît essayez de tweeter de manière responsable et comprenez que vous dérangez la vie des gens. – Patrick Byrnes (@shadowstripes) 4 juin 2021

« Tu m’as fait perdre tout mon argent elon, je ne peux même pas me permettre d’acheter de la nourriture maintenant », a écrit un utilisateur de Twitter.

« Au lieu d’être un clown, envisagez de devenir un mime et taisez-vous », a suggéré un autre.

« Je ne suis vraiment pas un fan des notifications Twitter, mais j’ai dû les activer pour votre compte car sinon je perds de l’argent la moitié du temps que vous tweetez. Tout ça pour dire : s’il vous plaît essayez de tweeter de manière responsable et comprenez que vous dérangez la vie des gens « , a encouragé un utilisateur du PDG.