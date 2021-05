«Qu’est-ce qu’elle a donné un coup de pied, une scie circulaire? La star polonaise de l’UFC Jedrzejczyk affiche une horrible entaille après un accident d’entraînement (PHOTOS GRAPHIQUES)

Jedrzejczyk, l’ancienne championne des poids paille de l’UFC, n’a pas concouru dans la cage depuis plus d’un an depuis son échec dans un prétendant au combat de l’année contre Zhang Weili, alors championne en mars 2020 – et elle a de la chance que son retour éventuel à l’Octogone ne semble pas prêt à être retardé de trop longtemps après avoir montré une méchante coupure à la jambe.

L’attaquante polonaise, qui était autrefois considérée comme la meilleure combattante de tous les arts martiaux mixtes, a publié une série d’images de la coupure profonde sur son compte Instagram, ainsi qu’un message avertissant ses fans de « balayez vers la gauche à vos risques et périls« .

Incroyablement, Jedrzejczyk a confirmé dans le message d’accompagnement que les médecins lui avaient dit que la coupure horrible n’affecterait pas gravement sa capacité à continuer à s’entraîner avant les rumeurs d’un retour estival dans la cage.

Attention: les photos contiennent du sang

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Joanna Jedrzejczyk (@joannajedrzejczyk)

« Alors, tu veux être un combattant?« a-t-elle écrit, remerciant ses chirurgiens pour « hospitalité rapide et excellente aux urgences. »

« Balayez laissé à vos risques et périls. La bonne chose est que je peux reprendre l’entraînement demain matin.

Christ, qu’est-ce qu’elle a donné un coup de pied, une scie circulaire? pic.twitter.com/KjrhDWzGir – Mark Fellows 🇦🇺 (@FellowsMark) 4 mai 2021

Sans surprise, Twitter n’a pas tardé à réagir aux images – un fan se demandant à haute voix ce que Jedrzejczyk avait fait pour subir une coupure aussi profonde à la jambe.

« Christ, qu’est-ce qu’elle a donné un coup de pied – une scie circulaire?« a écrit un fan.

Étant donné que Jedrzejczyk dit qu’elle ne sera pas confrontée à un sort prolongé en marge après la blessure, la femme de 33 ans poursuivra probablement ses efforts pour forcer un troisième combat avec la championne en titre de l’UFC, Rose Namajunas, qui a détrôné Zhang avec un étourdissement. KO lors du récent événement UFC 261 à Jacksonville, en Floride.

La séquence invaincue de Jedrzejczyk a pris fin à New York fin 2017 lorsqu’elle a été brutalement éliminée au premier tour de sa défense de titre contre Namajunas – qui a ajouté une deuxième défaite successive au registre de carrière du Polonais quelques mois plus tard.

Depuis lors, Jedrzejczyk est allé 2-2 dans la cage en battant Tecia Torres et Michelle Waterson, ainsi qu’en abandonnant les combats à Zhang et Valentina Shevchenko.