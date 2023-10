Qu’est-ce qu’El Niño et quels sont ses effets sur le monde ?

Un coup de poing du Pacifique dans les tripes du climat

Il existe une force dans la nature si puissante qu’elle a été citée comme étant au moins partiellement responsable de anéantir les anciennes civilisations péruviennes, déclenchant la Révolution françaiseet prendre le départ l’une des famines les plus meurtrières du 19ème siècle.

Cette force est El Niño, le phénomène climatique naturel caractérisé par des eaux de surface chaudes dans le Pacifique central et oriental.cean. Lors d’un épisode El Niño, les alizés faiblissent et les eaux chaudes sont poussées vers l’est, vers les côtes ouest des Amériques, mettre les conditions météorologiques dans le vertige. Des El Niños particulièrement forts peuvent provoquer des phénomènes extrêmes tempêtes hivernales aux États-Unis, des précipitations et des inondations intenses en Amérique du Sud, ainsi que de graves sécheresses en Indonésie et en Australie. Le changement climatique, bien sûr, fait monter la pression sur tout cela.

Aujourd’hui, l’effet El Niño ne fait que s’accentuer à mesure que la hausse des températures mondiales établit une référence plus chaude pour le phénomène de réchauffement naturel. Cet effet cumulatif n’est pas bon pour notre toujours plus-objectif improbable d’empêcher les températures mondiales d’augmenter de 1,5°C – en fait, El Niño est la raison même pour laquelle certains prédisent que l’humanité franchir ce seuil l’année prochaine.

Êtes-vous prêt à plonger plus profondément ? Entrez, l’eau est… euh, à peine brûlante.

Par les chiffres

9-12 mois : Combien de temps El Niños dure généralement

2-7 ans : Période typique entre chaque épisode El Niño, mais le changement climatique raccourcit cette période

26 : Événements El Niño depuis 1900

7: Nombre de ces événements survenus depuis 2000

34 : Provinces d’Indonésie, dont la majorité ont connu une grave sécheresse au cours de la période 2014-2020.16e saison El Niño, la dernière et la plus forte depuis 2000

60 millions : Personnes d’Afrique australe qui dépendaient de l’aide alimentaire en raison de la famine entre 2014 et 202016e saison El Niño

Histoire d’origine

Dans les années 1600, les équipages de pêcheurs au large des côtes d’Amérique du Sud ont commencé à remarquer quelque chose à propos de l’océan.. Etrès peu d’années autour de Noël, l’eau autour de leurs bateaux sentait particulièrement chaleureux. Ils ont nommé ce phénomène El Niño de Navidad, qui se traduit par l’enfant de Noël, en référence au Christ nouveau-né.

Ce réchauffement particulier n’était pas nouveau. Il existe des preuves que de forts événements El Niño se sont produits à la suite decentièmement comme Il y a 10 000 ans au début de l’Holocène, notre époque géologique actuelle, et même des millions d’années avant ça. Ses conditions météorologiques extrêmes corrélées ont probablement joué un rôle dans mettre fin à au moins deux civilisations anciennes au Perou. El Niño n’a jamais été, et ne devrait jamais être, une force à négliger.

Les phénomènes météorologiques violents liés à El Niño ne sont pas seulement destructeurs pour la vie quotidienne : ils peuvent bouleverser des chaînes d’approvisionnement entières. Le 1877-1878 El Niño, par exemple, a plongé l’industrie du guano dans une spirale mortelle. À l’époque, les excréments d’oiseaux marins du Pérou étaient utilisés comme engrais dans le monde entier. Mais lorsque les conditions météorologiques ont tué un grand nombre d’oiseaux et que les pluies ont emporté leur guano, l’industrie est tombée avec eux.

Cartographié

Graphique: Clarisa Díaz

2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée dans l’Atlantique Nord Ocean, qui ressemblait à un bain à remous dans certaines régions. El Niño a joué un rôle de premier plan dans cette échauffement.

Une petite leçon de météorologie : les conditions chaudes dans le Pacifique influencent les conditions météorologiques en Amérique du Nord. Cela crée une pression atmosphérique, de la pluie et des tempêtes qui traversent le nord-ouest du Pacifique et le Canada, puis traversent le nord-est des États-Unis et se retrouvent dans l’Atlantique Nord.

Une bande d’air plus chaud crée des conditions propices à des températures plus élevées et à une couverture nuageuse qui peut se transformer en dômes de chaleur, en vagues de chaleur et en orages – autant de choses qui font monter la chaudière sur les eaux de l’Atlantique.

Bref historique

Années 1600 : Les équipages de pêche sud-américains remarquent pour la première fois des périodes d’eaux anormalement chaudes dans l’océan Pacifique.

1997-1998 : El Niño blanchit 16 % des coraux de la planète.

2002 : Les villageois du district de Huachipa, à l’extérieur de Lima, au Pérou, tentent de ralentir une coulée de boue provoquée par El Niño en posant des pierres dans la rue.

2009 : L’Indonésie souffre d’une grave sécheresse car El Niño repousse les pluies annuelles plus tard dans l’année. Le gouvernement réagit en stockant du riz.

2018 : El Niño provoque la pire sécheresse depuis 1902 en Australie et les habitants réduisent leur consommation d’eau.

2023 : Les humains enregistrent la journée la plus chaude sur Terre en raison du changement climatique et du courant L’effet El Niño converge.

Emmène-moi dans ce 🐰 trou !

Rien n’a autant attisé les incendies de forêt record au Canada en 2023 que l’actuel El Niño. En septembre, 16,5 millions d’hectares de terres avaient été engloutis, soit plus du double du dernier record établi en 1995.

Graphique: Clarisa Díaz

La superficie brûlée cette année est stupéfiante, mais le nombre d’incendies ne l’est pas. La plupart des saisons de feux de forêt au Canada connaissent environ 6 100 incendies, et 2023 n’a pas été différente. Leur intensité a cependant changé. Les températures plus sèches et plus chaudes, accentuées par l’apparition d’El Niño, ont rendu les incendies presque impossibles à contrôler.

Fait amusant!

El Niño ne se résume pas seulement à des températures record. Cette année, la région ouest des États-Unis connaîtra probablement des conditions hivernales plus chaudes et plus humides en raison d’El Niño. Ce ne sera pas le cas au centre de l’Atlantique et dans le nord-est. Là-bas, il fera probablement plus froid plus tôt et, pour le plus grand plaisir des chasse-neige, les affaires pourraient être sur le point de prospérer.

La bonne réponse au quiz pop est B., la fille. Lors de cet événement météorologique, l’océan Pacifique est plus frais que d’habitude.