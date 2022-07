Qu’est-ce que Yad Vashem, le mémorial israélien de l’Holocauste ?

JERUSALEM – Une longue lignée de dignitaires internationaux a effectué des visites à Yad Vashem, le mémorial officiel de l’Holocauste d’Israël à Jérusalem, et la visite du président Biden mercredi ne sera pas sa première. En tant que vice-président en 2010, il a visité le musée d’histoire de l’Holocauste, la salle des noms, le mémorial des enfants et la salle du souvenir du site, où il a participé à une cérémonie commémorative et où une flamme éternelle brûle près d’une crypte contenant les cendres des victimes de l’Holocauste, commémorant les six millions de Juifs tués par l’Allemagne nazie et ses collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. À l’époque, M. Biden racontait avec émotion comment, en tant que jeune père, il avait emmené chacun de ses fils à l’âge de 15 ans à Dachau, le premier camp de concentration des nazis. Établi en Allemagne en 1933, il a été libéré 12 ans plus tard par l’armée américaine. M. Biden a déclaré qu’il avait voulu que ses fils comprennent la “capacité de l’humanité à être si brutale”.

Cette fois, la visite présidentielle à Yad Vashem pourrait fournir une réaffirmation retentissante de l’esprit humain et de sa capacité de survie : M. Biden et sa délégation doivent rencontrer deux survivants de l’Holocauste, Réna Quint et Giselle Cycowiczqui a survécu à divers camps de concentration et, après la guerre, a immigré aux États-Unis.