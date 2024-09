Qu’est-ce que XEC, la nouvelle variante du COVID qui se propage en Occident ? | Pandémie de coronavirus Actualités

Une nouvelle variante du coronavirus déferle sur l’Europe et les États-Unis alors que les responsables conseillent d’intensifier la surveillance de sa propagation.

La variante – connue sous le nom de XEC – a infecté 600 personnes en Europe et en Amérique du Nord juste avant la saison hivernale dans l’hémisphère nord, au cours de laquelle les maladies respiratoires sont généralement plus répandues.

Le variant semble se propager plus facilement que les types précédents de COVID, mais les cas d’infection n’ont pas été aussi graves que ceux observés au cours des années de pointe de la pandémie.

Alors, qu’est-ce qui est différent avec XEC et y a-t-il lieu de s’inquiéter ?

Quelle est la nouvelle variante du COVID XEC ?

XEC est une version « recombinante » du SRAS-CoV-2 – le virus à l’origine de la pandémie initiale de COVID-19.

Les recombinants se forment lorsqu’une personne est infectée simultanément par deux souches différentes de COVID. Le matériel génétique des deux souches différentes se « recombine » ou « s’échange » ensuite, créant une troisième, nouvelle souche.

Alors que les symptômes du XEC ont jusqu’à présent été signalés comme légers, la nouvelle souche fait partie de la lignée « Omicron » – une variante plus grave du coronavirus qui a culminé en 2022.

Chaque variante ou souche développe des mutations caractérisées par différentes « protéines de pointe » sur le virus. Ce sont ces protéines qui se lient aux cellules humaines, permettant au virus de pénétrer et de commencer à se répliquer à l’intérieur du corps humain.

Au fil du temps, Omicron a développé ses propres ramifications ou sous-variantes. Deux d’entre eux – KP.3.3 et KS.1.1 – sont les deux qui se sont recombinés pour former XEC. Ils sont étroitement liés et ont évolué à partir de la variante JN.1 antérieure, qui fait également partie de la lignée Omicron et était dominante dans le monde au début de 2024.

Les variantes recombinantes ne sont pas nouvelles. La variante recombinante XBB a dominé les cas de COVID en 2023.

Comment XEC se propage-t-il ?

Comme d’autres variantes du coronavirus, le XEC se transmet principalement par des gouttelettes respiratoires en suspension dans l’air lorsqu’une personne infectée expire, parle, tousse ou éternue. Bien que le virus puisse survivre sur des surfaces, la transmission par cette voie est moins courante que celle des virus transmis par voie aérienne.

Par conséquent, les responsables de la santé publique conseillent aux gens de respecter leurs distances sociales, de porter des masques dans les espaces publics et d’utiliser un désinfectant pour les mains.

Cependant, on pense que XEC peut se propager encore plus facilement que les variantes précédentes du COVID. Cela est dû à ses protéines de pointe particulières qui peuvent lui permettre de pénétrer dans les cellules et de se multiplier plus facilement. La nature exacte de sa transmissibilité est encore à l’étude.

Quels sont les symptômes du COVID XEC ?

XEC peut provoquer des symptômes tels qu’un mal de gorge, de la fièvre, de la fatigue et des douleurs musculaires. Ceux-ci seront probablement légers et apparaîtront après deux à 14 jours d’infection. La gravité des symptômes varie. Les cas peuvent être plus graves chez les personnes à haut risque telles que les personnes âgées ou peuvent être complètement asymptomatiques.

Jusqu’à présent, XEC n’est pas connu pour provoquer des symptômes uniques ou des effets plus graves que les autres variantes du COVID.

Quand la nouvelle souche a-t-elle été détectée ?

XEC a été détecté pour la première fois par des chercheurs à Berlin, en Allemagne, en août parmi des échantillons de COVID-19 collectés deux mois auparavant.

La collecte d’échantillons en juin faisait partie de la surveillance de routine du COVID-19 dans laquelle le matériel génétique provenant d’écouvillons nasaux de personnes infectées est séquencé ou analysé.

On ne sait pas exactement pourquoi il y a eu un retard de deux mois dans la détection du variant, mais dans de nombreux cas, cela peut être dû à des retards dans le séquençage, surtout si l’accent était initialement mis sur d’autres variants dominants à ce moment-là.

Où s’est-il propagé jusqu’à présent ?

Depuis lors, plus de 600 cas ont été signalés dans 27 pays d’Europe et d’Amérique du Nord, selon un outil de suivi géré par l’Initiative mondiale pour le partage de toutes les données sur la grippe (GISAID). L’organisation est basée à Munich et dirigée par des scientifiques indépendants du monde entier.

Plus d’un cinquième des cas (21 %) ont été découverts en France, où la maladie est la plus répandue. Toutefois, elle gagne également du terrain au Royaume-Uni, au Canada, au Danemark, aux Pays-Bas et en Allemagne.

Aux États-Unis, plus de 100 cas ont été signalés dans 25 États.

Cependant, la propagation mondiale réelle du XEC pourrait être plus importante dans la mesure où tous les pays ne communiquent pas systématiquement leurs données au GISAID, selon Bhanu Bhatnagar du bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe.

À quel point XEC est-il dangereux ?

Jusqu’à présent, les preuves suggèrent que XEC n’est pas une variante radicalement différente ou plus dangereuse que les autres sous-variantes Omicron du COVID.

Contrairement à plusieurs nouvelles variantes dans le passé, comme JN.1, l’OMS n’a pas encore classé XEC comme « variante d’intérêt ».

Comme pour les autres virus respiratoires, le COVID-19 et ses variantes devraient se propager davantage au cours des saisons d’automne et d’hiver de l’hémisphère nord, car les gens passent plus de temps à l’intérieur, plus proches les uns des autres et avec moins de ventilation.

Mike Honey, spécialiste de la visualisation et de l’intégration de données basé à Melbourne, a déclaré dans un communiqué poster sur X qu’il s’attend à ce que le variant culmine fin octobre ou novembre, principalement en Europe et en Amérique du Nord.

De plus, les premières études montrent que les vaccinations existantes sont suffisantes pour protéger contre la variante XEC.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis ont recommandé que toute personne âgée de six mois et plus reçoive un vaccin COVID-19 mis à jour pour 2024-2025 pour se protéger contre le virus, même si elle a déjà été vaccinée contre la COVID.