La dernière décennie a été longue pour Julian Assange, qui a découvert lundi qu’il avait franchi le premier obstacle pour rejeter une demande d’extradition des États-Unis.

Son cas, cependant, n’est pas encore terminé, les États-Unis étant prêts à faire appel de la décision d’Old Bailey de Londres.

Donc, pour tous ceux qui viennent de lire cette histoire, ou pour ceux qui ont besoin d’un rattrapage, voici tout ce que vous devez savoir sur l’Australien de 49 ans, sa fondation de Wikileaks et la lutte contre l’extradition.

Qu’est-ce que Wikileaks?

Wikileaks a été créée en 2006 en tant que plate-forme pour les lanceurs d’alerte anonymes désireux de partager des informations et des données top-secrètes.

Fondé par Assange, il a divisé les opinions dans le monde entier – beaucoup, d’un côté, ont soutenu que Wikileaks fournissait un journalisme d’investigation révolutionnaire, tandis que l’autre a déclaré que cela posait un risque pour la sécurité nationale.

Quel genre de choses Wikileaks a-t-il publié?

Le site Web a publié une énorme mine de documents, appelés décharges de données ou d’informations, au cours de ses 15 années d’activité.

Certains des plus célèbres sont 400 000 documents militaires secrets relatifs à la guerre en Irak, et 90 000 autres sur l’Afghanistan.

En 2010, la plateforme a diffusé la désormais tristement célèbre vidéo « Collateral Murder », qui montre des soldats dans un hélicoptère Apache américain tuant une douzaine de personnes au sol à Bagdad, dont deux journalistes de Reuters.

Qu’est-il arrivé à Assange?

Les autorités suédoises ont émis un mandat d’arrêt contre Assange en 2010 pour des accusations de viol et d’agression sexuelle.

Il a ensuite été détenu au Royaume-Uni, où il vivait à l’époque, et attendait le résultat d’une demande d’extradition pour faire face aux accusations en Suède.

Deux ans plus tard, cependant, Assange a sauté la caution et a demandé l’asile à l’ambassade de l’Équateur à Londres, où il passerait les sept prochaines années.

À ce moment-là, les États-Unis avaient lancé une enquête sur la publication des documents secrets relatifs à l’Irak et à l’Afghanistan et ont ensuite cherché à porter plainte et à extrader Assange du Royaume-Uni. Ces accusations comprenaient 17 pour espionnage et un pour utilisation abusive de l’ordinateur «en craquant un mot de passe» avec le lanceur d’alerte américain Chelsea Manning.

Manning, une ancienne analyste du renseignement de l’armée américaine, a été condamnée à 35 ans de prison pour sa participation aux fuites, mais en a finalement purgé sept lorsque l’ancien président américain Barack Obama a commué sa peine. Elle a ensuite été renvoyée en prison en mars 2019 pour avoir refusé de témoigner contre Wikileaks et a reçu l’ordre d’être libérée environ un an plus tard.

Pendant ce temps, les relations entre Assange et l’Équateur avaient commencé à se dégrader, suite aux accusations du président Lenin Moreno de « violations répétées » à l’ambassade. Cela a entraîné l’expulsion d’Assange – et il a été filmé en avril 2019 en train d’être traîné hors du bâtiment.

Il a ensuite été emmené à la prison de Belmarsh après avoir été reconnu coupable de manquement à la mise en liberté sous caution et en attente de la demande d’extradition américaine et y reste à ce jour.

La Suède a abandonné l’affaire de viol en novembre 2019.

Que s’est-il passé dans l’affaire d’extradition?

Après une audience de quatre semaines, la juge Vanessa Baraitser a décidé le 4 janvier qu’Assange ne devait pas être extradé vers les États-Unis.

Elle a accepté le cas de l’équipe de la défense selon lequel il serait «oppressant» de permettre à Assange d’être envoyé dans un établissement d’isolement cellulaire en Amérique compte tenu de l’état de sa santé mentale.

Assange, maintenant père de deux enfants, aurait eu des idées suicidaires à Belmarsh et aurait été diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique et une dépression. Le tribunal a également entendu lors du jugement comment le jeune homme de 49 ans avait prévu la fin de sa vie.

Notant cela, Baraitser a déclaré qu’Assange était apparu comme un « homme déprimé et parfois désespéré » qui présenterait un risque de suicide élevé. Elle a dit qu’elle croyait qu’il avait «l’intellect et la détermination» pour contourner les mesures de protection contre le suicide s’il le souhaitait.

Que se passe-t-il maintenant?

Assange a été ramené à Belmarsh et une demande complète de mise en liberté sous caution devrait être présentée le 6 janvier.

Les avocats agissant au nom des États-Unis ont désormais 14 jours pour lancer un appel, ce qu’ils sont très attendus.

Est-ce une victoire pour la liberté de la presse?

Pas vraiment. Dans sa décision, la juge Baraitser a confirmé la majorité des arguments de l’accusation pour extrader Assange, qui incluaient le fait qu’il ne pouvait pas se fier aux protections de la liberté d’expression et de la liberté de la presse.

Elle a déclaré que cela était dû au fait que plusieurs de ses actions ne relevaient pas de la compétence d’un journaliste et auraient violé la loi sur les secrets officiels s’ils avaient été poursuivis au Royaume-Uni.

Par conséquent, l’affaire dépendait entièrement de la santé mentale d’Assange – et c’est ce qui a finalement fait basculer la décision en sa faveur.