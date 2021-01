Une nouvelle ère de Marvel est sur le point de commencer, mais personne ne sait vraiment comment.

WandaVision fait ses débuts sur Disney + vendredi, et d’après ce que nous savons jusqu’à présent, c’est une émission où Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), de l’univers cinématographique Marvel, joue dans leur propre sitcom qui change de décennies à chaque épisode. Ce qui se passe au-delà – en supposant qu’il y ait plus à l’histoire – est un mystère que nous devons tous résoudre ensemble au cours des prochaines semaines.

Nous savons qu’il s’agit d’un spectacle qui se déroule au sein du MCU et nous savons qu’il comprend des personnages d’autres parties de la franchise. Teyonah Parris joue une adulte Monica Rambeau, qui était la saison dernière dans Captain Marvel. Kat Dennings reprend son rôle de Darcy des deux premiers Thor films et Parc Randall revient en tant que Jimmy Woo, l’agent du FBI de Ant Man et la guêpe. Aucun de ces personnages ne semble avoir quelque chose à voir avec Wanda et Vision jusqu’à présent, et nous ne pouvons pas non plus oublier le fait que la dernière fois que nous avons vu Vision dans Guerre d’infini, il était mort. Alors, quel est exactement ce spectacle?!

Nous avons demandé aux acteurs de s’expliquer et ils ont fait de leur mieux face aux infâmes exigences de Marvel en matière de conservation des secrets.